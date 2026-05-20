روسای جمهوری چین و روسیه در پکن دیدار کردند. شی جینپینگ در این دیدار با تاکید بر لزوم مذاکره برای رسیدگی به وضعیت خاورمیانه، خواستار توقف درگیریها شد. او گفت پایان دادن به جنگ به کاهش اختلال در ثبات عرضه انرژی و نظم تجارت بینالمللی کمک خواهد کرد.
دو طرف در این دیدار پیمان دوستی و همکاری چین و روسیه را تمدید کردند.
پوتین به شی گفت روابط میان روسیه و چین به سطحی بیسابقه رسیده است و از او دعوت کرد سال آینده به روسیه سفر کند.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در پستی در ایکس با اشاره به اینکه پول حکومت ایران رو به اتمام است و اقتصادش در حال فروپاشی است، گفت با این حال جمهوری اسلامی به جای تغییر رویه، مشغول اقدامهای غیرقابل تحملی همچون حملات به زیرساختهای غیرنظامی است.
او گفت: «اما نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به جای اتخاذ رویکردی جدید و مسالمتآمیز، درگیر حملات مکرر و بیملاحظه، به زیرساختهای برق غیرنظامی، شده و به استراتژی سلاحهای هستهای پناه بردهاند که خطر فرو بردن جهان در تاریکی را به همراه دارد.»
او افزود:«ما نمیتوانیم این را تحمل کنیم و آن را تحمل نخواهیم کرد.»
والتز گفت: «رییسجمهوری ترامپ و ایالات متحده بارها و بارها در این درگیری مورد تردید قرار گرفتهاند، اما به نظر من این بار دیگر روشن شده که رییسجمهوری در حال انجام اقداماتی است که برای تضمین آیندهای امنتر برای جهان ضروری است.»
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد افزود: «آنچه باید بر آن تمرکز کنیم، حکومتی است که بهتازگی به یک نیروگاه هستهای در یک کشور همسایه حمله کرده است.»
بر اساس سوابق تحریمها و اسناد افشاشدهای که ایراناینترنشنال بررسی کرده، یک شبکه مالی خانوادگی متهم به پولشویی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لندن فعالیت و منابع مالی را از طریق شرکتهای صوری در چین و امارات جابهجا میکرده است.
دولت بریتانیا در ۱۱ مه چهار عضو خانواده زرینقلم را بهدلیل ارتباط با افرادی که فعالیتهایشان به بیثباتی در بریتانیا کمک میکند، تحریم کرد. گفته میشود دستکم سه نفر از آنها ساکن لندن هستند.
یکی از افراد تحریمشده فرهاد زرینقلم، ۴۴ ساله، است. او متخصص ارتباطات بیسیم و فناوری مالی است و مدرک کارشناسی و دکترای خود در رشته الکترونیک را از کینگز کالج لندن دریافت کرده است.
او که کارمند سابق نوکیا و دارای تابعیت بریتانیاست، عضو هیاتمدیره شرکت «پرگاس پترو ترید گروپ» در ایران است و یک شرکت در سنگاپور را نیز مدیریت میکند.
نشانی ثبتشده به نام فرهاد زرینقلم متعلق به شرکتی در برج سما در دبی است؛ هر دو مورد از سوی ایالات متحده بهدلیل پولشویی برای سپاه پاسداران تحریم شدهاند.
فرهاد زرینقلم به درخواستهای ایراناینترنشنال برای اظهار نظر پاسخ نداد، اما به روزنامه دیلی میل گفته است که تصمیم دولت بریتانیا را به چالش خواهد کشید.
خانواده زرینقلم مدتهاست با دور زدن تحریمها و شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی در ارتباط بودهاند.
ناصر زرینقلم، ۶۶ ساله، مالک «صرافی برلیان» است. سه سال پیش، ایراناینترنشنال تصاویری اختصاصی از گفتوگوهای داخل دفتر این صرافی منتشر کرد که در آن او بهصراحت به دور زدن تحریمها اشاره میکند.
در ژوئن ۲۰۲۵، وزارت خزانهداری آمریکا ناصر زرینقلم و صرافیاش را بهدلیل نقش داشتن در تامین مالی تروریسم تحریم کرد.
اسناد منتشرشده در ویکیایران نشان میدهد ناصر زرینقلم و صرافیاش دستکم ۳۷ شرکت صوری در امارات و چین ثبت کرده و بیش از ۱۴۰ حساب بانکی در این کشورها برای دور زدن تحریمها در اختیار داشتهاند.
در یکی از اسناد، او از شرکت پتروشیمی زاگرس خواسته سه میلیون یورو به شرکت صوری «فانژیان اینترنشنال» در چین منتقل کند. این تراکنش از طریق بانک ژیشانک انجام شده است.
سهامدار اصلی پتروشیمی زاگرس، گروه نفت و گاز پارسیان است که به شرکت سرمایهگذاری غدیر، هلدینگ متعلق به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تعلق دارد. مدیرعامل گروه پارسیان نیز سرتیپ سپاه احمد وحیدی دستجردی، معاون پیشین وزیر دفاع، است.
یک سند افشاشده دیگر نشان میدهد ناصر زرینقلم از طریق صرافی خود در امارات به نام «مدریت جنرال تریدینگ» برای شرکت پتروشیمی شیراز پولشویی کرده است؛ شرکتی که آن نیز تحت تحریم آمریکا قرار دارد و سهامدار اصلی آن سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است.
سند دیگری نشان میدهد بیش از ۸۹۰ هزار یورو از طریق یک شرکت صوری به حسابی در چین منتقل و سپس به آلمان ارسال شده است.
