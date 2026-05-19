نهاد حاکم بر فوتبال اروپا همچنین از فیفا خواست از فدراسیون فوتبال جمهوری چک بخواهد مجوز مربیگری او را لغو کند.

اتلتیک پیش‌تر گزارش داده بود که ولاخوفسکی ۴۲ ساله بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ با استفاده از یک دوربین کوچک که در کوله‌پشتی خود پنهان کرده بود، از ۱۵ بازیکن که کوچک‌ترین آن‌ها ۱۷ سال داشت، هنگام دوش گرفتن و تعویض لباس در رختکن‌های مختلف پیش و پس از تمرین‌ها و مسابقات فیلم‌برداری کرده است.

یوفا روز سه‌شنبه اعلام کرد یک بازرس اخلاق و انضباطی را برای بررسی اتهام‌های مربوط به تخلف احتمالی منصوب کرده و بنا به درخواست او، ولاخوفسکی را به طور مادام‌العمر از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم کرده است.

ولاخوفسکی در سال ۲۰۲۳ بازداشت شد و دادگاه در آن زمان ۲۰ هزار کرون چک، معادل ۹۴۰ دلار، به عنوان غرامت برای ۱۳ بازیکن بابت آسیبی که متحمل شده بودند تعیین کرد. دو سال بعد، در بهار سال ۲۰۲۵، یک دادگاه کیفری بدون برگزاری جلسه علنی، این مربی پیشین را به یک سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت داخلی از مربیگری محکوم کرد و او را به داشتن محتوای پورنوگرافی کودکان در رایانه خود مجرم شناخت.

فیف‌پرو، اتحادیه جهانی بازیکنان، در ماه گذشته از فیفا خواست این شهروند چک را مادام‌العمر محروم کند. باربارا مره کاریون، مشاور حقوقی فیف‌پرو، گفته بود: «مهم است آن را همان‌گونه که هست نام‌گذاری کنیم. با وجود آنکه این سوءاستفاده جنسی بدون تماس فیزیکی است، همچنان سوءاستفاده جنسی محسوب می‌شود. این موضوع به بازیکنان و همه کمک می‌کند از شدت آن آگاه باشند.»

سخنگوی فیفا ماه گذشته به اتلتیک گفت: «فیفا هرگونه اتهام سوءرفتار را بسیار جدی می‌گیرد و برای هر فردی در فوتبال که بخواهد حادثه‌ای را گزارش کند، روند مشخصی در نظر گرفته است.»

کریستینا یانکو، بازیکن پیشین تیم ۱. اف‌سی اسلوواکو، ماه گذشته در یک تماس ویدیویی به اتلتیک گفت: «صحبت کردن درباره آن راحت نیست اما لازم است. از حل کردن مشکل نترسید و درباره آن سکوت نکنید. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، اجازه ندهید او دوباره مربیگری کند.»