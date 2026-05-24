بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر از جمله رشت، شوش و تهران تجمع کردند
شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی یکشنبه در شهرهای مختلف از جمله رشت، شوش و تهران، در مقابل ادارههای تامین اجتماعی تجمع کردند.
خبرگزاری ایلنا نوشت بازنشستگان نسبت به «مستمریهای ناکافی و زندگی زیر خط فقر» اعتراض کردند و گفتند: «چرا باید سه ماه منتظر بمانیم تا مستمریهایمان افزایش یابد؟ چرا بحران معیشت ما جدی گرفته نمیشود؟»
در همین ارتباط، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه با انتشار تصاویر و ویدیوهایی، به نقل از بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش نوشت: «به وضعیت بد معیشتی. فقر و فلاکت، تورم و گرانی، دستمزدهای ناچیز و نامناسب، فساد، چپاول، دزدی و غارت، تبعیض، ستم و استثمار، و همچنین نبود امکانات پزشکی-درمانی و خدمات اجتماعی و رفاهی اعتراض کردند.
این سندیکا به نقل از این بازنشستگان نوشت: «اعتراض ما به ناامنی شغلی، بیکاری، اجاره مسکن سر بهفلک کشیده، فضای جنگی، هزینههای افسار گسیخته، بی عدالتی و نابرابریهاست.»
یک منبع آگاه که بهطور مستقیم در جریان مذاکرات قرار دارد، به ایراناینترنشنال گفت مذاکرهکنندگان ایرانی خواستار آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی در قطر هستند و این خواسته را پیششرط پیشبرد گفتوگوها با ایالات متحده اعلام کردهاند.
این منبع، آزادسازی این منابع مشخص در قطر را پیششرطی سختگیرانه برای مرحله اولیه یادداشت تفاهم دانست.
او گفت تهران تاکید کرده است که در همین مرحله نخست، پیش از قدم برداشتن بهسوی هرگونه تفاهم دیپلماتیک اولیه، باید دسترسی واقعی و تضمینشده به این ۱۲ میلیارد دلار فراهم شود.
این منبع تاکید کرد که این ۱۲ میلیارد دلار تنها بخش فوریِ مورد نیاز برای آغاز نقشه راه دیپلماتیک است و تنها سرمایهای نیست که حکومت ایران خواهان دریافت آن است.
به گفته این منبع، موضع گستردهتر تهران در مذاکرات این است که همه داراییهای مسدودشدهاش در سراسر جهان باید در چارچوب هر شکلی از توافق جامع نهایی، بهطور کامل آزاد شود.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، یکشنبه ۳ خرداد گزارش داد اختلافات میان تهران و واشینگتن بر سر یک یا دو بند از یادداشت تفاهم احتمالی همچنان حلنشده باقی مانده است.
تسنیم همچنین نوشت که جمهوری اسلامی اصرار دارد هر یادداشت تفاهم اولیه با ایالات متحده در گام نخست شامل آزادسازی دستکم بخشی از داراییهای مسدودشده باشد.
در این گزارش آمده بود تهران تاکید کرده است که منابع آزادشده باید برای جمهوری اسلامی قابل دسترسی باشد.
این گزارش افزود که واشینگتن در هفتههای اخیر تلاش کرده است آزادسازی این داراییها را به توافق نهایی احتمالی درباره برنامه هستهای گره بزند.
بر اساس این گزارش، ایران میخواهد بخشی از این منابع در آغاز هر تفاهمنامهای آزاد شود و سازوکاری نیز برای آزادسازی باقیمانده آن در جریان مذاکرات تعیین شود.
تسنیم یکشنبه در گزارش دیگری اعلام کرد که «مانعتراشی آمریکا» بر سر برخی بندهای توافق احتمالی، از جمله آزادسازی داراییهای مسدودشده تهران، همچنان ادامه دارد و به همین دلیل، احتمال دارد توافق لغو شود.
چندی پیش رویترز گزارش داد که واشینگتن با آزادسازی شش میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی که در قطر و بانکهای دیگر نگهداری میشود، موافقت کرده است.
بر اساس این گزارش، این منابع که به فروش نفت ایران به کُره جنوبی مربوط میشود، در چارچوب توافق تبادل زندانیان در سال ۲۰۲۳ به حسابهایی در قطر منتقل شد، اما همچنان تحت نظارت آمریکا و صرفا برای مصارف بشردوستانه محدود باقی ماند.
جمهوری اسلامی آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار دارایی مسدودشده در قطر را پیششرط پیشبرد مذاکرات با آمریکا اعلام کرده است. تهران همچنین خواهان دسترسی تضمینشده به این منابع و آزادسازی کامل همه داراییهای مسدودشده خود در توافق نهایی است.
مذاکرهکنندگان ایرانی آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران در قطر را پیششرط پیشبرد مذاکرات با آمریکا اعلام کردهاند.
یک منبع مطلع با آگاهی مستقیم از روند گفتوگوها به ایراناینترنشنال گفت تهران اصرار دارد در مرحله اولیه یادداشت تفاهم، دسترسی واقعی و تضمینشده به این منابع فراهم شود و بدون آن، تفاهم دیپلماتیک مقدماتی پیش نخواهد رفت.
