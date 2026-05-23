هه‌نگاو جمعه اول خرداد در این مورد نوشت که مجیدی‌اصل و همتی پیش‌تر در یک پرونده مشترک به همراه دو شهروند دیگر به اعدام محکوم شده بودند.

بر اساس این گزارش، دیوان عالی کشور پس از نقض حکم اعدام این دو زندانی سیاسی، پرونده ‌آ‌ن‌ها را برای رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است.

مجیدی‌اصل و همتی در اواخر فروردین‌ سال جاری به همراه دو هم‌پرونده‌ای خود؛ بهروز زمانی‌نژاد و کوروش زمانی‌نژاد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام، حبس و مصادره اموال محکوم شدند. یک متهم دیگر این پرونده نیز به نام امیر همتی به حبس محکوم شد.

بر پایه این حکم، محمدرضا مجیدی‌اصل، بیتا همتی، بهروز زمانی‌نژاد و کورش زمانی‌نژاد به «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم آمریکا و گروه‌های متخاصم» متهم شناخته شده بودند.

آنها علاوه بر این، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» هر کدام به پنج سال حبس تعزیری و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، به مصادره تمامی اموال محکوم شده بودند.

در همین پرونده، امیر همتی (متهم ردیف پنجم) توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

دادگاه انقلاب اسلامی مصادیق اتهامی این زندانیان سیاسی را مواردی چون «شرکت در تجمعات ۱۸ و ۱۹ دی‌»، «دادن شعار»، «تخریب اموال عمومی» و ادعاهای اثبات‌نشده‌ای نظیر «پرتاب مواد آتش‌زا و استفاده از سلاح نامشخص» عنوان کرده بود.

هه‌نگاو اشاره کرد این در شرایطی است که در متن حکم صادر شده، هیچ مستند دقیق و تفکیک‌شده‌ای مبنی بر نقش هر یک از متهمان ارائه نشده بود.

این شهروندان ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات در تهران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

هه‌نگاو پیش‌تر گزارش داده بود که این زندانیان سیاسی در دوران بازجویی جهت اخذ اعترافات اجباری تحت فشارهای شدید جسمی و روانی بوده‌اند. آن‌ها همچنین در طول فرآیند دادرسی از حق دسترسی به وکیل انتخابی و سایر استانداردهای محاکمه عادلانه محروم بوده‌اند.

انتقال غلامرضا خانی‌‌شکرآب، زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که غلامرضا خانی‌‌شکرآب، زندانی محکوم به اعدام با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، پس از انتقال از زندان اوین به سلول‌ انفرادی زندان قزل‌حصار، در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.

خانی‌شکرآب ۱۷ اردیبهشت از زندان اوین به سلول‌انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شد.

سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد از آن‌جا که زندانیان معمولاً برای اجرای حکم اعدام به زندان قزل‌حصار منتقل می‌شوند، این انتقال نگرانی‌های جدی درباره قریب‌الوقوع بودن اعدام او را افزایش داده است.

غلامرضا خانی‌شکرآب دوم مهر سال گذشته بازداشت و به اتهام «همکاری» با اسرائیل و «به‌طور مشخص سازمان اطلاعاتی موساد» در شعبه یک دادسرای امنیت (۳۳ مقدس) محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون دست‌کم ۱۱ نفر با اتهام‌های مرتبط با جاسوسی اعدام شده‌اند؛ ۹ نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائیل و ایالات متحده و دو شهروند عراقی با اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی نامشخص. سازمان حقوق بشر ایران نوشت

سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد پرونده‌های مربوط به اتهامات امنیتی از جمله «جاسوسی»، «همکاری با دول متخاصم»، «بغی» و «محاربه» در ایران همواره در دادگاه‌های انقلاب اسلامی و پشت درهای بسته بررسی می‌شوند.

به گفته این سازمان، متهمان در این نوع پرونده‌ها عموما از حق دسترسی به وکیل انتخابی، زمان کافی برای تهیه دفاعیه و روند یک دادرسی عادلانه محروم‌اند، و در بسیاری از موارد، احکام سنگین مرگ بر اساس اعترافاتی صادر می‌شود که تحت فشارهای شدید روانی و جسمی (شکنجه) در بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی از متهمان اخذ شده است.

نگرانی از «موج تازه» اعدام زندانیان سیاسی

شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی در مورد «موج تازه» اعدام زندانیان سیاسی از حدود دو ماه پیش، و هم‌زمان با جنگ آمریکا و اسرائیل و ایران و حتی پس از برقراری آتش‌بس، نوشت: «جمهوری اسلامی در حالی که از یک‌سو در تلاش برای پایان دادن دائمی به جنگ از طریق مذاکره با آمریکاست، از سوی دیگر به تداوم سیاست‌های سرکوب‌گرانه خود در داخل کشور ادامه داده و طی این مدت دست‌کم ۳۶ زندانی را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده است.»

این سازمان حقوق بشری افزود تشدید اعدام‌ها، هم‌زمان با گسترش فضای امنیتی و تداوم قطعی گسترده اینترنت، نگرانی‌ها درباره وضعیت زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و همچنین بازداشت‌شدگان در معرض خطر صدور حکم اعدام را به‌طور چشمگیری افزایش کرده است.

شبکه حقوق بشر کردستان اضافه کرد: «از میان زندانیان اعدام‌ شده، ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان خیزش دی‌ ماه و یک نفر از بازداشت‌شدگان خیزش ژن ژیان ئازادی بوده‌اند. همچنین، ۹ نفر با اتهام عضویت یا همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران، دو نفر با اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران، دو نفر با اتهام وابستگی به گروه‌های جیش‌العدل و انصارالفرقان، ۶ نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائیل و دو تبعه عرب عراقی نیز با اتهام جاسوسی برای یکی از کشورهای عربی اعدام شده‌اند.»

پیشتر عفو بین‌الملل در گزارش سالانه «احکام و اجرای اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵» که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر شد، اشاره کرد که جمهوری اسلامی یکی از ده کشوری است که همچنان حکم اعدام را اجرا می‌کند.