قیمت نفت، صبح سهشنبه پنجم خرداد افزایش یافت و بازارهای سهام نوسانی شدند؛ زیرا خوشبینی سرمایهگذاران به توافق احتمالی صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تحت تاثیر حملات تازه ایالات متحده در خاورمیانه قرار گرفت.
بهای نفت برنت در معاملات آسیایی بیش از دو درصد افزایش یافت و به ۹۸ دلار و ۲۱ سنت در هر بشکه رسید.
نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نسبت به آخرین قیمت معاملهشده دوشنبه اندکی افزایش داشت، اما در مقایسه با قیمت پایانی جمعه ۴.۹ درصد کاهش نشان داد. بهدلیل تعطیلی روز یادبود در آمریکا، دوشنبه قیمت تسویهای ثبت نشده بود.
جوزف کاپورسو، استراتژیست بانک مشترکالمنافع استرالیا، گفت نسبت به توافق احتمالی کمی تردید دارد، چون هنوز مشخص نیست این توافق چه شکلی خواهد داشت و تنگه هرمز چه زمانی بازگشایی میشود.
همزمان با هشدار مقامهای هواشناسی درباره تنش آبی در تهران، کرج، مشهد، ساوه و اراک، گزارشهای رسمی از کمبارشی شدید در برخی استانها، خالی ماندن ۳۳ درصد ظرفیت سدها و آسیب خاموشی چاههای کشاورزی به منابع آب و تولید غذا حکایت دارند.
با وجود ثبت بارش نزدیک به نرمال در میانگین کشوری، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان درباره بحران آب در برخی استانها و کلانشهرها هشدار میدهند. بحرانی که به گفته کارشناسان، میتواند تامین آب شرب میلیونها نفر را تهدید کند.
احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، سهشنبه پنجم خرداد با اشاره به تنش آبی در تهران، کرج، مشهد، ساوه و اراک گفت ساکنان این شهرها باید «حداکثر صرفهجویی» را انجام دهند، در غیر این صورت احتمال کمبود آب شرب وجود دارد.
او در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد تهران در سال آبی جاری ۱۵۵ میلیمتر بارندگی دریافت کرده، در حالی که میانگین بلندمدت بارش این استان ۲۵۰ میلیمتر است.
به گفته وظیفه، تهران با ۳۸ درصد کمبارشی نسبت به وضعیت نرمال، رکورددار کمبارشی در کشور است و سال گذشته آبی را نیز با حدود ۵۰ درصد کمبارشی به پایان رسانده بود.
وظیفه گفت میانگین بارندگی کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۲۵ میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۲۱۷ میلیمتری، حدود چهار درصد بیشتر است، اما پراکندگی نامتوازن بارشها باعث شده بحران آب در برخی مناطق همچنان پابرجا بماند.
به گفته او، استانهای قم، سمنان، مرکزی، گیلان، یزد و اصفهان نیز کمتر از میانگین نرمال بارش دریافت کردهاند.
وظیفه همچنین گفت تهران و البرز با تنش آبی روبهرو هستند و با وجود ثبت بارش نرمال در خراسان رضوی، مشهد نیز در تنش آبی قرار دارد.
یکسوم ظرفیت مخازن سدها خالی است
آمارهای رسمی نشان میدهد ورودی آب به سدهای ایران در ۲۴۳ روز نخست سال آبی جاری (از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا دوم خرداد سال جاری) نسبت به سال قبل ۷۲ درصد افزایش یافته است.
با این حال، هنوز ۳۳ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است و کارشناسان میگویند توزیع نامتوازن بارشها همچنان مدیریت منابع آب را با چالش روبهرو کرده است.
پیمان عالمی، رییس اتاق اصناف کشاورزی نیز هشدار داد خاموشی چاههای کشاورزی علاوه بر اتلاف منابع آب زیرزمینی، میتواند تولید محصولات کشاورزی را ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
او گفت با هر بار قطع برق چاهها، حدود یک ساعت آب در مزرعه تلف میشود و این وضعیت امنیت غذایی را تهدید میکند.
مهدی دانشگر، معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز اعلام کرد میانگین بارندگی کشور در سال آبی جاری به ۲۲۹ میلیمتر رسیده که نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد افزایش نشان میدهد، اما ۱۲ استان همچنان کمتر از میانگین بلندمدت بارش دریافت کردهاند.
او گفت «نامتوازنی مکانی» و «نامناسب بودن زمان بارشها» همچنان مدیریت منابع آب را دشوار کرده و با وجود افزایش بارندگی، برخی سدها از جمله در زنجان همچنان پایینتر از متوسط بلندمدت قرار دارند.
