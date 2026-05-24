مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری با وزیر خارجه هند گفت که آزادی ناوبری و کشتیرانی باید تضمین شود و تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است و جمهوری اسلامی مالک آن نیست.
روبیو گفت که در مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی حاصل شده اما پیشرفت نهایی حاصل نشده است.
وزیر خارجه آمریکا گفت: «طی ۴۸ ساعت گذشته با همکاری شرکای خود در منطقه روی چارچوبی کار کردهایم که در صورت موفقیت، نهتنها به باز ماندن کامل تنگه هرمز بدون عوارض منجر میشود بلکه به برخی مسائل اساسی مرتبط با جاهطلبیهای هستهای جمهوری اسلامی نیز خواهد پرداخت.»
او افزود: «احتمال دارد در چند ساعت آینده خبرهای خوبی در مورد تنگه هرمز منتشر شود.»
روبیو در ادامه گفت آمریکا به هدف خود برای کاهش قابل توجه توان موشکی جمهوری اسلامی دست یافته و افزود: «نیروی دریایی ایران نابود شده و آنها اکنون فقط تعدادی قایق تندروی کوچک دارند.»
او افزود در مذاکرات با جمهوری اسلامی مسائل فنی وجود دارد و باید در مورد برنامه هستهای بحث شود.