نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به محمدعلی بهپوری، مدیرکل واردات گمرک ایران، اعلام کرد واردات مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری از طریق «رویه کولبری و ملوانی» مجاز است.

به گفته باقری زمردی، این تصمیم بر اساس «مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» اتخاذ شده است.

تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، نوشت بر اساس این ابلاغیه، «واردات این اقلام صرفا در چارچوب فهرست تعیین‌شده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به رویه‌های ملوانی و کولبری امکان‌پذیر خواهد بود».

این رسانه حکومتی افزود این ابلاغیه در شرایطی صادر شد که شماری از واحدهای تولیدی صنایع پتروشیمی و پلیمری طی ماه‌‌های اخیر در تامین برخی مواد اولیه با محدودیت روبه‌رو بوده‌اند.