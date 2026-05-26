روزنامه کیهان: چون آمریکا به عراقچی ویزا نداد، باید مذاکرات متوقف شود
روزنامه کیهان در مطلبی با اشاره به عدم صدور ویزا برای عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، جهت سفر به نیویورک نوشت: «برای پایان دادن به نمایش مضحک ترامپ، تنبیه و تادیب آمریکا و در پاسخ به عدم صدور ویزا، باید توقف مذاکرات اعلام شود تا ضمن حفظ عزت و احترام، شاهد اقدام مشابه در آینده نباشیم.»
این روزنامه اضافه کرد: «تناقض رفتاری و گفتاری میان ترامپ و مقامات دولت او یک امر رایج است و این موضوع از عدم صدور ویزا برای عراقچی و ادعای اشتیاق برای توافق با جمهوری اسلامی قابل استناد است.»