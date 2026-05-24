خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که دادگاه انقلاب اسلامی تهران، «رای بدوی» پرونده کشته شدن علی‌وردی را صادر کرد و افزود:‌«تعدادی از متهمان پرونده به اتهام افساد فی‌الارض به اشد مجازات محکوم شدند.»

میزان نوشت: با توجه به ماهیت پرونده، رسیدگی قضایی به صورت هم‌زمان در دو مرجع انجام شد؛ یکی در دادگاه کیفری یک استان تهران با موضوع «رسیدگی به قتل و تعیین عامل یا عاملان ضربه منجر به فوت» و دیگری در دادگاه انقلاب اسلامی که به اتهامات «افساد فی‌الارض» و «اقدام علیه امنیت ملی» رسیدگی می‌کند.

به گفته خبرگزاری قوه قضاییه، پس از صدور رای اولیه در دادگاه کیفری و نقض آن در دیوان عالی کشور، پرونده برای رفع نقص و انجام بررسی‌های تخصصی مجدد به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شد.

میزان اضافه کرد: «بر اساس گزارش پزشکی قانونی و اداره آگاهی، دادگاه کیفری اعلام کرد هرچند مشارکت برخی متهمان در ضرب و جرح علی‌وردی محرز است، اما انتساب ضربه منجر به فوت به صورت قطعی به آنان اثبات نشده و در نتیجه امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد.»

میزان نوشت: «در نهایت، سه نفر از متهمان از جهت جنبه خصوصی جرم به پرداخت دیه و از جهت جنبه عمومی جرم به حبس محکوم شدند و سه متهم دیگر نیز از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شدند.»

این خبرگزاری حکومتی افزود: «در کنار رسیدگی کیفری، پرونده متهمان در دادگاه انقلاب نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.«

این گزارش حاکی از آن است که در پی صدور حکم دادگاه انقلاب اسلامی، «تعدادی از متهمان پرونده به اتهام افساد فی‌الارض به اشد مجازات محکوم شدند و سایر متهمان نیز با توجه به نوع اقدامات و میزان نقش‌آفرینی خود، به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.»