حسن عبدلیان‌پور، رییس مرکز وکلای قوه قضاییه، گفت «بزرگ‌ترین خسارت معنوی» واردشده به جمهوری اسلامی، کشته‌شدن «ناجوانمردانه» علی خامنه‌ای در محل کارش به دست آمریکا و اسرائیل است.

عبدلیان‌پور گفت این مرکز برای «خونخواهی» خامنه‌ای قصد دارد از ۹۰ میلیون شهروند ایران برای اقامه دعوی وکالت بگیرد.

او افزود: «در این مسیر کوتاه نمی‌آییم و جنایتکاران را رها نمی‌کنیم و نمی‌گذاریم خون شهدا پایمال شود.»