بر اساس ویدیوها و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، گروهی از دانش‌آموزان ۳۱ اردیبهشت با بر زمین نشستن و تحصن جلو ساختمان استانداری در شهرکرد، شعارهایی چون «امتحان حضوری نمی‌خواهیم» و «حمایت، حمایت» سردادند.

در هفته‌های اخیر صدها دانش‌آموز در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال به وضعیت بلاتکلیفی درباره وضعیت برگزاری امتحانات نهایی خود و انتقاد از احتمال برگزاری حضوری آزمون‌ها اشاره کرده بودند.

امیر احسانی، معاون وزارت آموزش و پرورش، ۲۹ اردیبهشت گفت اختیار تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری حضوری یا غیرحضوری امتحانات دانش‌آموزان متوسطه به شورای تامین و استانداران استان‌ها تفویض شده است.

بر اساس تصمیم وزارت آموزش و پرورش، آزمون‌های دانش‌آموزان دوره ابتدایی در سراسر کشور به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

رسانه‌های ایران اشاره کردند تا امروز آزمون‌های خرداد پایه‌های هفتم تا دهم چند استان مانند بوشهر، زنجان، مرکزی، فارس و کردستان به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و ملاک نمره، عملکرد و ارزشیابی فعالیت‌های طول سال تحصیلی دانش‌آموزان خواهد بود.

این تصمیم و در عین‌حال نامعلوم بودن وضعیت امتحانات شماری دیگر از استان‌ها، موجی از اعتراض را در میان دانش‌آموزان برانگیخته است.

یک دانش‌آموز پایه دهم در استان مرکزی، ۳۰ اردیبهشت در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت امتحانات مدارس این استان حضوری بود اما دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان به وزارت آموزش و پرورش اعتراض و مقابل ساختمان اداره‌کل تجمع کردند و همین باعث شد درباره موضوع «تجدیدنظر» شود.

فضای پرتنش چهار ماهه، آموزش آنلاین بی‌کیفیت و امتحان حضوری

بخش بزرگی از پیام‌هایی که دانش‌آموزان در هفته‌های گذشته برای ایران‌اینترنشنال ارسال کرده‌اند به افت کیفیت آموزش در ماه‌های اخیر به‌دلیل قطع اینترنت و تدریس مجازی بسیار نامطلوب اشاره دارد.

یک دانش‌آموز در پیامی گفت: «ما فقط دو ماه مهر و آبان رفتیم مدرسه! اول با آلودگی هوا مدرسه تعطیل شد، بعد کمبود گاز و منابع پیش آمد، بعد اعتراضات دی ماه و پس از آن هم جنگ اتفاق افتاد. در تمام این مدت آموزش با بدترین کیفیت ممکن، آنلاین بود. حالا چطور رویشان می‌شود امتحانات پایه‌های ۱۱ و ۱۲ که استرس خیلی بیشتری تحمل کردند را حضوری کنند؟»

ده‌ها نوجوان در پیام‌هایی مشابه اشاره کردند در این کلاس‌های آنلاین «هیچ چیز یاد نگرفته‌اند».

یک دانش‌آموز کلاس هشتم گفت معلم‌ها صبح به صبح در کلاس‌های آنلاین از دانش‌آموزان می‌خواهند «حاضری» بزنند و بعد می‌روند، اما الان به شاگردانشان گفته‌اند «به ما ربطی ندارد که چیزی یاد نگرفتید، باید امتحان بدهید».

دانش‌آموز دیگری از اراک گفت در سه ماه تدریس مجازی، معلم‌ها به ارسال فیلم آموزشی بسنده می‌کردند.

برخی دیگر نیز به اینترنت ضعیف، کند بودن اپلیکیشن‌های آموزش آنلاین و بی‌توجهی آموزگاران به یادگیری دانش‌آموزان اشاره کردند.

مخاطبی در همین زمینه گفت دانش‌آموزان در کلاس آنلاین حضور دارند ولی اگر نباشند هم معلم متوجه نمی‌شود؛ یادگیری صرفا وابسته به نظارت والدین است.

مخاطبان ایران‌اینترنشنال به تاثیر ناامیدی عمومی، گرانی، بیکاری والدین و وضعیت بلاتکلیفی حاکم بر کشور نیز بر افت تحصیلی نوجوانان پرداختند.

دانش‌آموزی از تهران گفت: «شرایط زندگی خیلی سخت شده، فشارهای روانی بالاست؛ مخصوصا برای دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم دوازدهم؛ واقعا نامردی است که در این شرایط امتحانی بگیرند که روی کنکور هم تاثیر می‌گذارد.»

یک دانش‌آموز کنکوری دیگر گفت نوجوان‌هایی در موقعیت او، مجبورند با شرایط پرفشار و پر اضطراب کنونی درس بخوانند چون در غیر این‌صورت «آینده‌ای برایش باقی نمی‌ماند».

دانش‌آموز پایه نهمی از همدان نیز گفت در این وضعیت بلاتکلیفی و پر اضطراب دچار ریزش مو شده است.

یک دانش‌آموز مقطع دوازدهم رشته‌ ریاضی‌فیزیک گفت از زمان کشتار دی به بعد، وضع درس خواندن بسیاری از دانش‌آموزان دیگه بازدهی قبل را ندارد؛ چون «نه انگیزه‌ای مانده و نه امیدی».