مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در نشست با مدیران وزارت کار گفت: «برای غلبه بر آثار و پیامدهای ناشی از جنگ باید با تدبیر، برنامهریزی و نگاه بلندمدت عمل کرد.»
او افزود: «برخی اقدامات فعلی اگرچه برای کنترل شرایط ضروری است، اما در عمل بهمثابه مُسَکِن و درمان موقت محسوب میشود و لازم است برای حل ریشهای مشکلات اقتصادی و اجتماعی، برنامهریزی ساختاری و پایدار صورت گیرد.»
پزشکیان ادامه داد: «باید بهگونهای برنامهریزی شود که بهجای اتکای صرف به پرداخت بیمه بیکاری، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای افرادی که در جریان جنگ شغل خود را از دست دادهاند، فراهم شود.»
رییس دولت جمهوری اسلامی «مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف» را یک «ضرورت ملی» دانست و تاکید کرد: «همه دستگاهها باید در این زمینه پیشگام باشند.»
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در یک گفتوگوی تلویزیونی مدعی شد که «تیم ملی در آمریکا تنها نیست. تا کنون ایرانیهای زیادی از داخل کشور بلیت بازیهای تیم ملی در جام جهانی را خریداری کردهاند و این امکان در ۴۸ ساعت آینده برای ایرانیهای خارج کشور هم فراهم میشود.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که یکی از دغدغههای اصلی مقامات جمهوری اسلامی، احتمال شکلگیری فضا و سر دادن شعارهای اعتراضی و ضدحکومتی در جریان این مسابقات است. بر اساس برنامه بازیها، تیم ملی ایران قرار است در شهرهای لسآنجلس و سیاتل به میدان برود؛ شهرهایی که از کانونهای اصلی و مهم ایرانیان خارج از کشور و مخالفان جمهوری اسلامی به شمار میروند.
پیشبینی کارشناسان و ناظران حاکی از آن است که همزمان با برگزاری این مسابقات، تجمعات و تظاهرات گستردهای علیه حکومت ایران در اطراف و درون ورزشگاهها شکل خواهد گرفت.
علوی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع تعهدات مالی باشگاهها به بازیکنان خارجی پرداخت و گفت: «در حال پیگیری هستیم که باشگاهها از تاریخ ۹ اسفند به بعد درپی شرایط اضطراری به خارجیهایشان حقوق ندهند؛ مدیرعامل پرسپولیس هم پیگیر همین موضوع بود.»
سخنگوی فدراسیون فوتبال همچنین با اعلام جزئیات برنامههای تیم ملی از اردوی ترکیه تا لسانجلس افزود: «تیم ملی ۲ خرداد در اردوی ترکیه با یک تیم باشگاهی بازی خواهد داشت. سپس ۸ خرداد با گامبیا بازی میکنیم و ۱۴ خرداد هم با یک تیم ملی مطرح آفریقایی با رنکینگ خوب دیدار دوستانه خواهیم داشت. تیم ملی ۱۵ خرداد به آمریکا اعزام میشود و ۱۹ خرداد در آریزونا با پورتوریکو بازی تدارکاتی انجام میدهیم.»
او همچنین گفت: «تلاش میکنیم از ترکیه با پرواز ایرانی به آمریکا برویم. ۲۲ خرداد هم به لسانجلس میرویم تا در ۲۶ خرداد اولین بازی خود را در جام جهانی مقابل نیوزیلند انجام دهیم.»
اعلام این برنامه در حالی است که هنوز ویزای آمریکای بازیکنان تیم ملی صادر نشده و بحران ویزا به مشکل اصلی کادر فنی تبدیل شده است؛ چرا که امیر قلعهنویی نمیداند کدام بازیکنان ویزا خواهند گرفت و کدام بازیکنان را در آمریکا در اختیار خواهد داشت.
تشدید بحران انرژی در پاکستان در پی ادامه اختلال در تنگه هرمز، خاموشیهای طولانیمدت را در شهرهایی مانند کراچی افزایش داده است.
