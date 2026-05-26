بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، ۴۸ روز پس از بازداشت سارا سپهری، شهروند ۴۱ ساله بهائی، نگرانی‌ها درباره بلاتکلیفی و وضعیت جسمی او ادامه دارد.

به گفته یک منبع آگاه، سپهری در طول دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده و فشار و استرس ناشی از بازجویی‌های طولانی‌مدت، بیماری چشمی او را تشدید کرده است.

سپهری که اکنون در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می‌شود، پیش از این نیز از بیماری‌های مرتبط با معده و چشم رنج می‌برد و تحت درمان بود.

به گفته این منبع، شرایط زندان و عدم دسترسی به دارو و درمان مناسب طی هفته‌های اخیر باعث وخامت وضعیت جسمی و روحی او شده است.

این منبع آگاه افزود اگرچه به‌تازگی مقادیری دارو در زندان به دست سارا سپهری رسیده، اما او در چنین شرایطی نیازمند دسترسی به پزشک برای تنظیم دوز داروهایش است و در غیر این صورت، روند وخامت وضعیت جسمی‌اش ادامه خواهد داشت.

سپهری ۲۰ فروردین به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد. او مسئولیت نگهداری از مادر ۸۵ ساله دارای معلولیت خود را نیز بر عهده داشت.