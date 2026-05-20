مریم طهماسبی، عروس معصومه ابتکار، گروگانگیر سفارت آمریکا در ایران و معاون پیشین رییسجمهور، در مصاحبه تلفنی با آسوشیتدپرس از یک بازداشتگاه مهاجرتی در تگزاس درباره علت اقامتشان در آمریکا گفت: «تنها چیزی که میخواستیم این بود که پسرمان زندگی عادی داشته باشد.»
او افزود: «من و همسرم، عیسی هاشمی، میخواهیم در حالی که پسرمان به دبیرستان بازمیگردد، تدریس را از سر بگیریم.»
طهماسبی گفت: «ما هرگز فکر نمیکردیم که دستگیر شویم. خانواده ما از طبقه متوسط است و هیچ ارتباطی با پول یا قدرت ندارد.»
عروس معصومه ابتکار خاطرنشان کرد: «فرض ما این بود که تا زمانی که از همه قوانین و مقررات پیروی کنیم، در امان خواهیم بود.»
به گزارش آسوشیتدپرس، این خانواده که یک دهه است در ایالات متحده زندگی میکنند، پس از دستگیری به دلیل ارتباطشان با معصومه ابتکار، خواستار آزادی خود از بازداشتگاه مهاجرتی شدهاند.
یک قاضی فدرال پس از آنکه این خانواده دادخواستهایی را علیه قانونی بودن بازداشت خود ارائه کرد، دولت را به طور موقت از اخراج آنها منع کرد. آنها از زمان دستگیری در اوایل آوریل در لسآنجلس، در مرکز مهاجرتی در ایالت تگزاس نگهداری میشوند.