تشدید سرکوبها در ایران؛ اعدام ۳۸ زندانی سیاسی در ۶۷ روز
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند تاکنون دستکم ۳۸ معترض و زندانی سیاسی را اعدام کرده است.
نیلوفر رستمی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
در روزهای اخیر، توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده با واکنشهای گستردهای در کنگره آمریکا همراه شده است.
مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
ادامه قطع اینترنت در ایران با ایجاد چالشهای گسترده در حوزههای آموزشی، تجاری و معیشتی، روند عادی زندگی شهروندان را با بحرانی جدی روبهرو کرده است.
این اختلالات همچنین الگوی دسترسی کاربران تلفن همراه در ایران به اینترنت جهانی را دستخوش تغییر کرده و نحوه استفاده آنان از خدمات آنلاین را تحت تاثیر قرار داده است.
جمعی از دانشجویان ایرانی ساکن میلان در تجمعی اعتراضی، خواستار توجه و حمایت دولت ایتالیا از شهروندان و دانشجویان ایرانی شدند.
شرکتکنندگان در این تجمع نسبت به نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ابراز نگرانی کردند.
صدف باغبانی، روزنامهنگار، گزارش میدهد.
روزنامه کیهان در مطلبی با اشاره به عدم صدور ویزا برای عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، جهت سفر به نیویورک نوشت: «برای پایان دادن به نمایش مضحک ترامپ، تنبیه و تادیب آمریکا و در پاسخ به عدم صدور ویزا، باید توقف مذاکرات اعلام شود تا ضمن حفظ عزت و احترام، شاهد اقدام مشابه در آینده نباشیم.»
این روزنامه اضافه کرد: «تناقض رفتاری و گفتاری میان ترامپ و مقامات دولت او یک امر رایج است و این موضوع از عدم صدور ویزا برای عراقچی و ادعای اشتیاق برای توافق با جمهوری اسلامی قابل استناد است.»
محمد مظفری، فرماندار بوشهر، از آغاز پنجمین مرحله خنثیسازی مهمات عملنکرده در محدوده نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد.
مظفری در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گفت این عملیات از ساعت ۹ تا ۱۵ سهشنبه پنجم خرداد انجام خواهد شد.
او اضافه کرد: «انفجارها در این بازه زمانی کنترلشده بوده و جای نگرانی ندارد.»