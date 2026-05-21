شرکت هواپیمایی ارزانقیمت ایزیجت اعلام کرد ادامه جنگ جمهوری اسلامی باعث افزایش هزینه سوخت جت و کاهش رزرو سفرها در آستانه فصل تابستان شده و این شرکت در نیمه نخست سال مالی خود ۵۵۲ میلیون پوند، معادل حدود ۷۴۱ میلیون دلار، زیان ثبت کرده است.
ایزیجت پنجشنبه اعلام کرد این زیان در محدوده پیشبینی قبلی شرکت، یعنی ۵۴۰ تا ۵۶۰ میلیون پوند، قرار دارد.
این شرکت افزود جنگ، صنعت جهانی هوانوردی را مختل کرده و افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمت سوخت جت از اواخر فوریه، همراه با انسداد تنگه هرمز و اختلال در عرضه نفت، فشار سنگینی بر شرکتهای هواپیمایی وارد کرده است.
ایزیجت همچنین اعلام کرد ۵۸ درصد از ظرفیت رزروهای نیمه دوم سال مالی این شرکت تکمیل شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷۷ درصد بود و مسافران بیشتر به سفرهای نزدیکتر روی آوردهاند.
همزمان با تشدید موج سرکوبها در ایران و نگرانی فعالان حقوق بشر درباره روند فزاینده اعدامها، جمهوری اسلامی احکام اعدام چهار زندانی سیاسی دیگر را به اجرا درآورد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد رامین زله و کریم معروفپور، بامداد پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت به اتهام «عضویت در گروههای تروریستی تجزیهطلب» اعدام شدند.
میزان «تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروههای مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور» را از دیگر اتهامات این دو زندانی سیاسی برشمرد.
به گزارش این رسانه حکومتی، زله و معروفپور در «ترور فرمانده پایگاه سپاه یکی از شهرستانهای غرب کشور» با یکدیگر همکاری داشتند.
«ترور یک فرد دیگر» و «انجام عملیات مسلحانه علیه یک پایگاه نظامی و فیلمبرداری از آن» از دیگر اتهاماتی است که رسانه قوه قضاییه بدون ارائه مستندات به این دو زندانی سیاسی منتسب کرده است.
میزان به هویت افرادی که به گزارش این رسانه، به دست زله و معروفپور «ترور» شدهاند، هیچ اشارهای نکرد.
پیشتر در آذرماه ۱۴۰۴، آژانس خبری کردپا گزارش داد زله به اتهام «بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد» به اعدام محکوم شد. او مردادماه ۱۴۰۳ در نقده بازداشت شده بود.
به گزارش کردپا، «دادگاه آنلاین» این زندانی سیاسی تنها «چند دقیقه» به طول انجامید و او از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بود.
آوین مصطفیزاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشری کردپا، آذرماه سال گذشته در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «رامین بیش از یک ماه در یکی از بازداشتگاههای امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران، در شرایط انفرادی تحت بازداشت و بازجویی بود و برای اعتراف اجباری، بهشدت تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفت.»
در مورد پرونده معروفپور اطلاعات چندانی منتشر نشده است.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی پیشتر گزارش داده بود این شهروند کُرد اهل شهرستان نقده سوم فروردین ۱۴۰۰ به دست نیروی امنیتی جمهوری اسلامی در سردشت بازداشت شد.
اعدام دو شهروند عراقی به اتهام جاسوسی
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد جمهوری اسلامی دو شهروند عراقی به نامهای علی نادر العبیدی، ۲۷ ساله و فاضل شیخ کریم، ۲۹ ساله، را به اتهام «جاسوسی» بهصورت مخفیانه اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام این دو زندانی سیاسی که در یک پرونده مشترک محکوم شده بودند، ۱۷ فروردین در زندانی مرکزی کرج به اجرا درآمد، اما مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی تاکنون درباره آن سکوت اختیار کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه، اتهام عبیدی و شیخ کریم را «جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی» عنوان کرد و افزود این دو در کرج بازداشت شده بودند.
این منبع مطلع گفت: «آنان پیش از صدور حکم، به مدت ۱۱ ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار داشتند و سپس به بند اطلاعات سپاه در زندان رجاییشهر کرج منتقل شدند. این دو زندانی در نهایت برای اجرای حکم اعدام به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شده بودند.»
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
روند اجرای احکام اعدام در ایران طی ماههای اخیر، بهویژه در پی تحولات جنگ ۴۰ روزه، شتاب بیشتری گرفته است.
حکم اعدام احسان افرشته در ۲۳ اردیبهشت، عرفان شکورزاده در ۲۱ اردیبهشت، یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده در ۱۲ اردیبهشت، مهدی فرید در دوم اردیبهشت، محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی در ۳۱ فروردین، و کوروش کیوانی در ۲۷ اسفند سال گذشته به اتهام «جاسوسی» اجرا شد.
از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۳۶ نفر با اتهامهای سیاسی در ایران اعدام شدهاند.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی خواستار تصویب قانونی از سوی مجلس جمهوری اسلامی شد که بر اساس آن تنگه هرمز تا زمان کشتن دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بر روی شناورهای آمریکایی و متحدان این کشور بسته بماند.
شریعتمداری در این یادداشت همچنین خواهان «دریافت حق عبور (ترانزیت) از تمامی شناورها بدون استثناء» شد.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، همچنین خواستار تصویب قانونی شد که بر اساس آن، تمام شناورهای متعلق به اسرائیل و یا حامل نفت و کالا برای این کشور تا «محو کامل آن از جغرافیای جهان»، مصادره شود.
بر اساس گزارش کانال ۹ استرالیا، نیروهای دفاعی این کشور از یک پایگاه محرمانه در خاورمیانه دهها ماموریت برای ردیابی موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادند.
جزییات بیشتر با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال
رویترز گزارش داد پاکستان حدود ۸ هزار نیروی نظامی به همراه جنگندههای جیاف ۱۷، پهپاد و سامانههای پدافند هوایی اچکیو ۹ ساخت چین را به عربستان سعودی اعزام کرده است.
جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد رامین زله و کریم معروفپور، دو زندانی سیاسی، صبح پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت اعدام شدند.
میزان اتهامهای این دو زندانی را «عضویت در گروههای تجزیهطلب»، «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «قیام مسلحانه» و مشارکت در «اقدامات تروریستی» اعلام کرد.
بر اساس گزارش میزان، زله در مرداد ۱۴۰۳ و معروفپور در فروردین ۱۴۰۰ بازداشت شده بودند و حکم اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.
در همین حال، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد حکم اعدام علی نادر العبیدی، ۲۷ ساله، و فاضل شیخ کریم، ۲۹ ساله، دو زندانی عراقی، سحرگاه دوشنبه ۱۷ فروردین در زندان مرکزی کرج اجرا شده است.
به گزارش این سازمان، این دو زندانی سیاسی در یک پرونده مشترک با اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشت نادر العبیدی و شیخ کریم، دو شهروند اهل شهر عماره عراق، به اتهام جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی در کرج بازداشت شده بودند.
به گفته این منبع، آنها پیش از صدور حکم، ۱۱ ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار داشتند، سپس به بند اطلاعات سپاه در زندان رجاییشهر کرج منتقل شدند و در نهایت برای اجرای حکم اعدام به زندان مرکزی کرج انتقال یافتند.
با اعدام این چهار زندانی سیاسی، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، طی ۶۵ روز، به دستکم ۳۶ نفر رسید.