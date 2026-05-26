کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کرد زندانیان معترض به مجازات اعدام، سهشنبه پنجم خرداد برای صدوبیستودومین هفته متوالی در ۵۶ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
این کارزار با اشاره به موج تازه اعدام زندانیان سیاسی و تداوم اعتراض زندانیان، از جمله زنان زندانی در بند زنان اوین، اعلام کرد شماری از این زندانیان به دلیل اعتراض به اعدامها از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شدهاند.
اعضای این کارزار تاکید کردند: «در کارزار سهشنبههای نه به اعدام نیز زنان مقاوم در زندانهای مختلف همواره صدای آزادی و حق حیات سر دادهاند. حکومت حتی نمیتواند صدای زنان را تحمل کند، چرا که زنستیزی یکی از پایههای اصلی حاکمیت از روز اول است.»
این کارزار از ارگانهای حقوق بشری بینالمللی و «وجدانهای بیدار» خواست با بهکارگیری اقدامات موثر مانع تداوم اعدامها شوند و در «تراژدی اعدامها» کنار مردم ایران و خواست آنان برای آزادی، عدالت و لغو حکم اعدام بایستند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پنجم خرداد گفت که مذاکرات برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ممکن است «چند روز» طول بکشد. این اظهارات در حالی که آمریکا شامگاه سهشنبه «حملاتی دفاعی» در جنوب ایران انجام داد، امیدها را به پایان فوری جنگ کاهش داده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود در بسیاری از موضوعهای مطرحشده در یادداشت تفاهم احتمالی ۱۴ مادهای، جمعبندیهایی حاصل شده، اما این به معنای دستیابی قریبالوقوع به توافق برای پایان جنگ نیست.
مذاکرات در چه مرحلهای است؟
خبرگزاری رویترز سهشنبه پنجم خرداد نوشت که پس از آتشبس ۱۹ فروردین، تهران و واشینگتن همچنان بر سر موضوعهای دشواری از جمله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، جنگ اسرائیل و حزبالله در لبنان و همچنین درخواست تهران برای لغو تحریمها و آزادسازی داراییهای بلوکهشده، اختلاف دارند.
با این حال، دو طرف پس از هفتهها مذاکره عمدتا غیرمستقیم میگویند درباره یک یادداشت تفاهم که جنگ را متوقف میکند و به مذاکرهکنندگان ۶۰ روز فرصت میدهد تا به توافق نهایی برسند، پیشرفتهایی حاصل شده است.
بقایی گفت چارچوب فعلی بر پایان جنگ و پایان محاصره دریایی آمریکا متمرکز است. در مقابل، تهران اقدامهایی برای تضمین امنیت عبور و مرور در تنگه هرمز انجام خواهد داد.
حسین نوشآبادی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی، نیز به خبرگزاری ایسنا گفت چارچوب احتمالی توافق شامل پایان جنگ در همه جبههها از جمله لبنان، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران، پایان محاصره دریایی آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز، خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران و آزادی فروش نفت ایران است.
او گفت پیشنویس اولیه ایران هیچ تعهدی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی در بر ندارد.
در مقابل، یک مقام ارشد دولت دونالد ترامپ که نامش فاش نشده، گفت جمهوری اسلامی «در اصل» با بازگشایی تنگه هرمز در ازای پایان محاصره دریایی آمریکا و همچنین کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم با غنای بالا موافقت کرده است.
منابع ایرانی نیز به رویترز گفتند توافق در چارچوب فعلی فقط بر پایان جنگ، ایجاد یک چارچوب ۳۰ روزه برای عبور و مرور از تنگه هرمز و کشتیرانی و احتمالا برخی تسهیلات مالی متمرکز است.
به گفته این منابع، پس از آن مذاکرات درباره مسائل دشوارتر، از جمله سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا، جزییات مربوط به تنگه هرمز و نحوه اجرای مرحلهای تعهدات، از جمله رفع تحریمها و ترتیبات امنیتی، آغاز خواهد شد.
توافق چگونه میتواند پیش برود؟
رویترز نوشت اگر شورای عالی امنیت ملی «یادداشت تفاهم» را تایید کند، متن به منظور تصویب نهایی برای مجتبی خامنهای، رهبر زیرزمینی جمهوری اسلامی، ارسال خواهد شد.
یک مقام ارشد آمریکایی گفت واشینگتن معتقد است خامنهای چارچوب کلی توافق را تایید کرده است.
بقایی و نوشآبادی گفتند اگر مرحله نخست توافق پیش برود، موضوع هستهای در بازه ۶۰ روزه بعدی بررسی و مذاکره خواهد شد.
آخرین توافق هستهای میان ایران و قدرتهای جهانی که در سال ۲۰۱۵ امضا و در سال ۲۰۱۸ از سوی ترامپ لغو شد، پس از سالها مذاکره میان تیمهای بزرگ کارشناسی حاصل شده بود.
مهمترین اختلافها چیست؟
تهران کنترل بر تنگه هرمز را مهمترین اهرم فشار خود میداند و آمریکا نیز محاصره دریایی بنادر ایران را ابزار اصلی فشار واشینگتن تلقی میکند.
آمریکا معتقد است جمهوری اسلامی بهدنبال ساخت سلاح هستهای است. موضوعی که تهران همواره آن را رد کرده و میگوید برنامه هستهایاش صرفا اهداف صلحآمیز دارد.
محور اصلی اختلاف، غنیسازی اورانیوم است. فرآیندی که هم برای تولید سوخت نیروگاههای هستهای و هم برای ساخت مواد لازم جهت کلاهک هستهای کاربرد دارد.
