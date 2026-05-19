ونس: آمریکا به دنبال محدودیتهای پایدار بر توان هستهای ایران است
جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، سهشنبه در نشست خبری خود در کاخ سفید همچنین گفت واشینگتن میخواهد جمهوری اسلامی فرایندی را بپذیرد که تضمین کند ایران حتی سالها بعد از دوران ریاستجمهوری ترامپ هم نتواند توان هستهای خود را بازسازی کند.
او گفت: «ما میخواهیم نه فقط تعهد به عدم دستیابی به سلاح هستهای را ببینیم، بلکه میخواهیم تعهدی برای همکاری در یک فرایند ببینیم تا اطمینان حاصل شود که نه فقط اکنون، نه فقط وقتی دونالد ترامپ رئیسجمهور است، بلکه سالها بعد هم ایرانیها به دنبال بازسازی توان هستهای خود نباشند.»
او افزود: «این چیزی است که ما در مذاکرات در تلاش برای رسیدن به آن هستیم.»
ونس گفت: «صرفنظر از اینکه ترامپ درباره ایران چه تصمیمی بگیرد، این وضعیت برای همیشه دوام نخواهد داشت.»
بورس اوراق بهادار تهران پس از ۸۰ روز توقف، فعالیت خود را از سر گرفت. این بازگشایی در شرایطی انجام شد که بخش مهمی از نمادهای بزرگ همچنان بسته ماندند و مجموعهای از محدودیتهای معاملاتی برای کنترل فشار فروش اعمال شد.
بورس اوراق بهادار تهران سهشنبه ۲۹ اردیبهشت در حالی گشوده شد که شرکتهای بزرگ صادراتمحور، بهویژه در صنایع فولاد و پتروشیمی، بازگشایی نشدند. این شرکتها که نقش مهمی در شاخص کل بورس تهران دارند، در جریان جنگ آسیب دیدهاند. با این حال، تاکنون گزارشی رسمی از میزان دقیق خسارت، مدت توقف تولید، وضعیت بیمه، شیوه تامین مالی و برنامه بازسازی این بنگاهها منتشر نشده و برآورد رسمی از تاثیر این خسارتها بر سودآوری آتی آنها وجود ندارد.
یک روز پیش از بازگشایی بازار سهام، خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از حمید یاری، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس، نوشت که ۴۲ نماد بزرگ بازار که حدود ۳۵ درصد ارزش بازار را تشکیل میدهند، بهدلیل آسیبهای ناشی از جنگ همچنان بسته خواهند ماند.
همزمان با بازگشایی بازار، مجموعهای از محدودیتهای معاملاتی نیز اعمال شد. بر اساس گزارش برخی کانالهای بورسی و فعالان بازار، شرکتهای حقوقی اجازه عرضه سنگین سهامشان را نداشتند و در خصوص سهام برخی شرکتهای بزرگ، برای سهامداران عمده سقف فروش تعیین شد.
همچنین برخی صندوقهای اهرمی با محدودیت فروش روبهرو شدند و گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه سقف فروش شماری از آنها ۱۰۰ هزار واحد تعیین شده بود. در مقابل، سهام شماری از شرکتها به دلیل افشای اطلاعات، بدون دامنه نوسان بازگشایی شد. به این ترتیب، همه سهام قابل معامله در بازار با شرایط یکسان بازگشایی نشدند.
ادامه توقف معامله سهام شرکتهای بزرگ و اثرگذار، اعمال محدودیتهای فروش و فقدان اطلاعات شفاف درباره وضعیت شرکتهای آسیبدیده، روند عادی کشف قیمت در بازار را در نخستین روز بازگشایی رسمی محدود کرده بود.
بورس تهران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل تعطیل شد.
مقامهای سازمان بورس دلیل این توقف را «ابهام ناشی از شرایط جنگ»، لزوم جلوگیری از رفتارهای هیجانی و فراهم شدن شرایط شفافتر برای قیمتگذاری اعلام کرده بودند.
پنج روز پیش از شروع جنگ اعلام شد که در ۲۴ روز معاملاتی پیش از چهارم اسفند، در مجموع ۱۰ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است.
حبیب آرین، پژوهشگر بازارهای مالی، این رویداد را کلید خوردن «فاز جدیدی از تخلیه نقدینگی» از بازار سرمایه بهدنبال اعتراضات گسترده اخیر در کشور توصیف کرد.
