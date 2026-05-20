پس از ۱۳۰ روز بازداشت؛ علیرضا نجاتی با قید وثیقه آزاد شد
ایران اینترنشنال دریافته است که علیرضا نجاتی، قهرمان پیشین کشتی، پس از ۱۳۰ روز بازداشت با قید وثیقه آزاد شده است. او در روز ۱۹ دی ۱۴۰۴ و در پی حمایت از انقلاب ملی ایرانیان بازداشت شد.
نجاتی ۵۰ روز از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و در این مدت تحت شکنجه و ضربوشتم قرار گرفته است.
قاضی انصاری که یکی از دو حکم اعدام صالح محمدی را صادر کرده بود، مسئول رسیدگی به پرونده علیرضا نجاتی است.
پیشتر جهانپهلوان رسول خادم، قهرمان پیشین کشتی المپیک، با انتشار یک استوری در اینستاگرام خواهان آزادی علیرضا نجاتی شده بود.
دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک در یک پست اینستاگرامی در واکنش به احتمال ممنوع شدن ورود پرچم شیر و خورشید به استادیومهای جام جهانی نوشت: «پرچم واقعی و ملی ایران پرچم شیروخورشید است که هزاران سال قدمت دارد نه پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با کلمه الله در وسط پرچم.»
او با اشاره به تلاشهایش در سالهای گذشته برای ورود آزادانه زنان به استادیومها در داخل ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «از سال ۲۰۱۴ که برای کمپین آزادی ورود زنان به ورزشگاههای ایران دور جهان میرفتم، همه جا پرچم واقعی ایران را همراه میبردم.»
نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک که این پست را به دو زبان فارسی و انگلیسی و خطاب به «جهانیان» نوشته، اضافه کرده است: «برای اینکه بفهمید پرچم کنونی جمهوری اسلامی چیست میتوانید آن را با پرچم کمونیستی داس و چکش و دیگر نمادهای ایدئولوژیک مقایسه کنید که هر کشوری را اشغال میکرد و پرچم ایدئولوژیکش را جایگزین پرچم تاریخی آن کشور میکرد.»
صفایی همچنین خطاب به فدراسیون جهانی فوتبال نوشت: «فیفا حق ندارد پرچم واقعی یک کشور را از مسابقات حذف کند.»
سایت اتلتیک روز سهشنبه گزارش داد فیفا ممکن است به درخواست فدراسیون فوتبال ایران مانع ورود پرچم شیر و خورشید به استادیومهای جام جهانی شود: «به گفته منبعی که مستقیماً در جریان برنامهریزیهای فیفا قرار دارد، فیفا قصد دارد حضور این پرچم را در ورزشگاههای خود در تابستان امسال ممنوع کند.»
وکیل مدافع پژمان جمشیدی با تایید صدور حکم پرونده موکلش از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ایسنا گفت: «رای پرونده موکلم امروز صادر و ابلاغ شد. حکم بدوی است و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض است. تا زمانی که حکم قطعی نشده محتوای رای را اعلام نمیکنیم.»
ساعتی پیش، سایت امتداد به نقل از شاکی پرونده پژمان جمشیدی خبر داد که حکم این پرونده صادر و به او ابلاغ شده است. به گفته او، پژمان جمشیدی به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. شاکی پرونده گفته تمام مدارکی که به نفع او است در پرونده وجود دارد.
پرونده پژمان جمشیدی از مهر ۱۴۰۴ با بازداشت او رسانهای شد. بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس و بازیگر سینما و تلویزیون پس از چند روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و مدتی در خارج از ایران بود. پس از این برای پرونده او، دو جلسه دیگر دادگاه برگزار شد.
سایت امتداد به نقل از شاکی پرونده پژمان جمشیدی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و بازیگر سینما و تلویزیون، گزارش داد حکم این پرونده صادر و به او ابلاغ شده است. به گفته شاکی، جمشیدی در این پرونده به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.
شاکی پرونده در گفتوگو با امتداد گفت تمام مدارکی که به نفع اوست در پرونده وجود دارد و افزود: «او را هرگز نمیبخشم. یک سال است بدون وکیل تنهایی تمام جلسات دادگاه را شرکت کردم.»
