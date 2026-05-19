واکنش مثبت بازارهای اروپایی به تصمیم ترامپ برای تعلیق حمله به جمهوری اسلامی
در پی اظهارات اخیر دونالد ترامپ در خصوص توقف حمله برنامهریزیشده به جمهوری اسلامی، ارزش بازارهای سهام اروپا سهشنبه ۲۹ اردیبهشت اندکی افزایش یافت.
شاخص استوکس ۶۰۰ اروپا تا ساعت ۷ به وقت گرینویچ، ۰.۲ درصد رشد داشت و به ۶۱۱.۲۲ واحد رسید، هرچند همچنان پایینتر از سطح پیش از آغاز جنگ قرار دارد.
رویترز نوشت بازارهای اروپایی اخیرا نسبت به سایر بازارهای جهانی عملکرد ضعیفتری داشتهاند؛ موضوعی که عمدتا به وابستگی بالای اروپا به واردات نفت بازمیگردد.
در مقابل، بازارهای آمریکا و جهان تحت تاثیر موج خوشبینی نسبت به فناوری هوش مصنوعی، مجددا روندی صعودی را تجربه کردهاند.