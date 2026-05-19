سخنگوی دولت: بهدنبال گرهگشایی در موضوع اینترنت با حفظ منویات رهبری هستیم
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، گفت: «دولت طرفدار محدودیت در دسترسی به اینترنت نیست. نگاه دولت نگاه عادلانه است، فلذا از هرگونه تبعیضی در دسترسی به هر منبعی از جمله اینترنت دفاع نمیکند.»
او اضافه کرد: «به دنبال این هستیم که با حفظ همه موضوعاتی که وجود دارد، منویات مقام معظم رهبری و ملاحظاتی که وجود دارد، بتوانیم از موضوع اینترنت گرهگشاییهایی کنیم تا شاهد وضعیت عادلانهای باشیم.»
مهاجرانی ادامه داد: «البته این نکته را هم باید بگوییم که در شرایط جنگی قرار داریم و بدیهی است که برخی از تصمیمات ناشی از تبعات شرایط جنگی است.»