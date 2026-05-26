روزنامه کیهان در مطلبی با اشاره به‌ عدم صدور ویزا برای عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، جهت سفر به نیویورک نوشت: «برای پایان‌ دادن به نمایش مضحک ترامپ، تنبیه و تادیب آمریکا و در پاسخ به‌ عدم صدور ویزا، باید توقف مذاکرات اعلام شود تا ضمن حفظ عزت و احترام، شاهد اقدام مشابه در آینده نباشیم.»

این روزنامه اضافه کرد: «تناقض رفتاری و گفتاری میان ترامپ و مقامات دولت او یک امر رایج است و این موضوع از عدم صدور ویزا برای عراقچی و ادعای اشتیاق برای توافق با جمهوری اسلامی قابل استناد است.»