او تاکید کرد جمشیدی و وکلایش «بارها» به او پیشنهاد پول دادهاند اما او نپذیرفته است. به گفته شاکی، جمشیدی در آخرین جلسه دادگاه به او گفته است: «آخرین زورت را هم بزن.»
همزمان، کامبیز برجاس، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، از صدور حکم پرونده موکلش از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و گفت این حکم بدوی است و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض خواهد بود.
او افزود: «تا زمانی که حکم قطعی نشده، محتوای رای را اعلام نمیکنیم.»
برجاس در واکنش به مصاحبه شاکی و اطلاعرسانی درباره این رای افزود: «به محض قطعیت دادنامه، در آیندهای نزدیک اقدام به اعاده حیثیت خواهد شد.»
علی محمدزاده، دیگر وکیل پژمان جمشیدی با اشاره به صدور رأی بدوی پرونده موکل خود گفت: «همه اتهامات و فضاسازیهای رسانهای شاکی با مداقه دادگاه، کشف و در دادگاه رد شد.»
او سهشنبه شب در گفتوگوی اختصاصی به ایرنا گفت: «همه ادعاهای شاکی و مادر وی که در فضای مجازی و برخی رسانهها مبنی بر تجاوز به عنف، آدمربایی منتشر شده بود؛ توسط دادگاه رد شده است.»
محمدزاده با اشاره به صدور حکم دادگاه مبنی بر ۹۹ ضربه شلاق تعزیری برای پژمان جمشیدی، ادامه داد: «حداقل اتهام یعنی اتهام «مادون زنا» مطرح شد یعنی نه تنها زنای به عنف بلکه زنای عادی هم در این پرونده اثبات نشد و مطابق قانون حکم اتهام مادون زنا کمتر از ۱۰۰ ضربه شلاق است هرچند این حکم هم شایسته موکل من نیست.»
محمدزاده گفت: «همچنین شهودی هم که شاکی به دادگاه معرفی کرده بود عمدتا به نفع موکلم شهادت دادند.»
وکیل پژمان جمشیدی افزود: «گزارش پزشکی قانونی هم حکایت از این موضوع دارد که هیچگونه رابطهای میان موکلم و شاکی وجود نداشته است اما به لحاظ اینکه حکم صادره اکنون اولیه و بدوی است از بیان جزئیات خودداری میکنم.»
محمدزاده گفت: «پس از قطعیت رأی اسناد موجود در این پرونده به منظور اعاده حیثیت موکلم افشا خواهد شد.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به حکم بدوی صادره هم اعتراض خود را اعلام خواهد کرد، افزود: همه اتهامات مطرح شده از سوی شاکی در دادگاه رد شده است.
محمدزاده افزود: با توجه به ادله موجود اعتقاد داریم که این رأی نیز نقض خواهد شد و رأی شایسته تری توسط دادگاه صادر خواهد شد.
پرونده جمشیدی مهرماه ۱۴۰۴ و پس از بازداشت او رسانهای شد و چند روز بعد با وثیقه آزاد شد. به نوشته امتداد، دو جلسه رسیدگی به این پرونده در بهمن ۱۴۰۴ و اردیبهشت ۱۴۰۵ در شعبه یک دادگاه کیفری برگزار شد و سهشنبه ۲۹ اردیبهشت حکم آن صادر شد.
جمشیدی که به تجاوز جنسی به دختری ۲۰ ساله متهم شد، آبان ۱۴۰۴ این اتهام را رد و اظهارات شاکی و مادرش را کذب محض خوانده بود.
رسانههای بریتانیایی خبر دادهاند که تیم فوتبال ساوتهمپتون پس از آنکه در چند بازی از فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ به جاسوسی از چندین رقیب متهم و مجرم شناخته شد، از فینال پلیآف چمپیونشیپ کنار گذاشته شد. لیگ فوتبال انگلستان یک کسر چهار امتیازی دیگر نیز برای فصل آینده این باشگاه در نظر گرفت.
میدلزبرو که در مرحله نیمهنهایی پلیآف برابر ساوتهمپتون شکست خورده بود، دوباره به رقابت بازگردانده شد و روز شنبه برای کسب سهمیه حضور در لیگ برتر برابر هالسیتی قرار میگیرد. بازی پلیآف برای روز ۲ خرداد برنامهریزی شده است اما در صورت اعتراض ساوتهمپتون به این محرومیت، ممکن است دوباره به تعویق بیفتد.