بر اساس گزارش رویترز، ممکن است در نهایت توافقی حاصل شود که شامل توقف طولانیمدت غنیسازی و همچنین خارج کردن یا رقیقسازی ذخایر اورانیوم باشد.
منابع ایرانی گفتند جمهوری اسلامی ممکن است در نهایت با رقیقسازی بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا در یک کشور «دوست» تا سطح پنج درصد و بازگرداندن آن موافقت کند.
اما همچنان پرسشهای متعددی باقی مانده است؛ از جمله مدت توقف برنامه هستهای، احتمال برچیدن تاسیسات هستهای در این دوره، سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا و آینده سانتریفیوژهای پیشرفته و برنامههای تحقیق و توسعه جمهوری اسلامی.
یکی از اصلیترین خواستههای آمریکا پیش از آغاز جنگ، محدود شدن برد موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی بود تا این موشکها قادر به رسیدن به اسرائیل نباشند.
جمهوری اسلامی همواره مذاکره درباره برنامه موشکی خود را رد کرده و گفته است حق برخورداری از تسلیحات متعارف قابل مذاکره نیست و تهران همچنان زرادخانه بزرگی در اختیار دارد.
اقتصاد ایران سالهاست زیر فشار تحریمها قرار دارد. فشاری که به اعتراضات سراسری دیماه نیز دامن زد.
تهران بهشدت خواهان لغو تحریمها، آزادسازی دهها میلیارد دلار درآمد نفتی بلوکهشده در بانکهای خارجی و همچنین دریافت غرامت برای خسارتهای ناشی از جنگ است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت گفت: «نباید به بهانه جنگ، کشور را در وضعیت نیمهتعطیل قرار دهیم و نباید فضای غیرواقعی و اضطرابآفرین در جامعه ایجاد شود.»
او در نشستی با مدیران وزارت آموزش و پرورش افزود: «هدف ما باید ساخت مدارسی دولتی باشد که نهتنها در داخل کشور، بلکه در سطح منطقه و جهان بهعنوان الگو شناخته شوند.»
پزشکیان ادامه داد: «اکنون نیز باید در مسیر بازسازی آسیبها و تقویت زیرساختهای کشور حرکت کنیم.»
بنیامین نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل در حال جنگ با حزبالله است و حملات خود علیه این گروه در لبنان را تشدید خواهد کرد. همزمان، سخنگوی ارتش اسرائیل برای ساکنان شهر نبطیه هشدار تخلیه صادر کرد.
گزارش اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال
خبرگزاری رویترز گزارش داد همزمان با استفاده ارتش آمریکا از پهپادهای انتحاری هدایتشونده با شبکه استارلینک در جنگ با جمهوری اسلامی، مقامهای اسپیسایکس خواستار افزایش هزینه خدمات ماهوارهای ارائهشده به پنتاگون شدند.
بر اساس این گزارش، مدیران اسپیسایکس به مقامهای پنتاگون گفتهاند ارتش آمریکا برای هر ترمینال حدود پنج هزار دلار پرداخت میکند، در حالی که عملا از سطحی از خدمات استفاده میکند که ارزش آن نزدیک به ۲۵ هزار دلار است.
رویترز نوشت اختلاف بر سر استفاده از استارلینک در پهپادهای انتحاری «لوکاس»، بخشی از تنشهای فزاینده میان پنتاگون و اسپیسایکس بر سر قیمتگذاری خدمات استارلینک در ماههای اخیر بوده است.
پنتاگون در نهایت با افزایش قیمت پیشنهادی اسپیسایکس موافقت کرد؛ اقدامی که تقریبا هزینه هر پهپاد لوکاس را دو برابر کرد.
بر اساس این گزارش، پنتاگون که بهدنبال کمک به شهروندان ایرانی برای دور زدن محدودیتهای ارتباطی جمهوری اسلامی است، با اسپیسایکس بر سر هزینه طرحی برای ارائه اتصال مستقیم تلفن همراه به شبکه استارلینک، مشابه خدمات نسل پنجم، نیز اختلاف پیدا کرده است.
رویترز نوشت اسپیسایکس برای اجرای این طرح رقمی تا ۵۰۰ میلیون دلار و همچنین ۱۰۰ میلیون دلار هزینه ماهانه درخواست کرده که موجب نگرانی مقامهای دفاعی آمریکا شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که باشگاه پرسپولیس در واکنش به تعیین نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی بر اساس جدول فعلی لیگ برتر از سوی فدراسیون فوتبال، در حال آمادهسازی شکایتی رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا است.
تسنیم نوشت، پرسپولیس معتقد است فدراسیون فوتبال در روند صدور مجوز حرفهای برخی باشگاهها تخلف کرده و با بعضی پروندهها با مماشات برخورد شده است. این باشگاه قصد دارد مستندات خود را برای بررسی روند صدور این مجوزها به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه کند.
همچنین نحوه تعیین سهمیههای آسیایی از سوی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، محور دیگر شکایت پرسپولیس به فیفا خواهد بود. این باشگاه معتقد است در شرایطی که تیمها تعداد بازیهای برابری انجام ندادهاند و هنوز حدود یکسوم مسابقات لیگ باقی مانده، ملاک قرار دادن جدول فعلی عادلانه نیست و فدراسیون فوتبال دستکم باید یکی از سهمیهها را بر اساس جدول نیمفصل تعیین کند.
پیشتر، رسانههای داخل ایران، ازجمله ایرنا و تسنیم خبر دادند که با تصمیم هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، تیمهای استقلال و تراکتور به عنوان تیمهای اول و دوم جدول لیگ تا پایان هفته بیست و دوم، به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا معرفی شدند. همچنین تیم سپاهان به عنوان تیم سوم لیگ به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ حاضر خواهد شد.