پاکستان که بخش عمده نفت و گاز مورد نیاز خود را از کشورهای خاورمیانه تامین میکند، اکنون با کاهش عرضه انرژی و افزایش هزینهها روبهرو شده است.
به گزارش بلومبرگ، همزمان با افزایش دمای هوا به بیش از ۴۴ درجه سانتیگراد، قطعی برق در برخی مناطق پاکستان به روزانه ۱۶ ساعت رسیده است.
در واکنش به این وضعیت، شبکهای از تامینکنندگان غیررسمی برق با استفاده از ژنراتورهای دیزلی شکل گرفتهاند که در قبال دریافت هزینه ماهانه، برق محدودی را در اختیار منازل و کسبوکارهای کوچک قرار میدهند.
کارشناسان هشدار میدهند تداوم خاموشیها و وابستگی شدید پاکستان به سوخت وارداتی میتواند به افزایش تورم و فشار بر اقتصاد این کشور منجر شود؛ موضوعی که بهویژه صنایع صادراتمحور مانند نساجی را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، در مصاحبه با ایلنا گفت: «قیمت دارو بهدلیل تورم و افزایش قیمت سایر کالاها در حال رشد است، بنابراین بیمهها باید این پوشش را فراهم کنند. در حال حاضر مذاکراتی با مجلس و سایر نهادها در جریان است تا منابع مالی اضافی به بیمهها اختصاص یابد.»
او تاکید کرد: «برای جلوگیری از افزایش قیمتها و نارضایتی عمومی، سازمانهای بیمهگر باید حمایت کنند و بودجه بیمهها افزایش یابد.»
پیرصالحی افزود: «برای رفع کمبودهای دارویی، مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شده و وعدههایی برای تامین ارز و ریال به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی داده شده است.»
رییس سازمان غذا و دارو ادامه داد: «در مورد انسولین، کمبود خاصی وجود ندارد و مشکل اصلی مربوط به بیمهها است که در حال حل شدن است.»
سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار اطلاعیهای از افزایش ساعات فعالیت فرودگاههای خمینی و مهرآباد تهران خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، بازه زمانی عملیاتی فرودگاههای خمینی و مهرآباد از ساعت ۴:۳۰ تا ۲۱:۳۰ افزایش یافته است و «همه پروازهای داخلی و بینالمللی» میتواند در این دو فرودگاه انجام شود.
رسانههای ایران از آغاز به کار بازار بورس بعد از ۸۰ روز خبر دادند.
پایگاه خبری عصر ایران نوشت: «بیش از ۴۰ نماد شرکتهای آسیبدیده در دوران جنگ، عمدتا در گروههای شیمیایی و فلزات اساسی، فعلا بازگشایی نشدهاند.»
عصر ایران افزود: «ارزش سفارشهای خرید به ۱۵۷۵ میلیارد تومان و صف فروش به ۱۰.۳ همت رسید.»
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، نیز گزارش داد نمادهای بانکی و خودرویی از جمله نمادهای آغازگر معاملات بازار هستند.
بر اساس این گزارش، برخی صندوقهای اهرمی که پیشتر اعلام شده بود بازگشایی نمیشوند، امروز به معاملات بازمیگردند؛ با این حال، برای آنها محدودیت فروش ۱۰۰ هزار واحدی در نظر گرفته شده است.
رسانههای ایران نوشتند نمادهای «فملی»، «شبندر» و «شستا» در صدر نمادهای منفی بازار قرار گرفتند. همچنین در حال حاضر تنها ۲۸ درصد از نمادهای بورسی در محدوده مثبت معامله میشوند.
پایگاه خبری جماران هم از «قرمزپوشی شاخص کل بورس» خبر داد و افزود: «شاخص کل بورس با کاهش ۱۵ هزار و ۸۵۱ واحد همراه شد و در سطح ۳ میلیون و ۶۹۸ هزار واحدی ایستاد.»