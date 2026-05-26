ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد این پرتاب‌ها حدود ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی، از نزدیکی شهر چونگجو در استان پیونگان شمالی در کره شمالی انجام شده‌اند.

به گفته ارتش کره جنوبی، موشک پرتاب شده، حدود ۸۰ کیلومتر پرواز کرده است.

این نخستین پرتاب موشکی آشکار‌شده کره شمالی از ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ به شمار می‌رود. زمانی که پیونگ‌یانگ چند موشک بالستیک کوتاه‌برد آزمایش کرد و گفت این موشک‌ها به بمب‌های خوشه‌ای مجهز بوده‌اند.

کره شمالی ۲۰ فروردین نیز بدون اشاره به تعداد موشک‌های بالستیک پرتاب‌شده از سوی این کشور، اعلام کرد توان رزمی کلاهک موشک بالستیک تاکتیکی را آزمایش کرده است.

نمایش توانایی برای «جنگ مدرن»

کره شمالی اوایل فروردین نیز اعلام کرده بود یک کلاهک جدید بمب خوشه‌ای برای موشک بالستیک و همچنین یک سلاح الکترومغناطیسی را آزمایش کرده است.

تحلیلگران آن زمان گفتند این آزمایش‌ها بخشی از تلاش پیونگ‌یانگ برای نمایش توانایی خود در جنگ‌های مدرن است.

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، اسفند ماه سال گذشته گفت جایگاه کشورش به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای «غیرقابل بازگشت» است و گسترش «بازدارندگی هسته‌ای دفاعی» برای امنیت ملی ضروری به شمار می‌رود.

ادامه توسعه برنامه موشکی با وجود تحریم‌ها

کره شمالی از سال ۲۰۰۶ به‌دلیل برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد، اما در سال‌های اخیر و تحت رهبری کیم جونگ اون، روند توسعه زرادخانه نظامی خود را سرعت بخشیده است.

این روند بارها با محکومیت کره جنوبی، ژاپن و آمریکا روبه‌رو شده است.

هم‌زمان، سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی پنجم خرداد از پیونگ‌یانگ خواست به پیشنهادهای سئول برای صلح و کاهش تنش پاسخ دهد.

او گفت کره جنوبی همچنان هدف «خلع سلاح کامل هسته‌ای شبه‌جزیره کره» را دنبال می‌کند و در عین حال، با هماهنگی جامعه بین‌المللی، رویکردی مرحله‌ای و عمل‌گرایانه برای حل مساله هسته‌ای کره شمالی در پیش خواهد گرفت.