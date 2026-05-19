بورس اوراق بهادار تهران سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت در حالی گشوده شد که شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور، به‌ویژه در صنایع فولاد و پتروشیمی، بازگشایی نشدند. این شرکت‌ها که نقش مهمی در شاخص کل بورس تهران دارند، در جریان جنگ آسیب دیده‌اند. با این حال، تاکنون گزارشی رسمی از میزان دقیق خسارت، مدت توقف تولید، وضعیت بیمه، شیوه تامین مالی و برنامه بازسازی این بنگاه‌ها منتشر نشده و برآورد رسمی از تاثیر این خسارت‌ها بر سودآوری آتی آنها وجود ندارد.

یک روز پیش از بازگشایی بازار سهام، خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس، نوشت که ۴۲ نماد بزرگ بازار که حدود ۳۵ درصد ارزش بازار را تشکیل می‌دهند، به‌دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ همچنان بسته خواهند ماند.

همزمان با بازگشایی بازار، مجموعه‌ای از محدودیت‌های معاملاتی نیز اعمال شد. بر اساس گزارش برخی کانال‌های بورسی و فعالان بازار، شرکت‌های حقوقی اجازه عرضه سنگین سهام‌شان را نداشتند و در خصوص سهام برخی شرکت‌های بزرگ، برای سهامداران عمده سقف فروش تعیین شد.

همچنین برخی صندوق‌های اهرمی با محدودیت فروش روبه‌رو شدند و گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه سقف فروش شماری از آن‌ها ۱۰۰ هزار واحد تعیین شده بود. در مقابل، سهام شماری از شرکت‌ها به دلیل افشای اطلاعات، بدون دامنه نوسان بازگشایی شد. به این ترتیب، همه سهام قابل معامله در بازار با شرایط یکسان بازگشایی نشدند.

ادامه توقف معامله سهام شرکت‌های بزرگ و اثرگذار، اعمال محدودیت‌های فروش و فقدان اطلاعات شفاف درباره وضعیت شرکت‌های آسیب‌دیده، روند عادی کشف قیمت در بازار را در نخستین روز بازگشایی رسمی محدود کرده بود.

بورس تهران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل تعطیل شد.

مقام‌های سازمان بورس دلیل این توقف را «ابهام ناشی از شرایط جنگ»، لزوم جلوگیری از رفتارهای هیجانی و فراهم شدن شرایط شفاف‌تر برای قیمت‌گذاری اعلام کرده بودند.

پنج روز پیش از شروع جنگ اعلام شد که در ۲۴ روز معاملاتی پیش از چهارم اسفند، در مجموع ۱۰ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است.

حبیب آرین، پژوهشگر بازارهای مالی، این رویداد را کلید خوردن «فاز جدیدی از تخلیه نقدینگی» از بازار سرمایه به‌دنبال اعتراضات گسترده اخیر در کشور توصیف کرد.

او افزود: «نقطه عطف این روند نزولی ۲۰ دی‌ بود. در این روز، بازار با شوک خروج ۹۴۰ میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی روبه‌رو شد. این عدد که بزرگ‌ترین خروج پول تا آن تاریخ بود، نشان داد اعتماد به‌عنوان اصلی‌ترین دارایی بازار سرمایه، در مواجهه با ناآرامی‌های اجتماعی به‌شدت آسیب دیده است.»