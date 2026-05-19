شهاب دلیلی پس از ۱۰ سال زندان به واشینگتن بازگشت
سازمان «کمک به گروگانها در سراسر جهان» خبر داد که شهاب دلیلی پس از سفری طولانی از زندان اوین به ایروان، پایتخت ارمنستان، و سپس به واشینگتن، «در سلامت کامل به خانه و کنار خانوادهاش بازگشته است.»
این سازمان اشاره کرد که دلیلی پس از بیش از یک دهه بازداشت غیرقانونی در ایران آزاد شده است و از همه خواست که «به شهاب کمک کنند تا به راحتی به زندگی عادی بازگردد.»
سازمان «کمک به گروگانها در سراسر جهان» توسط گروگانهای سابق تاسیس شده است و برای حمایت و دفاع از آزادی گروگانها و بازداشتشدگان غیرقانونی که در کشورهای خارجی در سطح جهان نگهداری میشوند، فعالیت میکند.
شهاب دلیلی، کاپیتان پیشین شرکت کشتیرانی ایران و ساکن آمریکا، سال ۱۳۹۵ برای خاکسپاری پدرش به تهران رفت اما هنگام بازگشت و پیش از رسیدن به فرودگاه به دست نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شد.
خانواده دلیلی گفته بودند جمهوری اسلامی او را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت متخاصم» یعنی آمریکا، به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.