رسانههای ایران پیامی منتسب به مجتبی خامنهای به مناسبت حج منتشر کردند که در بخشی از آن نوشته شده است: «با اتکا به توان موشکی و پهپادی در زمین، هوا و دریا، آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفتند و کشورهای منطقه دیگر سپر حضور نظامی آمریکا نخواهند بود.»
در این پیام آمده است: «کشورهای منطقه ظرفیتها و منافع مشترکی دارند که میتواند زمینهساز شکلگیری نظم تازهای در منطقه و جهان باشد.»
در ادامه این پیام آمده است شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» همچنان شعار امت اسلامی و به ویژه جوانان خواهد بود.
همچنین در این پیام نوشته شده: «شرایط منطقه به گذشته بازنمیگردد و واشینگتن جای امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت.»
این پیام در حالی منتشر شده که از زمان آغاز جنگ در اسفند سال گذشته، هیچ تصویر یا فایل صوتی از او منتشر نشده است.