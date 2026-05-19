منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند ماموران حکومتی برای تحویل دادن پیکر این جاویدنام، از خانواده‌اش مبلغ دو میلیارد تومان گرفته‌اند.

پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره فشار امنیتی بر خانواده جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان، جلوگیری از برگزاری مراسم خاکسپاری و یادبود و حتی تخریب سنگ مزار کشته‌شدگان منتشر شده است.

اجمین مسیحی شامگاه ۱۸ دی‌ماه در میدان هفت‌حوض تهران هدف شلیک مستقیم قرار گرفت.

به گفته شاهدی که هنگام تیراندازی در کنار او حضور داشت، شلیک از سوی نیروهای مستقر روی بام مسجد هفت‌حوض انجام شد و گلوله به گردن او اصابت کرد.

این شاهد گفت اجمین در صف اول معترضان حضور داشت و آخرین شعاری که پیش از اصابت گلوله سر داده بود، «آزادی، آزادی، آزادی» بود.

معترضان پس از زخمی شدن اجمین، پیکر او را برای جلوگیری از افتادن به دست نیروهای بسیجی به حیاط خانه‌ای در همان حوالی منتقل کردند.

یک شاهد عینی گفت او همراه با چند مجروح دیگر تا حدود ساعت یک بامداد در آن ساختمان مانده بودند تا شرایط برای انتقال زخمی‌ها امن‌تر شود.

به گفته این منبع، در میان مجروحان، دو نفر از ناحیه پا، یک نوجوان ۱۸ ساله از ناحیه کمر و فرد دیگری از سمت راست بدن هدف گلوله قرار گرفته و ریه‌اش سوراخ شده بود.

بر اساس روایت این شاهد، در تمام مدتی که مجروحان در ساختمان حضور داشتند، نیروهای گارد ویژه در میدان هفت‌حوض با فریاد «ماشاالله، ماشاالله»، «ما دشمن‌های رهبر را کشتیم، ما تروریست‌ها را کشتیم» و شعار «حیدر حیدر» با موتورسیکلت در میدان رفت‌وآمد می‌کردند.

مراسم خاکسپاری اجمین مسیحی در کلیسای حضرت مریم برگزار شد. با این حال، خانواده او تحت فشار مجبور شدند علت مرگ فرزندشان را ابتلا به سرطان اعلام کنند.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پیش‌تر با استناد به گزارش‌های محرمانه و میدانی، روایت‌های کادر درمان، شاهدان و خانواده‌های جان‌باختگان گزارش داد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی به دست جمهوری اسلامی کشته شدند.