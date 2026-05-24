شبکه خبری سی‌بی‌اس به نقل از «مقام‌های آمریکایی آگاه» نوشت که اطلاعات ایالات متحده نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «عملا در مکانی نامعلوم با دسترسی کم به دنیای خارج پنهان شده است» و مقام‌های حکومتی «تنها از طریق شبکه‌ای پیچیده از پیک‌ها و واسطه‌ها» با او در ارتباط‌اند.

بر اساس این گزارش، حتی مقام‌های ارشد حکومت ایران نیز از قبل نمی‌دانند خامنه‌ای کجاست و هیچ راهی برای تماس مستقیم با او ندارند.

سی‌بی‌اس با استناد به این اطلاعات نوشت: «که مجاز به همکاری با دولت ترامپ شده‌اند، برای برقراری ارتباط در داخل ساختار حکومتی خود با دشواری روبه‌رو بوده‌اند؛ موضوعی که یکی از دلایل اصلی کندی در مشخص شدن جزئیات توافق احتمالی با ایران و توافق‌های پیشین بوده است.»

دو نفر از مقام‌های آمریکایی گفتند: «وقتی ایالات متحده جزئیات پیشنهادی را ارسال می‌کند، دشواری دسترسی به رهبر به این معنی است که ممکن است تاخیر زیادی وجود داشته باشد تا ایالات متحده پاسخی دریافت کند.»

در این میان، سخنگوی کاخ سفید از اظهار نظر در مورد اطلاعات مربوط به محل اقامت رهبر جمهوری اسلامی یا روش‌های ارتباطی حکومت ایران خودداری کرد.

پیش‌تر یک مقام ارشد دولت آمریکا یکشنبه گفت که خامنه‌ای با کلیات پیش‌نویس توافق فعلی موافقت کرده است و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، نیز در تروت‌سوشال اعلام کرد که انتظار دارد در چند روز آینده نظر نهایی را اعلام کند.

مجتبی خامنه‌ای از قبل از شروع جنگ ایران در ملاء عام دیده نشده و یا پیام صوتی نیز منتشر نکرده است.

یکی از مقام‌های آمریکایی به سی‌بی‌اس گفت اطلاعات به‌دست‌آمده از داخل حکومت ایران توسط آمریکا و اسرائیل، امکان شناسایی و حذف بسیاری از رهبران ارشد ایران را در طول جنگ فراهم کرد.

این شبکه خبری به نقل از این منابع نوشت که در حال حاضر، اکثر مقام‌های ایران نور روز را نمی‌بینند، هفته‌ها را در پناهگاه‌های بسیار مستحکم می‌گذرانند و از صحبت کردن با یکدیگر، مگر در مواقع ضروری خودداری می‌کنند.

یکی از مقام‌های آمریکایی گفت: «تماشای آنها که سعی می‌کنند بفهمند چگونه با یکدیگر صحبت کنند تقریباً مانند تماشای یک سریال کمدی است.»