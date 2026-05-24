تجمع ایرانیان در لندن با شعار «سپاه تروریست است»
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، ایرانیان مقیم بریتانیا شنبه دوم خرداد علیه جمهوری اسلامی در لندن تجمع کرده و فریاد زدند: «سپاه تروریست است.»
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، ایرانیان مقیم بریتانیا شنبه دوم خرداد علیه جمهوری اسلامی در لندن تجمع کرده و فریاد زدند: «سپاه تروریست است.»
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری با وزیر خارجه هند گفت که آزادی ناوبری و کشتیرانی باید تضمین شود و تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است و جمهوری اسلامی مالک آن نیست.
روبیو گفت که در مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی حاصل شده اما پیشرفت نهایی حاصل نشده است.
وزیر خارجه آمریکا گفت: «طی ۴۸ ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه روی چارچوبی کار کردهایم که در صورت موفقیت، نهتنها به باز ماندن کامل تنگه هرمز بدون عوارض منجر میشود بلکه به برخی مسائل اساسی مرتبط با جاهطلبیهای هستهای جمهوری اسلامی نیز خواهد پرداخت.»
او افزود: «احتمال دارد در چند ساعت آینده خبرهای خوبی در مورد تنگه هرمز منتشر شود.»
روبیو در ادامه گفت آمریکا به هدف خود برای کاهش قابل توجه توان موشکی جمهوری اسلامی دست یافته و افزود: «نیروی دریایی ایران نابود شده و آنها اکنون فقط تعدادی قایق تندروی کوچک دارند.»
او افزود در مذاکرات با جمهوری اسلامی مسائل فنی وجود دارد و باید در مورد برنامه هستهای بحث شود.
وزیر خارجه هند اعلام کرد در دیدار با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره نهایی کردن توافق تجاری میان دو کشور در آینده نزدیک گفتوگو کرده است.
او همچنین گفت هند از «عبور و مرور ایمن دریایی» حمایت میکند.
وزیر خارجه هند در نشست خبری مشترک با روبیو افزود کشورش از معدود کشورهایی است که هم با آمریکا و اسرائیل و هم با جمهوری اسلامی روابط خوبی دارد و تاکید کرد هند خواهان صلح و ثبات در منطقه است.
حسن عبدلیانپور، رییس مرکز وکلای قوه قضاییه، گفت «بزرگترین خسارت معنوی» واردشده به جمهوری اسلامی، کشتهشدن «ناجوانمردانه» علی خامنهای در محل کارش به دست آمریکا و اسرائیل است.
عبدلیانپور گفت این مرکز برای «خونخواهی» خامنهای قصد دارد از ۹۰ میلیون شهروند ایران برای اقامه دعوی وکالت بگیرد.
او افزود: «در این مسیر کوتاه نمیآییم و جنایتکاران را رها نمیکنیم و نمیگذاریم خون شهدا پایمال شود.»
مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران سازمان صداوسیما گفت: «هیچ تصمیمی خارج از چارچوب شورایعالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اذن مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ نخواهد شد.»
او افزود: «هنگامی که تصمیمی در حوزه دیپلماسی اتخاذ میشود، همه دستگاهها، تریبونها و جریانها باید از آن حمایت کنند.»
او ادامه داد: «همواره تلاش کردهام سخنی بر خلاف نظر رهبری بیان نشود و یا موضعی اتخاذ نگردد که به اختلاف میان ارکان حاکمیت دامن بزند و دشمن از آن سوءاستفاده کند.»
شبکه کان اسرائیل به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نگرانی خود را درباره توافق در حال شکلگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ منتقل کرده است.
بر اساس این گزارش، نگرانی نتانیاهو مربوط به دو موضوع، به تعویق افتادن رسیدگی به پرونده هستهای جمهوری اسلامی و پیوند خوردن آتشبس لبنان با آتشبس ایران، است.
کان نوشت نتانیاهو و نهادهای امنیتی اسرائیل معتقدند جمهوری اسلامی در حال «خریدن زمان» است و پس از ۶۰ روز، دوباره مشکل «عدم انعطافپذیری» تهران آشکار خواهد شد.
این رسانه افزود تعویق ۶۰ روزه مذاکرات هستهای، احتمال حمله قریبالوقوع به جمهوری اسلامی را که نتانیاهو از آن حمایت میکرد، از دستور کار خارج میکند.
کان همچنین به نقل از گزارشهای منتشرشده نوشت جمهوری اسلامی پذیرفته ذخایر اورانیوم غنیشده خود را از خاک کشور خارج کند، اما دیگر مسائل کلیدی هستهای قرار است در مرحله دوم مذاکرات بررسی شود.