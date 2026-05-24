میزان در گزارشی کوتاه که شامگاه یکشنبه سوم خرداد منتشر کرد، نوشت: «براساس رای صادره، تعدادی از متهمان پرونده به اتهام افساد فی‌الارض به اشد مجازات محکوم شدند و سایر متهمان نیز با توجه به نوع اقدامات و میزان نقش‌آفرینی خود، به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.»

در این خبر به نام متهمان و نوع مجازات اشاره نشده و تاکید شده از آنجا که رای پرونده نهایی نیست، امکان اطلاع‌رسانی درباره جزئیات پرونده وجود ندارد.

همزمان، وب‌سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از یک منبع مطلع از پرونده نوشت که میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی متهمان پرونده مشهور به «شهرک اکباتان» که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. ریاست این دادگاه را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشت.

به گزارش این رسانه، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا برمرز پورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده نیز هرکدام به هفت سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شدند.

به گفته این منبع مطلع، این حکم یکشنبه، بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده، به‌صورت شفاهی به متهمان ابلاغ شد و تا لحظه انتشار خبر، وکلای پرونده از آن اطلاعی نداشتند. به همین دلیل امکان ثبت درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی وکلا وجود ندارد.

نتیجه بخشی از این پرونده که به نوشته میزان «به جنبه خصوصی جرم» می‌پرداخت، ۳۰ اردیبهشت اعلام شده بود . بر اساس این بخش از حکم، سه معترض بازداشت‌شده در این پرونده به دیه و پنج سال حبس محکوم و سه معترض دیگر از اتهام مشارکت در «قتل عمد» تبرئه شدند.

پیشتر هر شش متهم این پرونده به اعدام محکوم شده بودند اما این حکم در دیوان عالی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران ارجاع شده بود.

در این بخش از پرونده شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال را بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد» آرمان علی‌وردی، از نیروهای بسیج، محکوم کرد. هر یک از آن‌ها به پرداخت سهم مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، سه متهم دیگر این پرونده، به‌دلیل «فقدان مدارک دال بر وارد کردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن علی‌وردی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.

میزان درباره این بخش از پرونده نوشت: «هرچند مشارکت برخی متهمان در ضرب و جرح شهید علی‌وردی محرز است، اما انتساب ضربه منجر به فوت به صورت قطعی به آنان اثبات نشده و در نتیجه امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد.»

پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. چهارم آبان ۱۴۰۱، آرمان علی‌وردی، از نیروهای بسیج، در شهرک اکباتان مجروح شد و دو روز بعد جان باخت.

پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند و برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.

در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، در زندان‌های ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو هستند.

فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند شماری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.

در یکی از تازه‌ترین تحولات، منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر برای بار دوم به اعدام محکوم شد. او پیشتر در دی‌ماه ۱۴۰۳ بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود.



