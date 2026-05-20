کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که تحولات اخیر نشان‌دهنده افزایش سطح آمادگی اسرائیل برای یک حمله احتمالی آمریکا است.

به گزارش این شبکه مقام‌های این کشور بر این باورند اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گزینه‌های او را محدودتر کرده است و ارزیابی می‌کنند که اگر تهران پیشنهادی به‌طور قابل‌توجه بهبود‌یافته برای پایان دائمی جنگ ارائه ندهد، که آن را بعید می‌دانند، ترامپ در نهایت ناگزیر به اقدام نظامی خواهد شد.

کانال ۱۲ افزود افزود که اورشلیم به‌احتمال زیاد در هرگونه حمله بالقوه با واشینگتن هماهنگ خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، نشست محدود امنیتی دوشنبه شب که به ریاست بنیامین نتانیاهو برگزار شد، نزدیک به پنج ساعت به طول انجامید و در آن رییس ستاد ارتش، فرمانده نیروی هوایی، رییس اطلاعات نظامی، رییس اداره عملیات و دیگر مقام‌های ارشد دفاعی حضور داشتند تا آمادگی کامل برای احتمال حمله آمریکا تضمین شود.

این شبکه افزود نتانیاهو شهادت خود در دادگاه را که برای روز چهارشنبه برنامه‌ریزی شده بود، بدون مخالفت دادستان لغو کرده و اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، نیز به برگزارکنندگان یک رویداد در نیویورک اطلاع داده است که «به‌دلیل وضعیت حساس در خاورمیانه» در آن شرکت نخواهد کرد.

در همین حال، وب‌سایت خبری آکسیوس گزارش داد که با وجود اعلام توقف حملات، اواخر روز دوشنبه مشاوران ارشد امنیت ملی ترامپ، گزینه‌‎های متفاوت درباره حمله نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی را برای او تشریح کرده‌اند.