لیگ فوتبال انگلستان در ابتدا ساوتهمپتون را به جاسوسی از میدلزبرو پیش از دیدار رفت نیمهنهایی پلیآف متهم کرد. اما در ۲۷ خرداد اتهامهای دیگری نیز «در ارتباط با تخلفهای بیشتر در فصل ۲۰۲۵-۲۶» مطرح شد که به دیدار این تیم برابر آکسفورد یونایتد در دسامبر ۲۰۲۵ و ایپسویچ در آوریل ۲۰۲۶ مربوط میشد.
ساوتهمپتون پذیرفت مقرراتی را که «باشگاهها را ملزم میکند با نهایت حسن نیت رفتار کنند و مشاهده تمرینات باشگاه دیگر در فاصله ۷۲ ساعت پیش از مسابقه برنامهریزیشده را ممنوع میکند»، نقض کرده است.
ساوتهمپتون گفته که به این مجازات اعتراض خواهد کرد.
میدلزبرو که هفته گذشته خواستار اخراج ساوتهمپتون به دلیل این رسوایی شده بود، از این تصمیم استقبال کرد و گفت آماده بازی پلیآف است.
پتر ولاخوفسکی، مربی پیشین تیم زنان باشگاه افسی اسلوواکو، پس از آنکه بدون اطلاع بازیکنانش از آنها هنگام تعویض لباس فیلمبرداری کرد، از سوی یوفا به طور مادامالعمر از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم شد. یوفا از فیفا خواسته این محرومیت را در سراسر جهان اجرا کند.
نهاد حاکم بر فوتبال اروپا همچنین از فیفا خواست از فدراسیون فوتبال جمهوری چک بخواهد مجوز مربیگری او را لغو کند.
اتلتیک پیشتر گزارش داده بود که ولاخوفسکی ۴۲ ساله بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ با استفاده از یک دوربین کوچک که در کولهپشتی خود پنهان کرده بود، از ۱۵ بازیکن که کوچکترین آنها ۱۷ سال داشت، هنگام دوش گرفتن و تعویض لباس در رختکنهای مختلف پیش و پس از تمرینها و مسابقات فیلمبرداری کرده است.
یوفا روز سهشنبه اعلام کرد یک بازرس اخلاق و انضباطی را برای بررسی اتهامهای مربوط به تخلف احتمالی منصوب کرده و بنا به درخواست او، ولاخوفسکی را به طور مادامالعمر از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم کرده است.
ولاخوفسکی در سال ۲۰۲۳ بازداشت شد و دادگاه در آن زمان ۲۰ هزار کرون چک، معادل ۹۴۰ دلار، به عنوان غرامت برای ۱۳ بازیکن بابت آسیبی که متحمل شده بودند تعیین کرد. دو سال بعد، در بهار سال ۲۰۲۵، یک دادگاه کیفری بدون برگزاری جلسه علنی، این مربی پیشین را به یک سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت داخلی از مربیگری محکوم کرد و او را به داشتن محتوای پورنوگرافی کودکان در رایانه خود مجرم شناخت.
فیفپرو، اتحادیه جهانی بازیکنان، در ماه گذشته از فیفا خواست این شهروند چک را مادامالعمر محروم کند. باربارا مره کاریون، مشاور حقوقی فیفپرو، گفته بود: «مهم است آن را همانگونه که هست نامگذاری کنیم. با وجود آنکه این سوءاستفاده جنسی بدون تماس فیزیکی است، همچنان سوءاستفاده جنسی محسوب میشود. این موضوع به بازیکنان و همه کمک میکند از شدت آن آگاه باشند.»
سخنگوی فیفا ماه گذشته به اتلتیک گفت: «فیفا هرگونه اتهام سوءرفتار را بسیار جدی میگیرد و برای هر فردی در فوتبال که بخواهد حادثهای را گزارش کند، روند مشخصی در نظر گرفته است.»
کریستینا یانکو، بازیکن پیشین تیم ۱. افسی اسلوواکو، ماه گذشته در یک تماس ویدیویی به اتلتیک گفت: «صحبت کردن درباره آن راحت نیست اما لازم است. از حل کردن مشکل نترسید و درباره آن سکوت نکنید. وقتی چنین اتفاقی میافتد، اجازه ندهید او دوباره مربیگری کند.»