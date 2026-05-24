بیانیه کارگران غیررسمی نفت: با قدرت بیشتری به اعتراضات بازمیگردیم
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت اعلام کرد که کارگران در مناطق جنگی بهعنوان سپر انسانی بهکار گرفته شدهاند و همزمان با سرکوب و بازداشت کارکنان، حقوق و مزایای متناسب با شرایط بحرانی نیز به آنان پرداخت نشده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که با رهبران و مقامهای ارشد چند کشور منطقه درباره صلح با جمهوری اسلامی گفتوگو کرده و اکنون تنها نهاییسازی متن توافق باقی مانده است. او همچنین گفت که تنگه هرمز باز خواهد شد.
محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان در حساب ایکس خود نوشت که تماس تلفنی مهم ترامپ با رهبران پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، مصر، امارات متحده عربی و اردن، گامی مهم به سوی هدف مشترک صلح منطقهای و دستیابی زودهنگام به یک نتیجه دیپلماتیک بود.
وزیر خارجه پاکستان نوشت از تعهد ترامپ به گفتوگو و دیپلماسی و تعامل سازنده مجتبی خامنهای و مقامات جمهوری اسلامی تشکر میکند.
سپاه پاسداران در پیامی به مناسبت سوم خرداد هشدار داد هرگونه حمله تازه آمریکا و اسرائیل به ایران با پاسخی «ویرانگر و جهنمی» مواجه خواهد شد. این نهاد همچنین از «نابودی اسرائیل» توسط «محور مقاومت» به عنوان یکی از اهداف پیشرو یاد کرد.
فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر، ضمن هشدار به آمریکا و اسرائیل درباره پیامدهای هرگونه حمله دوباره به ایران، اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بالاترین سطح آمادگی نظامی قرار دارند و هر تعرض تازه با پاسخی «ویرانگر و جهنمی» روبهرو خواهد شد.
در این پیام، جنگ اخیر با عنوان «جنگ تحمیلی سوم» توصیف شده و آمده است که پس از ۴۰ روز، طرف مقابل به دلیل آنچه سپاه «پاسخ قاطع و ویرانگر نیروهای مسلح ایران» خوانده، ناچار به درخواست آتشبس شده است.
سپاه تاکید کرده است: «نیروهای مسلح مقتدر کشور در بالاترین سطح آمادگی و بازدارندگی فعال در همه ابعاد موشکی، هوایی، دریایی، زمینی، فضایی و سایبری قرار دارند.»
در ادامه این پیام آمده است: «هرگونه تعرض مجدد دشمن، پاسخی ویرانگر و جهنمی در ابعاد منطقهای و فرامنطقهای در پی خواهد داشت.»
فرماندهی کل سپاه همچنین توسعه توانمندیهای هستهای، موشکی، دفاعی و تهاجمی ایران را عامل تغییر محاسبات دشمنان جمهوری اسلامی دانسته و تاکید کرده است این توانمندیها به تقویت «بازدارندگی ایران» منجر شدهاند.
در بخش دیگری از این پیام، سپاه اعلام کرد: «فتح خرمشهر، الگویی ماندگار برای پیروزی در خرمشهرهای پیش رو و آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل توسط محور مقاومت و مجاهدان جهان اسلام است.»
این اظهارات، تازهترین مورد از تاکید رسمی سپاه بر هدف «نابودی اسرائیل» و پیوند آن با ماموریتهای «محور مقاومت» محسوب میشود؛ موضعی که طی سالهای گذشته بارها از سوی مقامهای جمهوری اسلامی مطرح شده و از جمله دلایل اعلام شده توسط اسرائیل و آمریکا برای جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر است.
این پیام در شرایطی منتشر شده که طی هفتههای اخیر، همزمان با ادامه مذاکرات و افزایش گمانهزنیها درباره احتمال ازسرگیری درگیریها، مقامهای آمریکایی و اسرائیلی نیز بارها از آمادگی برای اقدام نظامی دوباره علیه جمهوری اسلامی سخن گفتهاند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام مجتبی کیان، زندانی سیاسی، پس از تشکیل پرونده در دادگستری استان البرز خبر داد. با اعدام او، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامهای سیاسی از ۲۷ اسفند تاکنون، به دستکم ۳۷ نفر رسید.
رسانه قوه قضاییه، سوم خرداد، اعلام کرد کیان به اتهام «فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا» و ارسال اطلاعات مرتبط با صنایع دفاعی جمهوری اسلامی اعدام شده است.
بر اساس گزارش میزان، کیان متهم بود که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، مختصات و اطلاعات مربوط به واحدهای صنایع دفاعی را برای «شبکههای وابسته به اسرائیل و آمریکا» ارسال کرده است. دادگاه بر همین اساس او را به اعدام و مصادره اموال محکوم کرده بود.
با اعدام کیان، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران طی ۶۷ روز گذشته، از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، به دستکم ۳۷ نفر رسید.
این در حالی است که وبسایت حقوق بشری «هرانا» پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده است.
بر این اساس، روند اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، از میانگین حدود یک اعدام در هفته در سال ۱۴۰۴، به حدود یک اعدام در هر دو روز طی حدود دو ماه گذشته رسیده است.
میزان در پایان گزارش خود تاکید کرد از زمان بازداشت کیان تا اجرای حکم او در سوم خرداد، کمتر از ۵۰ روز زمان صرف شده و این پرونده با دستور رسیدگی «قاطع و سریع» به پروندههای مرتبط با همکاری با اسرائیل و آمریکا بررسی شده است.
رسیدگی، صدور حکم و اجرای اعدام در چنین بازه کوتاهی، نگرانیها درباره شتابزدگی در روند دادرسی را افزایش میدهد؛ بهویژه آنکه پروندههای سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی اغلب با نگرانیهایی درباره اعترافات تحت فشار و شکنجه، محدودیت دسترسی به وکیل مستقل و محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه همراه بودهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی توضیحی درباره زمان دقیق بازداشت، جزییات روند محاکمه، دسترسی متهم و خانوادهاش به وکیل انتخابی و پرونده و چگونگی رسیدگی دیوان عالی کشور ارائه نکرده است.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند، هزاران شهروند را در شهرهای مختلف کشور با اتهامهای سیاسی و امنیتی بازداشت کردهاند.
در تازهترین نمونه، احمدرضا رادان، فرماندهکل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد فراجا از ابتدای جنگ شش هزار و ۵۰۰ شهروند را بازداشت کرده است.
رادان این افراد را «وطنفروشان و جواسیس» خواند؛ اتهامهایی که وکلای دادگستری و نهادهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی از آنها برای سرکوب مخالفان و معترضان استفاده میکند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از برخورد «قاطع و سریع» با متهمان پروندههای امنیتی و مرتبط با اسرائیل سخن گفتهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره صدور احکام اعدام برای دیگر بازداشتشدگان این موج سرکوب را افزایش داده است.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ادامه بازداشتهای گسترده، همراه با روندهای قضایی شتابزده و پروندههای مبتنی بر اتهامهای امنیتی، میتواند جان شمار بیشتری از بازداشتشدگان را در معرض خطر قرار دهد.