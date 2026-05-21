علی یزدی‌خواه، نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت در شرایط فعلی تصمیمی برای بازگشایی اینترنت جهانی وجود ندارد و محدودیت‌ها با «ملاحظات امنیتی» ادامه خواهد داشت.

یزدی‌خواه قطع اینترنت جهانی را به مصوبات شورای عالی امنیت ملی نسبت داد و گفت این تصمیم به‌دلیل «مسائل امنیتی، امنیت کشور و حفظ جان افراد» گرفته شده است.

با وجود اینکه نت‌بلاکس اعلام کرده خاموشی اینترنت در ایران وارد هشتادوسومین روز خود شده، یزدی‌خواه گفت بیش از ۹۰ درصد نیازهای مردم در وضعیت فعلی برآورده می‌شود و مراجعات گسترده‌ای در اعتراض به قطع اینترنت وجود ندارد.

او همچنین گفت در قالب طرح موسوم به «اینترنت پرو»، تاکنون بیش از یک میلیون نفر دسترسی دریافت کرده‌اند؛ طرحی که منتقدان آن را مصداق اینترنت طبقاتی و تبعیض‌آمیز می‌دانند، زیرا دسترسی به اینترنت جهانی را به گروه‌های خاص محدود می‌کند و شهروندان عادی را از حق برابر دسترسی آزاد به اینترنت محروم نگه می‌دارد.

نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گفت شرکت‌های صادرات و واردات، مراکز علمی و پژوهشی، آزمایشگاه‌ها و برخی اصناف در صورت نیاز می‌توانند برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل اقدام کنند.