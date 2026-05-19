سناتور لیندسی گراهام، عضو جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امیدوارم و انتظار دارم که پس از ماه‌ها مذاکره با ایرانی‌ها، دولت ترامپ هرگونه تلاش ایران برای باز هم به‌تعویق انداختن مذاکرات را رد کند.»

او افزود: «به‌نظر من، رژیم ماه‌ها فرصت داشته است تا به توافق برسد، اما آشکارا دارند بازی درمی‌آورند.»

گراهام اشاره کرد که ترجیح او، «یک راه‌حل دیپلماتیک است»، و نوشت: «اما قدیمی‌ترین شگرد ایران در کتاب، امروز و فردا کردن است.»

او همچنین نوشت: «درباره هر توافق احتمالی هم، مشتاقم آن را در سنا بررسی کنم.»