سپاه پاسداران در پیامی به مناسبت سوم خرداد هشدار داد هرگونه حمله تازه آمریکا و اسرائیل به ایران با پاسخی «ویرانگر و جهنمی» مواجه خواهد شد. این نهاد همچنین از «نابودی اسرائیل» توسط «محور مقاومت» به عنوان یکی از اهداف پیش‌رو یاد کرد.

فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر، ضمن هشدار به آمریکا و اسرائیل درباره پیامدهای هرگونه حمله دوباره به ایران، اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بالاترین سطح آمادگی نظامی قرار دارند و هر تعرض تازه با پاسخی «ویرانگر و جهنمی» روبه‌رو خواهد شد.

در این پیام، جنگ اخیر با عنوان «جنگ تحمیلی سوم» توصیف شده و آمده است که پس از ۴۰ روز، طرف مقابل به دلیل آنچه سپاه «پاسخ قاطع و ویرانگر نیروهای مسلح ایران» خوانده، ناچار به درخواست آتش‌بس شده است.

سپاه تاکید کرده است: «نیروهای مسلح مقتدر کشور در بالاترین سطح آمادگی و بازدارندگی فعال در همه ابعاد موشکی، هوایی، دریایی، زمینی، فضایی و سایبری قرار دارند.»

در ادامه این پیام آمده است: «هرگونه تعرض مجدد دشمن، پاسخی ویرانگر و جهنمی در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پی خواهد داشت.»

فرماندهی کل سپاه همچنین توسعه توانمندی‌های هسته‌ای، موشکی، دفاعی و تهاجمی ایران را عامل تغییر محاسبات دشمنان جمهوری اسلامی دانسته و تاکید کرده است این توانمندی‌ها به تقویت «بازدارندگی ایران» منجر شده‌اند.

در بخش دیگری از این پیام، سپاه اعلام کرد: «فتح خرمشهر، الگویی ماندگار برای پیروزی در خرمشهرهای پیش رو و آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل توسط محور مقاومت و مجاهدان جهان اسلام است.»

این اظهارات، تازه‌ترین مورد از تاکید رسمی سپاه بر هدف «نابودی اسرائیل» و پیوند آن با ماموریت‌های «محور مقاومت» محسوب می‌شود؛ موضعی که طی سال‌های گذشته بارها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده و از جمله دلایل اعلام شده توسط اسرائیل و آمریکا برای جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر است.

این پیام در شرایطی منتشر شده که طی هفته‌های اخیر، هم‌زمان با ادامه مذاکرات و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری درگیری‌ها، مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی نیز بارها از آمادگی برای اقدام نظامی دوباره علیه جمهوری اسلامی سخن گفته‌اند.