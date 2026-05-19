سازمان «کمک به گروگان‌ها در سراسر جهان» خبر داد که شهاب دلیلی پس از سفری طولانی از زندان اوین به ایروان، پایتخت ارمنستان، و سپس به واشینگتن، «در سلامت کامل به خانه و کنار خانواده‌اش بازگشته است.»

این سازمان اشاره کرد که دلیلی پس از بیش از یک دهه بازداشت غیرقانونی در ایران آزاد شده است و از همه خواست که «به شهاب کمک کنند تا به راحتی به زندگی عادی بازگردد.»

سازمان «کمک به گروگان‌ها در سراسر جهان» توسط گروگان‌های سابق تاسیس شده است و برای حمایت و دفاع از آزادی گروگان‌ها و بازداشت‌شدگان غیرقانونی که در کشورهای خارجی در سطح جهان نگهداری می‌شوند، فعالیت می‌کند.

شهاب دلیلی، کاپیتان پیشین شرکت کشتی‌رانی ایران و ساکن آمریکا، سال ۱۳۹۵ برای خاک‌سپاری پدرش به تهران رفت اما هنگام بازگشت و پیش از رسیدن به فرودگاه به دست نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شد.

خانواده دلیلی گفته بودند جمهوری اسلامی او را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت متخاصم» یعنی آمریکا، به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.