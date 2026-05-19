عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: در صورت حمله، چاههای نفتی دشمنان را هدف قرار میدهیم
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در مصاحبه با ایلنا گفت: «من فکر نمیکنم آمریکا به ایران حمله کند، چرا که در حمله نظامی چیزی به دست نخواهد آورد؛ اما اگر حمله کند، به خارک و اصفهان حمله خواهد کرد.»
او افزود: «حمله به اصفهان هم برای این است که آن ۴۰۰ کیلو اورانیوم را به دست بیاورد؛ چیزی که قبلا در دستیابی به آن ناکام ماندند.»
اردستانی ادامه داد: «به اعتقاد من، وضعیت "نه صلح، نه جنگ" باقی خواهد ماند، چرا که آمریکا دنبال ناآرامی است و فکر میکند که وضعیت اقتصاد ایران با ادامه این وضعیت جامعه را به سمت ناآرامی جلو خواهد برد.»
او تهدید کرد: «اگر این بار دشمنان به ما حمله کنند، ما به چاهها و تاسیسات نفتی آنان حمله خواهیم کرد. اگر قرار باشد آنها کاری کنند که ما نفتی نداشته باشیم، به لولههایشان حمله نخواهیم کرد؛ به چاهها حمله خواهیم کرد تا آنها هم نفت نداشته باشند و سوخت برای دنیا گران شود.»
سردار آزمون که پس از موضعگیریهایی در مخالفت با جمهوری اسلامی، از فهرست تیم ملی برای جام جهانی کنار گذاشته شد، با انتشار استوریای در اینستاگرام نوشت: «میخواهند خرابم کنند.»
سردار آزمون با انتشار تصویری از تیم ملی پیش از سفر به ترکیه نوشت: «درست است که پیش شما نیستم، ولی چون رفیقهای من هستید، دلیل نمیشود برای شما آرزوی موفقیت نکنم. خیلیها میخواهند خرابم کنند، ولی این حرفها اصلا درست نیست. موفق باشید بچهها.»
سردار آزمون پیشتر در واکنش به کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب انقلاب ملی ایرانیان، با انتشار ویدیویی از تصاویر کشتهشدگان در اینستاگرام نوشت: «اینها قصه نبودند، واقعی بودند. هیچوقت شما را از یاد نمیبریم.»
او همچنین پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، تصویری از خود در کنار حاکم دبی منتشر کرد. پس از آن، رسانههای حکومتی و مجریان صداوسیما به او حمله کردند و در نهایت از تیم ملی کنار گذاشته شد. همچنین قوه قضاییه جمهوری اسلامی اموال او را مصادره کرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خانواده اجمین (آلفرد) مسیحی، جوان ۲۷ ساله ارمنی که ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات میدان هفتحوض تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر کشته شد، پس از خاکسپاری، تحت فشارهای امنیتی قرار دارند.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند ماموران حکومتی برای تحویل دادن پیکر این جاویدنام، از خانوادهاش مبلغ دو میلیارد تومان گرفتهاند.
پیشتر نیز گزارشهایی درباره فشار امنیتی بر خانواده جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان، جلوگیری از برگزاری مراسم خاکسپاری و یادبود و حتی تخریب سنگ مزار کشتهشدگان منتشر شده است.
اجمین مسیحی شامگاه ۱۸ دیماه در میدان هفتحوض تهران هدف شلیک مستقیم قرار گرفت.
به گفته شاهدی که هنگام تیراندازی در کنار او حضور داشت، شلیک از سوی نیروهای مستقر روی بام مسجد هفتحوض انجام شد و گلوله به گردن او اصابت کرد.
این شاهد گفت اجمین در صف اول معترضان حضور داشت و آخرین شعاری که پیش از اصابت گلوله سر داده بود، «آزادی، آزادی، آزادی» بود.
معترضان پس از زخمی شدن اجمین، پیکر او را برای جلوگیری از افتادن به دست نیروهای بسیجی به حیاط خانهای در همان حوالی منتقل کردند.
یک شاهد عینی گفت او همراه با چند مجروح دیگر تا حدود ساعت یک بامداد در آن ساختمان مانده بودند تا شرایط برای انتقال زخمیها امنتر شود.
به گفته این منبع، در میان مجروحان، دو نفر از ناحیه پا، یک نوجوان ۱۸ ساله از ناحیه کمر و فرد دیگری از سمت راست بدن هدف گلوله قرار گرفته و ریهاش سوراخ شده بود.
بر اساس روایت این شاهد، در تمام مدتی که مجروحان در ساختمان حضور داشتند، نیروهای گارد ویژه در میدان هفتحوض با فریاد «ماشاالله، ماشاالله»، «ما دشمنهای رهبر را کشتیم، ما تروریستها را کشتیم» و شعار «حیدر حیدر» با موتورسیکلت در میدان رفتوآمد میکردند.
مراسم خاکسپاری اجمین مسیحی در کلیسای حضرت مریم برگزار شد. با این حال، خانواده او تحت فشار مجبور شدند علت مرگ فرزندشان را ابتلا به سرطان اعلام کنند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر با استناد به گزارشهای محرمانه و میدانی، روایتهای کادر درمان، شاهدان و خانوادههای جانباختگان گزارش داد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی به دست جمهوری اسلامی کشته شدند.