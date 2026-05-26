رایزنی چین و پاکستان درباره جنگ ایران
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، دیدار و درباره راههای پایان دادن به جنگ ایران گفتوگو کرد.
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، دیدار و درباره راههای پایان دادن به جنگ ایران گفتوگو کرد.
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه الجزیره اعلام کرد در صورت آغاز مجدد درگیریها، واکنش جمهوری اسلامی «شدیدتر از گذشته» خواهد بود.
او گفت: «جمهوری اسلامی برای جنگ آماده است و در صورت حمله دوباره آمریکا یا اسرائیل، اهداف مورد نظر را از پیش شناسایی کرده است. حملات احتمالی تهران با حملات قبلی تفاوت خواهد داشت و شامل غافلگیری و تاکتیکهای جدید میشود.»
شکارچی تهدید کرد در صورت حمله مجدد، دامنه درگیریها ممکن است از منطقه فراتر برود.
او ادامه داد: «اگر در جریان جنگ مانع صادرات نفت شوند، جمهوری اسلامی از خروج نفت از منطقه جلوگیری خواهد کرد.»
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند تاکنون دستکم ۳۸ معترض و زندانی سیاسی را اعدام کرده است.
نیلوفر رستمی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
در روزهای اخیر، توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده با واکنشهای گستردهای در کنگره آمریکا همراه شده است.
مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
ادامه قطع اینترنت در ایران با ایجاد چالشهای گسترده در حوزههای آموزشی، تجاری و معیشتی، روند عادی زندگی شهروندان را با بحرانی جدی روبهرو کرده است.
این اختلالات همچنین الگوی دسترسی کاربران تلفن همراه در ایران به اینترنت جهانی را دستخوش تغییر کرده و نحوه استفاده آنان از خدمات آنلاین را تحت تاثیر قرار داده است.
جمعی از دانشجویان ایرانی ساکن میلان در تجمعی اعتراضی، خواستار توجه و حمایت دولت ایتالیا از شهروندان و دانشجویان ایرانی شدند.
شرکتکنندگان در این تجمع نسبت به نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ابراز نگرانی کردند.
صدف باغبانی، روزنامهنگار، گزارش میدهد.