او افزود: «نقطه عطف این روند نزولی ۲۰ دی بود. در این روز، بازار با شوک خروج ۹۴۰ میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی روبهرو شد. این عدد که بزرگترین خروج پول تا آن تاریخ بود، نشان داد اعتماد بهعنوان اصلیترین دارایی بازار سرمایه، در مواجهه با ناآرامیهای اجتماعی بهشدت آسیب دیده است.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، اعلام کرد که این کشور در مذاکرات با جمهوری اسلامی «پیشرفت زیادی» داشته و هیچیک از طرفین خواهان ازسرگیری کارزار نظامی نیستند.
او در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت: «ما میتوانیم کارزار نظامی را از سر بگیریم، اما این چیزی نیست که ترامپ در مورد ایران میخواهد.»
معاون رییسجمهور آمریکا گفت: «ایران کشوری بسیار پیچیده است و ما مواضع سختگیرانهای از سوی تیم مذاکرهکنندهاش مشاهده میکنیم. ما توافقی را که به ایرانیها اجازه دهد به سلاح هستهای دست پیدا کنند، نخواهیم پذیرفت.»
او افزود: «فکر میکنم ایران میخواهد به یک توافق برسد، اما تا زمانی که توافق را امضا نکنیم، مطمئن نخواهیم بود.»
سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است پس از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا، دامنه عملیاتهای امنیتی و تروریستی خود در اروپا را گسترش دهد.
بر اساس گزارش اختصاصی یوراکتیو، سازمان اطلاعات داخلی آلمان اعلام کرده تهدید علیه مراکز یهودی و اسرائیلی، مخالفان جمهوری اسلامی و افرادی که حکومت ایران آنها را «خائن» میداند، همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
این نهاد امنیتی گفته شماری از افراد ساکن آلمان برای آموزش نظامی یا همکاری با نهادهای حکومتی به ایران سفر کردهاند و برخی از آنها در ویدئوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی و بسیج ظاهر شدهاند.
در این گزارش همچنین به نگرانی سرویسهای امنیتی اروپا از استفاده جمهوری اسلامی از شبکههای نیابتی، گروههای وابسته به جرایم سازمانیافته و نیروهای کمهزینه محلی برای انجام حملات اشاره شده است.
به گفته منابع امنیتی، جمهوری اسلامی از مارس ۲۰۲۶ کارزاری با نام «حرکت أصحاب الیمین الإسلامیه» راهاندازی کرده که از طریق شبکههای اجتماعی اقدام به جذب نیرو در میان محافل طرفدار جمهوری اسلامی و جریانهای افراطی شیعه میکند.
پژوهشگران امنیتی هشدار دادهاند این مدل عملیات، شامل حملات ساده اما پرتعداد توسط افراد محلی و بعضاً نوجوانان، میتواند فشار گستردهای بر سرویسهای امنیتی اروپا وارد کند؛ بهویژه برای حفاظت از مراکز یهودی، مدارس و مراکز اجتماعی.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان تاکید کرده است که جمهوری اسلامی در گذشته نیز از روشهایی در حد «تروریسم دولتی» استفاده کرده؛ از عملیاتهای شناسایی و مراقبت گرفته تا طراحی حملات علیه مخالفان و اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا.
مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی فوتبال در حاشیه تمرین تیم در آنتالیا درباره ویزای آمریکا گفت: «به احتمال زیاد تا ۱۰ روز آینده ویزاها صادر خواهد شد. به هر دلیلی اگر ویزای کسی صادر نشود یا دیر صادر شود، پلنی داریم که به موقع اعلام میکنیم.»
به گفته او تیم ملی پنجشنبه به آنکارا میرود.
او گفت: «سیاسیکاری در فوتبال ممنوع است. فیفا به عنوان مرجع فوتبال در جهان قطعا سیاسیکاری نخواهد کرد و امیدواریم دنبال مسیر خودش باشد.»
نایب رییس فدراسیون فوتبال درباره جلسه تاج با دبیرکل فیفا، گفت: «فیفا سرش شلوغ است ولی یکسری موارد را محکم به آنها گفتیم که یادشان نرود. مهدی تاج موارد را محکم به دبیرکل فیفا گفته است.»
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد سهشنبه با یکدیگر گفتوگو کردند.
بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، این دو درباره تلاشهای آمریکا برای متوقف کردن مینگذاری و عوارضگیری حکومت ایران در تنگه هرمز گفتوگو کردند؛ از جمله درباره یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیهای گفت: «وزیر بر حمایت قاطع طیف گستردهای از اعضای سازمان ملل از این تلاشها تاکید کرد.»
او گفت روبیو همچنین از صلاحیتهای لوک لیندبرگ، معاون وزیر کشاورزی آمریکا، برای رهبری برنامه جهانی غذای سازمان ملل حمایت کرد.