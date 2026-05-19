روزنامه گاردین در گزارشی در مورد بحث‌های مربوط به کسب درآمد جمهوری اسلامی از کابل‌های اینترنتی زیردریایی در تنگه هرمز نوشت: «دست‌کم هفت کابل در زیر آب‌های این تنگه قرار دارند که بسیاری از آنها برای توسعه هوش مصنوعی در کشورهای خلیج فارس حیاتی هستند.»

این روزنامه بریتانیایی با طرح این پرسش که آیا جمهوری اسلامی می‌تواند برای کابل‌های زیر دریا هزینه دریافت کند و این چگونه عملی خواهد بود، افزود تحقق این موضوع بسیار بعید است.

گاردین اضافه کرد از منظر حقوقی، ملاحظاتی وجود دارد» و به نقل از «یک مقام سابق وزارت خارجه آمریکا که متخصص اینترنت جهانی است» نوشت: ‌«دریافت هزینه از شرکت‌های خاص غیرممکن خواهد بود، زیرا هیچ راهی برای تفکیک ترافیک اینترنت آنها وجود ندارد.»

این روزنامه اشاره کرد که بیشتر کابل‌ها به ایران ختم نمی‌شوند؛ آنها از زیر دریا، و کیلومترها دورتر از ساحل عبور می‌کنند، و به نقل از مقام سابق آمریکایی افزود: «تنها راهی که آن‌ها می‌توانند برای کشتی‌ها یا کابل‌های زیردریایی عوارض بگیرند، از طریق تهدید است. این چیزی نیست که قبلاً دیده باشیم.»

او به این پرسش که قطع این کابل‌های زیر دریا برای ایران چقدر آسان خواهد بود، پاسخ داد: «بسیار بعید است که بتواند کابل‌های زیر تنگه هرمز را بدون جلب توجه قطع کند؛ این کشور به سادگی فناوری لازم را ندارد. باید این کار را آشکارا و تحت نظارت مداوم گشت‌های هوایی ایالات متحده انجام دهد.»

در این حال، به گفته این مقام سابق آمریکایی، قطع کابل‌ها می‌تواند ترافیک اینترنت در خلیج فارس را مختل کند، اما ممکن است تأثیر زیادی بر بقیه اتصال جهانی نداشته باشد، زیرا کابل‌های زیر تنگه هرمز عمدتاً فقط به کشورهای خلیج فارس سرویس می‌دهند.