احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت درباره میزان منابع مالی مورد مذاکره روایت‌های متفاوتی مطرح است و مقام‌های جمهوری اسلامی رقم این منابع را ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند، اما به گفته آمریکایی‌ها، فقط ۱۲ میلیارد دلار آن هم در قطر است.

او افزود قرار بوده این پول از مسیر روسیه به ایران منتقل شود، اما آمریکا مانع شده و در حال حاضر همان حدود ۱۲ میلیارد دلار در قطر باقی مانده است.

بخشایش اردستانی همچنین گفت آمریکا از حمله قبلی دستاوردی نداشته و به همین دلیل بعید است بار دیگر به سمت اقدام نظامی برود.

او افزود استیو ویتکاف و جرد کوشنر در دوحه و امارات متحده عربی هتل دارند که در جریان جنگ قبلی آسیبی به آن‌ها وارد نشد، اما به آن‌ها پیام داده شده در صورت آغاز جنگ، هتل‌هایشان می‌تواند هدف قرار گیرد.

او افزود: «دو خلبان آمریکایی که جریان رویداد اصفهان حضور داشتند از سوی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.»

بخشایش اردستانی، درباره سخنان دونالد ترامپ درباره نجات خلبانان، گفت: «این سخنان تلاشی برای پنهان کردن شکست آمریکا بود.»