بر اساس سوابق موجود، ناصر زرینقلم تابعیت جزیره سنتکیتس را دارد و مالک خانهای در منطقه فینچلی در شمال لندن است که جمعیت ایرانی قابلتوجهی در آن زندگی میکنند.
بریتانیا همچنین پسر ناصر، پوریا زرینقلم ۲۹ ساله را تحریم کرده است؛ فردی که تابعیت بریتانیا و سنتکیتس را دارد. طبق سوابق ثبت شهری، او در سالهای اخیر در فینچلی و کنری وارف زندگی کرده و مقامات بریتانیایی تایید کردهاند که ساکن لندن است. او در ایران عضو هیاتمدیره شرکت «مهر شبستان مازندران» است.
یکی دیگر از اعضای تحریمشده خانواده، منصور زرینقلم ۶۳ ساله، مالک شرکت «منصور زرینقلم و شرکا» است که با نام «صرافی GCM» نیز شناخته میشود. ایالات متحده سال گذشته او و صرافیاش را بهدلیل تامین مالی سپاه پاسداران تحریم کرد.
در یکی از اسناد افشاشده، منصور پس از پولشویی، وجوه متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را بهصورت نقدی تحویل داده و آن را به ایران بازگردانده است.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، دومین شرکت بزرگ ایران از نظر درآمد، بهدلیل تامین مالی نیروی قدس سپاه تحریم شده و یکی از بازوهای اقتصادی مهم مرتبط با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء محسوب میشود.
در قراردادی که ایراناینترنشنال بررسی کرده، منصور زرینقلم متعهد شده «ساختار مالی مناسبی» برای انتقال پول و دریافت ارز خارجی ایجاد کند. در بند دیگری نیز آمده است که او با ایجاد چنین شبکهای «با رعایت اصول امنیتی» ریسک انتقال را کاهش خواهد داد.
بریتانیا همچنین فضلالله زرینقلم ۷۴ ساله، برادر ناصر و منصور، را تحریم کرده است. فضلالله که تابعیت بریتانیا را نیز دارد، مالک «صرافی زرینقلم و شرکا» است و بنا بر اعلام خزانهداری بریتانیا در لندن زندگی میکند.
هشت سال پیش، یکی از پسران فضلالله به نام فرشاد که صاحب یک صرافی در تهران بود، به اتهام اخلال در نظام ارزی ایران به ۱۰ سال زندان محکوم شد. پسر دیگر او، بهزاد، نیز مالک یک صرافی در منطقه سعادتآباد تهران است.
در تهران، به نظر میرسد بخشی از فعالیتهای این شبکه توسط میترا زرینقلم، خواهر برادران زرینقلم، هماهنگ میشود. این زن ۵۳ ساله مالک شرکت سرمایهگذاری «زرین تهران» است و او و شرکتش نیز از سوی آمریکا بهدلیل تامین مالی تروریسم تحریم شدهاند.
این تحریمها در شرایطی اعمال شده که نظارتها بر فعالیتهای مرتبط با جمهوری اسلامی در بریتانیا افزایش یافته است؛ بهویژه پس از مجموعهای از حوادث در شمال لندن که اماکن یهودی و سازمانهای رسانهای مخالف جمهوری اسلامی را هدف قرار دادهاند.
گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» که به حکومت ایران نزدیک است، در شبکههای اجتماعی مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته است.
مریم طهماسبی، عروس معصومه ابتکار، گروگانگیر سفارت آمریکا در ایران و معاون پیشین رییسجمهور، در مصاحبه تلفنی با آسوشیتدپرس از یک بازداشتگاه مهاجرتی در تگزاس درباره علت اقامتشان در آمریکا گفت: «تنها چیزی که میخواستیم این بود که پسرمان زندگی عادی داشته باشد.»
او افزود: «من و همسرم، عیسی هاشمی، میخواهیم در حالی که پسرمان به دبیرستان بازمیگردد، تدریس را از سر بگیریم.»
طهماسبی گفت: «ما هرگز فکر نمیکردیم که دستگیر شویم. خانواده ما از طبقه متوسط است و هیچ ارتباطی با پول یا قدرت ندارد.»
عروس معصومه ابتکار خاطرنشان کرد: «فرض ما این بود که تا زمانی که از همه قوانین و مقررات پیروی کنیم، در امان خواهیم بود.»
به گزارش آسوشیتدپرس، این خانواده که یک دهه است در ایالات متحده زندگی میکنند، پس از دستگیری به دلیل ارتباطشان با معصومه ابتکار، خواستار آزادی خود از بازداشتگاه مهاجرتی شدهاند.
یک قاضی فدرال پس از آنکه این خانواده دادخواستهایی را علیه قانونی بودن بازداشت خود ارائه کرد، دولت را به طور موقت از اخراج آنها منع کرد. آنها از زمان دستگیری در اوایل آوریل در لسآنجلس، در مرکز مهاجرتی در ایالت تگزاس نگهداری میشوند.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری تاس گفت: مسکو آماده کمک به مذاکرات واشینگتن و تهران است.
او افزود: «روسیه آماده است تا تمام کمکهای ممکن را برای حل این مناقشه ارائه دهد و طرفین درگیر به خوبی از این موضوع آگاه هستند.»
زمینلرزهای به بزرگی ۴.۷ حدود ساعت ۳:۱۰ بامداد چهارشنبه بندرعباس را لرزاند.این زلزله در قشم و هرمز و مناطق روستایی بندرعباس نیز احساس شد.
کانون این زلزله حوالی بندر لافت در عمق ۲۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.
هنوز گزارشی درباره خسارات و تلفات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.