به گفته این منبع، این مبلغ تنها بخش فوری مورد درخواست ایران برای آغاز نقشه راه دیپلماتیک است و تهران خواهان آزادسازی کامل همه داراییهای مسدودشده خود در جهان در چارچوب توافق جامع نهایی است.
همزمان، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد اختلافات تهران و واشینگتن بر سر یک یا دو بند یادداشت تفاهم احتمالی همچنان باقی است.
تسنیم نوشت ایران خواستار آزادسازی بخشی از داراییهای خود در گام نخست و تعیین سازوکاری برای آزادسازی باقی منابع در جریان مذاکرات شده است.
این رسانه افزود آمریکا تلاش کرده آزادسازی داراییها را به توافق نهایی هستهای مشروط کند و مانعتراشی واشینگتن در این زمینه ادامه دارد که احتمال لغو توافق را همچنان زنده نگه داشته است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشت که دادگاه انقلاب تهران «تعدادی از متهمان» پرونده اکباتان را «از حیث افساد فیالارض، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به «اشد مجازات» محکوم کرد.
میزان در گزارشی کوتاه که شامگاه یکشنبه سوم خرداد منتشر کرد، نوشت: «براساس رای صادره، تعدادی از متهمان پرونده به اتهام افساد فیالارض به اشد مجازات محکوم شدند و سایر متهمان نیز با توجه به نوع اقدامات و میزان نقشآفرینی خود، به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدهاند.»
در این خبر به نام متهمان و نوع مجازات اشاره نشده و تاکید شده از آنجا که رای پرونده نهایی نیست، امکان اطلاعرسانی درباره جزئیات پرونده وجود ندارد.
همزمان، وبسایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از یک منبع مطلع از پرونده نوشت که میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی متهمان پرونده مشهور به «شهرک اکباتان» که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. ریاست این دادگاه را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشت.
به گزارش این رسانه، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا برمرز پورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده نیز هرکدام به هفت سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شدند.
به گفته این منبع مطلع، این حکم یکشنبه، بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده، بهصورت شفاهی به متهمان ابلاغ شد و تا لحظه انتشار خبر، وکلای پرونده از آن اطلاعی نداشتند. به همین دلیل امکان ثبت درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی وکلا وجود ندارد.
نتیجه بخشی از این پرونده که به نوشته میزان «به جنبه خصوصی جرم» میپرداخت، ۳۰ اردیبهشت اعلام شده بود. بر اساس این بخش از حکم، سه معترض بازداشتشده در این پرونده به دیه و پنج سال حبس محکوم و سه معترض دیگر از اتهام مشارکت در «قتل عمد» تبرئه شدند.
پیشتر هر شش متهم این پرونده به اعدام محکوم شده بودند اما این حکم در دیوان عالی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران ارجاع شده بود.
در این بخش از پرونده شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال را بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد» آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، محکوم کرد. هر یک از آنها به پرداخت سهم مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، سه متهم دیگر این پرونده، بهدلیل «فقدان مدارک دال بر وارد کردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن علیوردی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
میزان درباره این بخش از پرونده نوشت: «هرچند مشارکت برخی متهمان در ضرب و جرح شهید علیوردی محرز است، اما انتساب ضربه منجر به فوت به صورت قطعی به آنان اثبات نشده و در نتیجه امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد.»
پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازمیگردد. چهارم آبان ۱۴۰۱، آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، در شهرک اکباتان مجروح شد و دو روز بعد جان باخت.
پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند و برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند شماری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
در یکی از تازهترین تحولات، منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر برای بار دوم به اعدام محکوم شد. او پیشتر در دیماه ۱۴۰۳ بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درخواست حزبالله لبنان، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، برای سرنگونی دولت منتخب دموکراتیک لبنان را محکوم کرد و گفت: «تهدیدهای حزبالله مبنی بر خشونت و سرنگونی، اجازه موفقیت نخواهد داشت.»
او در این بیانیه که در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، گفت: «حزبالله درخواستهای مکرر دولت مشروع لبنان برای توقف حملات و احترام به آتشبس را نادیده گرفته است. در عوض، به شلیک به مواضع اسرائیل و انتقال شبهنظامیان و سلاح به جنوب لبنان ادامه داده است.»
روبیو این اقدامات را «کارزار عمدی برای بیثبات کردن کشور و حفظ قدرت خود به قیمت آینده مردم لبنان» ارزیابی کرد.
وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد: «دولت لبنان با حمایت کامل ایالات متحده در تلاش است تا بهبود، بازسازی، کمکهای بینالمللی و آیندهای پایدار را برای شهروندان خود فراهم کند. در مقابل، حزبالله به طور فعال در تلاش است تا لبنان را به هرج و مرج و ویرانی بازگرداند.»
او همچنین اعلام کرد که ایالات متحده قاطعانه در کنار دولت مشروع لبنان که برای بازگرداندن اقتدار خود و ساختن آیندهای بهتر برای همه مردم کشورش تلاش میکند، میایستد.
او گفت: «تهدیدهای حزبالله مبنی بر خشونت و سرنگونی، اجازه موفقیت نخواهد داشت» و تاکید کرد: «دورانی که یک گروه تروریستی، کل یک ملت را گروگان گرفته بود، رو به پایان است.»