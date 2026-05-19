مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در نشست با مدیران وزارت کار گفت: «برای غلبه بر آثار و پیامدهای ناشی از جنگ باید با تدبیر، برنامه‌ریزی و نگاه بلندمدت عمل کرد.»

او افزود: «برخی اقدامات فعلی اگرچه برای کنترل شرایط ضروری است، اما در عمل به‌مثابه مُسَکِن و درمان موقت محسوب می‌شود و لازم است برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و اجتماعی، برنامه‌ریزی ساختاری و پایدار صورت گیرد.»

پزشکیان ادامه داد: «باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به‌جای اتکای صرف به پرداخت بیمه بیکاری، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای افرادی که در جریان جنگ شغل خود را از دست داده‌اند، فراهم شود.»

رییس دولت جمهوری اسلامی «مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف» را یک «ضرورت ملی» دانست و تاکید کرد: «همه دستگاه‌ها باید در این زمینه پیشگام باشند.»