رویترز: احتمال کاهش تولید گندم در استرالیا وجود دارد
خبرگزاری رویترز در مورد تاثیر منفی جنگ ایران بر صادرات سوخت و کود شیمیایی در بخش کشاورزی در جهان نوشت کاهش برداشت در استرالیا میتواند عرضه جهانی گندم را محدودتر کند و باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی شود؛ قیمتهایی که همین حالا هم افزایش یافتهاند.
شش تحلیلگر مسایل کشاورزی به رویترز گفتند که میزان زمینهای زیر کشت گندم در استرالیا نسبت به سال گذشته بین هفت تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت؛ رقمی که معادل حذف زمینهایی تقریباً به اندازه کشور بلژیک از چرخه تولید است.
به گفته این تحلیلگران، برداشت محصول که قرار است در پایان سال میلادی انجام شود، ممکن است بین ۱۶تا ۴۱ درصد کمتر باشد؛ یعنی از حدود ۳۶ میلیون تن در سال گذشته، به دستکم ۲۱.۳ میلیون تن برسد.