احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در مصاحبه با ایلنا گفت: «من فکر نمی‌کنم آمریکا به ایران حمله کند، چرا که در حمله نظامی چیزی به دست نخواهد آورد؛ اما اگر حمله کند، به خارک و اصفهان حمله خواهد کرد.»

او افزود: «حمله به اصفهان هم برای این است که آن ۴۰۰ کیلو اورانیوم را به دست بیاورد؛ چیزی که قبلا در دستیابی به آن ناکام ماندند.»

اردستانی ادامه داد: «به اعتقاد من، وضعیت "نه صلح، نه جنگ" باقی خواهد ماند، چرا که آمریکا دنبال ناآرامی است و فکر می‌کند که وضعیت اقتصاد ایران با ادامه این وضعیت جامعه را به سمت ناآرامی جلو خواهد برد.»

او تهدید کرد: «اگر این بار دشمنان به ما حمله کنند، ما به چاه‌ها و تاسیسات نفتی آنان حمله خواهیم کرد. اگر قرار باشد آنها کاری کنند که ما نفتی نداشته باشیم، به لوله‌هایشان حمله نخواهیم کرد؛ به چاه‌ها حمله خواهیم کرد تا آن‌ها هم نفت نداشته باشند و سوخت برای دنیا گران شود.»