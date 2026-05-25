بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد که این کشور حملات خود علیه حزبالله در لبنان را تشدید خواهد کرد. همزمان یک مقام آمریکایی گفت این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی هشدارها برای توقف تیراندازی به اسرائیل را نادیده گرفته است.
نتانیاهو دوشنبه چهارم خرداد در پیامی ویدئویی که در تلگرام منتشر شد، گفت: «ما در جنگ با حزبالله هستیم و حملات خود را تشدید خواهیم کرد.» او گفت ارتش اسرائیل «پایش را از روی پدال گاز برنمیدارد. برعکس، من گفتم بیشتر فشار بدهید.»
هنوز حزبالله یا مقامهای لبنانی به این اظهارات نتانیاهو واکنشی نشان ندادهاند، اما رویترز نوشت که ساکنان حومه بیروت پس از انتشار ویدیوی نتانیاهو از منطقه خارج شدند.
اسرائیل و حزبالله با وجود آتشبسی که بیش از یک ماه پیش با هدف توقف درگیریها اعلام شده بود، همچنان به تبادل حملات ادامه دادهاند.
تهران در مذاکرات با آمریکا که با هدف توافقی برای پایان دادن به جنگ علیه جمهوری اسلامی انجام میشود، خواستار توقف حملات اسرائیل در لبنان شده است.
در حالی که گمانهزنیها درباره یک توافق احتمالی منتشر شده، نتانیاهو گفت او و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در یک تماس تلفنی توافق کردهاند که اسرائیل حق حفظ مقابله با تهدیدات در همه جبههها، از جمله لبنان را خواهد داشت.
ارتش اسرائیل از زمان آتشبس همچنان در بخش وسیعی از جنوب لبنان مستقر است و نیروی هوایی آن به مواضع حزبالله حمله میکند. نیروهای زمینی اسرائیل نیز شهرهایی را که محل نفوذ این گروه هستند، تخریب میکنند.
در مقابل، حزبالله پهپادهای انفجاری به سمت نیروهای اسرائیل و شهرهای شمال این کشور شلیک کرده که تاکنون دستکم ۱۱ سرباز را کشته است.
پس از انتشار ویدیوی نتانیاهو، ارتش اسرائیل اعلام کرد در حال حمله به مواضع حزبالله در دره بقاع در شرق لبنان است؛ منطقهای که از زمان آتشبس به ندرت هدف قرار گرفته است.
آتشبس زمینهساز مذاکرات میان اسرائیل و لبنان شد که با میانجیگری آمریکا در واشینگتن انجام میشود؛ در آخرین دور این مذاکرات، دو طرف با تمدید ۴۵ روزه آتشبس موافقت کردند.
رویترز نوشت که مشخص نیست که آیا اظهارات نتانیاهو درباره تشدید حملات در لبنان بر این مذاکرات تاثیر خواهد گذاشت یا نه.
یک مقام آمریکایی گفت حزبالله «درخواستهای مکرر برای توقف تیراندازی به اسرائیل، از جمله یک اولتیماتوم اخیر را نادیده گرفته است.» این مقام این گروه را متهم کرد که با شلیک موشک و پهپاد به اسرائیل در تلاش است مذاکرات اسرائیل-لبنان را مختل کند.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو در صداوسیما گفت آمریکا از اوایل هفته دوم جنگ از طریق عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، درخواست آتشبس و مذاکره داده بود.
او افزود تا زمانی که آمریکا پنج اقدام «اعتمادساز» انجام ندهد، «تفاهم و مذاکره» معنایی ندارد.
به گفته عزیزی، این اقدامات شامل «پایان جنگ در همه جبههها بهویژه لبنان، رفع محاصره دریایی آمریکا، تردد کشتیهای غیرنظامی از تنگه هرمز با ترتیبات ایران، تعلیق ۳۰ یا ۶۰ روزه تحریمهای نفتی و آزادسازی پولهای بلوکهشده» است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد که این کشور در گفتوگوها با ایالات متحده برای گسترش تولید سامانههای دفاع موشکی پیشرفت چندانی نداشته و در حال همکاری با اروپا برای حل این مساله است.
زلنسکی، دوشنبه چهارم خرداد در یک پیام ویدیویی گفت: «متاسفانه، مدتهاست که هیچ پیشرفتی با آمریکا در مورد گسترش تولید سامانههای ضدبالستیک حاصل نشده است. به همین دلیل تلاش میکنیم تولید سامانههای ضد موشک بالستیک خودمان را در اروپا و به اندازه کافی تسریع کنیم.»
زلنسکی گفت اوکراین همچنان با ایالات متحده درباره نحوه کمک به کییف در تماس است و رهبری آمریکا در این حمایتها حیاتی است.او از امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، برای نقشی که در توسعه این سامانهها ایفا کرده است، تشکر کرد و گفت اروپا در تامین مالی برای خرید سلاحها نقش اساسی دارد.
رییسجمهوری اوکراین گفت: «اروپا از نظر مالی به ما کمک میکند، اما رهبری ایالات متحده نیز بهشدت لازم است. امروز بسیار، بسیار مهم است که این را بگوییم.»
او همچنین گفت ابتکارات دیپلماتیک تحت رهبری آمریکا برای حرکت به سمت یک توافق در جنگ بیش از چهار ساله میان اوکراین و روسیه متوقف شده، زیرا تمرکز بیشتری بر جنگ با ایران وجود دارد.
زلنسکی هفته گذشته گفته بود که انتظار دارد پیشنهادهای جدید آمریکا درباره نحوه پیشبرد مذاکرات ارائه شود.
تلاشهای میانجیگری آمریکا تاکنون نتوانسته به پایان جنگ منجر شود. هر دو طرف یکدیگر را به تشدید درگیری متهم میکنند و اوکراین قصد دارد نیروهای بیشتری به مناطق شمالی اعزام کند تا با آنچه برنامه روسیه برای یک حمله جدید میداند مقابله کند.
ادامه درگیریها
همزمان با این اظهارات، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور دوشنبه به مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اطلاع داده است که مسکو تصمیم دارد به اهدافی در کییف که با ارتش اوکراین مرتبط هستند، حمله کند.
در بیانیه منتشرشده در وبسایت این وزارتخانه آمده است که لاوروف در تماس تلفنی با روبیو گفت این اقدام در واکنش به «ادامه حملات تروریستی رژیم کییف علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در خاک روسیه» انجام میشود.
در این بیانیه همچنین آمده که نیروهای مسلح روسیه «حملات سیستماتیک به تاسیساتی را در کییف آغاز میکنند که برای نیازهای نیروهای مسلح اوکراین استفاده میشوند، همچنین مراکزی که تصمیمهای مربوطه در آنها گرفته میشود.»
پیشتر آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، در واکنش به تهدیدهای مسکو درباره حملات به کییف، گفت متحدان اوکراین نباید در برابر «باجخواهی روسیه» تسلیم شوند.
سیبیها دوشنبه به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر با شرکای خود در حال گفتوگو هستیم که نیازی نیست در برابر این باجخواهی روسیه تسلیم شد.»