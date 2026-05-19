مسئولان زندان مرکزی ارومیه به بستگان بکرزاده و عبداللهزاده: جنازهها را تحویل نمیدهیم
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد بهرغم گذشت بیش از دو هفته از اعدام ناصر بکرزاده و محراب عبداللهزاده، دو زندانی سیاسی، تاکنون پیکر آنها به خانوادههایشان تحویل داده نشده است.
به نوشته این سازمان حقوق بشری، مسئولان زندان مرکزی ارومیه به بستگان بکرزاده و عبداللهزاده اعلام کردهاند که «جنازهای تحویل داده نخواهد شد.»
در این حال، نهادهای حکومتی از برگزاری هرگونه مراسم سوگواری عمومی در شهر ارومیه جلوگیری کردهاند و این مراسم در روستاهای زادگاه آنها برگزار شده است.
ههنگاو اشاره کرد: «حکم اعدام این دو شهروند کرد بهصورت مخفیانه، بدون حق آخرین ملاقات و مطلعکردن خانواده و وکلای آنان اجرا شد.»
این سازمان حقوق بشری، اجرای حکم اعدام این زندانیان سیاسی و ناپدیدسازی قهری پیکر آنان را در تضاد با تمامی موازین بینالمللی دادرسی منصفانه و نشانه بارز «قتل حکومتی»، «ناپدیدسازی قهری» و استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از مجازات مرگ جهت ارعاب شهروندان دانست.