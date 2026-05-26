خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره‌کننده نوشت بر اساس متن ۱۴ ماده‌ای «یادداشت تفاهم» میان جمهوری اسلامی و آمریکا، منابع بلوکه‌شده جمهوری اسلامی باید در طول مذاکرات آزاد شود و این مبلغ ۲۴ میلیارد دلار برآورد شده است.

به گفته این منبع، جمهوری اسلامی تاکید دارد نیمی از این مبلغ، یعنی ۱۲ میلیارد دلار، هم‌زمان با اعلام یادداشت تفاهم در دسترس قرار گیرد و باقی آن طی ۶۰ روز منتقل شود.

تسنیم نوشت سفر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، به قطر برای گفت‌وگو درباره نحوه اجرای این مطالبه، دسترسی به ۱۲ میلیارد دلار در گام اول و رفع موانع انجام شده است.

این منبع همچنین با اشاره به تجربه آزادسازی منابع جمهوری اسلامی در کره جنوبی و قطر، گفت: «تاکید بر این بود که مراحل اجرایی با دقت پیگیری شود تا این تجربه مجدد تکرار نشود. به همین دلیل با استفاده از تجربه نوبت قبل این سفر انجام شد تا اختلالی در دسترسی به این مبالغ پیش نیاید و از این جنبه سفر نتایج خوبی داشت.»

به گفته این منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده، مذاکرات قطر در مجموع «خوب» بوده و موجب پیشرفت در مذاکرات کلی شده است، اما جمهوری اسلامی همچنان با توجه به «بدعهدی» آمریکا، با احتیاط به روند مذاکرات نگاه می‌کند.

تسنیم همچنین به نقل از یک منبع مطلع دیگر نوشت اظهارات سخنگوی وزارت خارجه قطر درباره ندادن پول برای «ضمانت تفاهم‌نامه» میان جمهوری اسلامی و آمریکا «در کل اشتباه نیست»، زیرا منابع مورد گفت‌وگو در دوحه متعلق به جمهوری اسلامی است، ارتباطی با ضمانت تفاهم ندارد و جمهوری اسلامی به دلیل تجربه‌های قبلی، با دقت‌نظر و سخت‌گیری کامل به دنبال بازگشت این منابع است.