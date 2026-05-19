کمپین برای آزادی کارگران زندانی در جریان نشست سازمان بینالمللی کار تجمع برگزار میکند
کمپین برای آزادی کارگران زندانی در بیانیهای اعلام کرد که درکمپین برای آزادی کارگران زندانی در بیانیهای اعلام کرد که در اعتراض به «حضور نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی» در اجلاس سالانه سازمان بینالمللی کار و «ادامه سیاست سرکوب و کشتار در سایه فضای جنگی» و «در حمایت از مردم ایران»، تجمعی را در شهر ژنو سوییس برگزار میکند.
این کمپین در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت که این تجمع روز ۱۲ خرداد برگزار خواهد شد و افزود خواست فوریاش، «اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار بهعنوان یک گام مهم در بایکوت جهانی این حکومت آدمکش در سطح جهان است.»
کمپین برای آزادی کارگران زندانی گفت که در این تجمع خواستار «آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی و معترضین بازداشتی»، «توقف اعدامها و لغو مجازات اعدام» و «دسترسی آزاد به اینترنت» خواهد شد.
یکصد و چهاردهمین نشست سازمان بینالمللی کار بین روزهای ۱۱ تا ۲۲ خرداد در مقر این سازمان در ژنو برگزار میشود.