در ماههای گذشته، همزمان با تشدید بحران آب و آشکارتر شدن ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت منابع، مقامهای حکومتی بارها سیاستگذاریهای ناکارآمد را نادیده گرفته و مردم را عامل اصلی بحران نشان داده و به «صرفهجویی» فراخواندهاند.
در یکی از آخرین نمونهها، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۳۰ اردیبهشت با هشدار درباره تشدید بحران در صورت مدیریت نشدن مصرف آب، برق، گاز و بنزین، از مردم خواست صرفهجویی را جدی بگیرند.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در ارزیابی این سخنان پزشکیان تاکید کرد که او بهجای ارائه راهکار عملی، بار دیگر مسئولیت مشکلات را متوجه مردم کرده و از آنان خواسته است مصرف آب، برق، گاز و بنزین را کاهش دهند.
او تاکید کرد دولت پزشکیان هیچ برنامه مشخص و موثری برای حل این مشکلات ندارد.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت درباره میزان منابع مالی مورد مذاکره روایتهای متفاوتی مطرح است و مقامهای جمهوری اسلامی رقم این منابع را ۲۵ میلیارد دلار اعلام کردهاند، اما به گفته آمریکاییها، فقط ۱۲ میلیارد دلار آن هم در قطر است.
او افزود قرار بوده این پول از مسیر روسیه به ایران منتقل شود، اما آمریکا مانع شده و در حال حاضر همان حدود ۱۲ میلیارد دلار در قطر باقی مانده است.
بخشایش اردستانی همچنین گفت آمریکا از حمله قبلی دستاوردی نداشته و به همین دلیل بعید است بار دیگر به سمت اقدام نظامی برود.
او افزود استیو ویتکاف و جرد کوشنر در دوحه و امارات متحده عربی هتل دارند که در جریان جنگ قبلی آسیبی به آنها وارد نشد، اما به آنها پیام داده شده در صورت آغاز جنگ، هتلهایشان میتواند هدف قرار گیرد.
او افزود: «دو خلبان آمریکایی که جریان رویداد اصفهان حضور داشتند از سوی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.»
بخشایش اردستانی، درباره سخنان دونالد ترامپ درباره نجات خلبانان، گفت: «این سخنان تلاشی برای پنهان کردن شکست آمریکا بود.»
مصطفی پور رمضان، ۴۴ ساله، شامگاه جمعه ۱۹ دی در شهرک جهاننما کرج با شلیک گلوله کشته شد. او که پدر سه فرزند بود، بر اثر اصابت تیر جنگی از پشت به ناحیه سر و گردن جان باخت.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، او حدود ساعت ۷:۳۰ شب و پس از شنیدن صدای اعتراضات از خانه خارج شد و به خانواده گفت که بازمیگردد، اما به دست ماموران کشته شد.
به گفته شاهدان، مصطفی پور رمضان با تیر جنگی از پشت سر هدف قرار گرفت و بر زمین افتاد. شدت تیراندازی اجازه کمکرسانی به او را نداد و به مدت یکساعت و نیم در محل حادثه رها شد. مصطفی در نهایت به درمانگاه منتقل شد اما به دلیل خونریزی شدید جان خود را از دست داد.
بنا به گزارشها، پیکر او ابتدا در سردخانه بیمارستان امام علی نگهداری شد و خانواده پس از دو تا سه روز پیگیری توانستند آن را تحویل بگیرند. محل دفن مصطفی پوررمضان در گلزار شهدای کلاک بالای کرج تعیین و در همان محل به خاک سپرده شد.
حاضران در محل خبر دادند فضای آرامستان امنیتی بود و ماموران مسلح و لباس شخصی در محل حضور داشتند. این ماموران با ایجاد فضای رعب تلاش میکردند مانع سر دادن شعارهای اعتراضی از سوی خانوادهها شوند.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، دیدار و درباره راههای پایان دادن به جنگ ایران گفتوگو کرد.
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه الجزیره اعلام کرد در صورت آغاز مجدد درگیریها، واکنش جمهوری اسلامی «شدیدتر از گذشته» خواهد بود.
او گفت: «جمهوری اسلامی برای جنگ آماده است و در صورت حمله دوباره آمریکا یا اسرائیل، اهداف مورد نظر را از پیش شناسایی کرده است. حملات احتمالی تهران با حملات قبلی تفاوت خواهد داشت و شامل غافلگیری و تاکتیکهای جدید میشود.»
شکارچی تهدید کرد در صورت حمله مجدد، دامنه درگیریها ممکن است از منطقه فراتر برود.
او ادامه داد: «اگر در جریان جنگ مانع صادرات نفت شوند، جمهوری اسلامی از خروج نفت از منطقه جلوگیری خواهد کرد.»