ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، به نقل از یک منبع دیپلماتیک در اسلامآباد نوشت عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، عازم ایران شده و قرار است با مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار کند.
این سفر همزمان با حضور محسن رضا نقوی، وزیر کشور پاکستان، در تهران برای سومین روز متوالی انجام میشود.
بلومبرگ گزارش داد که ارزش خالص داراییهای لیونل مسی، ستاره ۳۸ ساله فوتبال آرژانتین، با احتساب درآمدهای فوتبالی، سرمایهگذاریها و قراردادهای تبلیغاتی، از یک میلیارد دلار فراتر رفته است.
بر اساس این گزارش، مسی در کنار کریستیانو رونالدو، از ثروتمندترین فوتبالیستهای جهان به شمار میرود. رونالدو پس از پیوستن به النصر عربستان، نخستین فوتبالیست تاریخ شد که به ثروت میلیارد دلاری رسید.
بلومبرگ نوشت که مسی از سال ۲۰۰۷ تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیون دلار دستمزد و پاداش دریافت کرده است. او پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲، پیشنهاد سالانه ۴۰۰ میلیون دلاری عربستان سعودی را رد کرد و به اینتر میامی پیوست.
قرارداد مسی با اینتر میامی شامل حق خرید سهام باشگاه و همکاری با سرویس اپلتیوی پلاس است. مالک اینتر میامی اعلام کرده درآمد سالانه مسی از این باشگاه، با احتساب این امتیازها، بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار است.
مسی همچنین در حوزههای املاک، رستورانداری و ورزش سرمایهگذاری کرده و پدرش، خورخه مسی، مدیریت فعالیتهای تجاری او را بر عهده دارد.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد ۹ نفر را در لبنان به اتهام پیشبرد پروژههای حزبالله تحریم کرده است. در میان افراد تحریمشده، نام سفیر جمهوری اسلامی در بیروت و سه نماینده فراکسیون حزبالله در پارلمان لبنان دیده میشود.
جزییات بیشتر با می فرحات، خبرنگار ایراناینترنشنال
با وجود آنکه از زمان انتصاب مجتبی خامنهای بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، هیچ تصویر یا ویدیویی از او منتشر نشده، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران گفت «قدرت و صلابت» او «فوق تصور» است.
زاکانی افزود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمادهاند «سیلی محکمی» به «دشمن آمریکایی» بزنند.
او گفت جمهوری اسلامی در جنگ اخیر، با وجود کشته شدن علی خامنهای و شماری دیگر، اجازه نداده اهداف دشمن از جمله سرنگونی جمهوری اسلامی محقق شود.
زاکانی افزود اسرائیل و آمریکا نتوانستهاند برنامه هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و «محور مقاومت» را از بین ببرند.
شهردار تهران همچنین گفت اگر تحریمها ادامه پیدا کند، کشورهایی که جمهوری اسلامی را تحریم میکنند «حق عبور از تنگه هرمز را از دست خواهند داد».
زاکانی همچنین گفت مسیر مذاکره باید بهدرستی پیموده شود، اما جمهوری اسلامی همواره با وعدههای «توخالی» لغو تحریمها پای میز مذاکره نشسته و در نهایت «دست خالی» مانده است.
او تاکید کرد جمهوری اسلامی باید «دیپلماسی مقتدرانه» را جایگزین «دیپلماسی التماسی» کند.
نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت غلامرضا خانی شکرآب، ورزشکار و زندانی سیاسی، که با اتهام «جاسوسی» بازداشت شده، هشدار دادهاند. او بهطور ناگهانی از بند امنیتی زندان اوین به سلول انفرادی در زندان قزلحصار منتقل شده است.
گفتوگو با رضا حاجیحسینی، روزنامهنگار
در حالی که ۸۴ روز از قطع سراسری اینترنت در ایران میگذرد، فضای آنلاین و بخش نظرات درباره ایران بیش از آنکه بازتابی واقعی از افکار عمومی باشد، تصویری محدود و کنترلشده را نشان میدهد. فضایی که زیر سایه دسترسی گزینشی و امتیاز اقتصادی کاربران، عملیات سایبری و ترس، شکل گرفته است.
خیابانها و بخش نظرات آنلاین در ایران، بیش از پیش یک تصویر مشابه را بازتاب میدهند: «وحدت، مقاومت و وفاداری ...»
راهپیماییهای شبانه نیز تصاویر لازم را تولید میکنند: پرچمها، پوسترها و جمعیتهای سازماندهی شده.
همزمان، زیر بسیاری از پستهای مرتبط با ایران در شبکههای اجتماعی، موجی از حمایت از جمهوری اسلامی، تمجید از مواضع نظامی حکومت و حمله به منتقدان دیده میشود. همراه با پیامهایی در ستایش علی خامنهای و جانشین هنوز دیده نشدهاش، مجتبی خامنهای.
اما آنچه در صفحه نمایش دیده نمیشود، جمعیتی است که پیش از آغاز بحث، از این فضا حذف شدهاند.
اکنون پرسش فقط این نیست که مردم در اینترنت چه میگویند. سوال این است که چه کسانی امکان اتصال و اجازه، امنیت یا انگیزه صحبت کردن دارند.
