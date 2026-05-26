ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه الجزیره اعلام کرد در صورت آغاز مجدد درگیری‌ها، واکنش جمهوری اسلامی «شدیدتر از گذشته» خواهد بود.

او گفت: «جمهوری اسلامی برای جنگ آماده است و در صورت حمله دوباره آمریکا یا اسرائیل، اهداف مورد نظر را از پیش شناسایی کرده است. حملات احتمالی تهران با حملات قبلی تفاوت خواهد داشت و شامل غافلگیری و تاکتیک‌های جدید می‌شود.»

شکارچی تهدید کرد در صورت حمله مجدد، دامنه درگیری‌ها ممکن است از منطقه فراتر برود.

او ادامه داد: «اگر در جریان جنگ مانع صادرات نفت شوند، جمهوری اسلامی از خروج نفت از منطقه جلوگیری خواهد کرد.»