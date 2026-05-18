عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، محتوای آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی به آمریکا را «خوب» ارزیابی کرد.
گلرو گفت این طرح نشان میدهد تهران «بر یک سری مبانی و اصول اساسی مرتبط با حقوق خود اصرار دارد و در عین حال تلاش کرده است راهحلهایی نیز برای برونرفت از وضعیت موجود ارائه دهد».
او افزود: «توپ در زمین آمریکاییهاست. باید دید آیا آنها پای میز مذاکره میآیند یا خیر.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «روند مذاکرات در یک فرایند ساختارمند و با عقل جمعی و حضور مقامات اتخاذ میشود. لذا مورد تایید است و انشالله باید همیشه از فضای سیاسی موجود حمایت کنیم.»
وزیران دارایی و مقامهای ارشد اقتصادی کشورهای گروه هفت روز دوشنبه در پاریس گرد هم آمدند تا راهی برای مهار پیامدهای اقتصادی جنگ علیه جمهوری اسلامی بیابند.
انتظار میرود در این نشست دو روزه درباره سیاست تحریمها، مقابله با تامین مالی غیرقانونی و آینده حمایت از اوکراین نیز گفتوگو شود. این گردهمایی چند روز پس از دیدار دونالد ترامپ با شی جینپینگ، رییسجمهور چین، در پکن برگزار میشود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، که ریاست هیات آمریکایی را بر عهده دارد، از همتایان خود خواست برای تضعیف اقتصاد ایران همکاری کنند و نظام تحریمها را دنبال کنند تا از تامین مالی آنچه «ماشین جنگی» جمهوری اسلامی خواند، جلوگیری شود.
در حاشیه این نشست، اختلافها میان آمریکا و متحدانش بر سر تعرفهها و نیز نحوه برخورد با روسیه ادامه دارد. برخی مقامهای اروپایی تاکید کردهاند اکنون زمان کاهش فشار تحریمی بر روسیه نیست و باید این فشار تقویت شود.
شای گیلجس-الکساندر برای دومین سال پیاپی جایزه ارزشمندترین بازیکن فصل (MVP) انبیای را به دست آورد. ستاره تیم اوکلاهماسیتی تاندر با درخشش خیرهکنندهاش، نام خود را در کنار استفن کری و استیو نش به عنوان معدود گاردهای تاریخ ثبت کرد که به این افتخار متوالی دست یافتهاند.
او در این فصل نهتنها عنوان ارزشمندترین بازیکن، بلکه جایزه بازیکن کلیدی سال را نیز به دست آورد تا فصل رویاییاش کامل شود.
سازگاری با تغییرات لیگ
لیگ انبیای در سالهای اخیر به سمت استفاده بیشتر از فضاهای باز و حملات تکبهتک حرکت کرده است. شای از این تغییر سبک بیشترین بهره را برد و مهارتهای خود را با استانداردهای جدید هماهنگ کرد. او پس از انتقال از لسآنجلس کلیپرز به اوکلاهماسیتی، به مهره کلیدی تاندر تبدیل شد. مربیان او همواره از ثبات و تمرینات سخت این ستاره تمجید کردهاند. این بازیکن کانادایی با قد ۱۹۸ سانتیمتری و دستان کشیده، علاوه بر توانایی هجومی، در دفاع نیز نمایش خیرهکنندهای داشته است.
آمارهای تاریخی و رکوردهای بینظیر
شای در این فصل میانگین ۳۱.۱ امتیاز در هر بازی را ثبت کرد. او با دقت شوت ۵۵ درصدی، کارآمدترین فصل امتیازآوری یک گارد را در تاریخ لیگ به نمایش گذاشت. این فوقستاره رکورد ویلت چمبرلین را شکست و رکورد خود را به ۱۴۰ بازی پیاپی با حداقل ۲۰ امتیاز رساند. او با آرامش و خونسردی مثالزدنی، از سد هر دفاعی عبور میکند.
سلطه ستارههای غیرآمریکایی در انبیای
هشتمین سال متوالی است که یک بازیکن غیرآمریکایی جایزه ارزشمندترین بازیکن فصل را به دست میآورد. شای امسال بالاتر از نیکولا یوکیچ و ویکتور ومبانیاما در صدر قرار گرفت.
شای اکنون در ۲۷ سالگی به مهمترین افتخارات فردی و تیمی، از جمله قهرمانی فصل گذشته انبیای و عنوان ارزشمندترین بازیکن فینال، رسیده است. او پس از قهرمانی تیمش اعلام کرد که باید بازیکن بهتری شود؛ موضوعی که در فصل جاری به آن رسید. تاندر با این ستاره خونسرد و تیمی جوان، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این فصل و فصلهای آینده به شمار میرود.
ایراناینترنشنال در ادامه «کارزار جاویدنامان بیمارستان الغدیر» برای شناسایی هویت جانباختگان و انتشار روایت خانوادههای آنان، به اطلاعات و ویدیویی درباره امیرپارسا اشکبوس، جوان ۲۱ ساله، دست یافته است.
بر اساس اطلاعات رسیده، پیکر امیرپارسا در پتویی آبی در محوطه پشت بیمارستان الغدیر قرار داده شده بود.
ویدیویی از مادر او در حال جستوجو برای پیکر فرزندش هم به دست ایراناینترنشنال رسیده که در آن برای پسرش بیتابی میکند.
امیرپارسا ۲۱ ساله و دانشجوی ترم آخر رشته میکروبیولوژی بود.
او پیش از رفتن به اعتراضهای ۱۸ دی ماه در پیامی صوتی از کسانی که به فراخوان شرکت در تجمع بیاعتنا بودند، انتقاد کرده بود.
او در این پیام گفته بود: «اگر میتونی با لبخند بری توی اون پروتئینی واسه خودت خوراکی، غذا، چیپس، جوجه بخری ... ماست بخری، بشینی تو روزی که همسنوسالهای ما قراره برن بترکن، دستگیر بشن ... بری برای خودت عشقوحال کنی، اگر غیرتت میذاره؟ برو تو، برو.»
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، امیرپارسا همراه دوستانش در اعتراضات میدان هفتحوض تهران حضور داشت که هدف شلیک مستقیم تکتیرانداز قرار گرفت.
گلوله به گردن او اصابت کرده بود.
دوستان امیرپارسا او را جوانی خوشقلب و مهربان توصیف کردهاند که علاقه زیادی به فوتبال داشت.
ایراناینترنشنال در کارزار شناسایی جاویدنامان بیمارستان الغدیر تاکنون موفق به شناسایی هویت ۲۳ نفر از کسانی شده است که پیکرشان بعد از شلیک گلوله به این بیمارستان منتقل شده بود.
بیمارستان الغدیر تهران در ۱۸ و ۱۹ دیماه به یکی از اصلیترین مراکز انتقال مجروحان و کشتهشدگان اعتراضات تبدیل شد. دهها پیکر در راهروها، حیاط و انباریهای بیمارستان رها شدند، در حالی که برخی در پتو یا کیسههای زباله پیچیده شده بودند.
تصاویر گواه آن است که برخی اجساد روی یکدیگر قرار گرفته بودند و کمبود ظرفیت سردخانه بهوضوح دیده میشد.
برخی شاهدان به ایراناینترنشنال گفتند حتی داخل محوطه بیمارستان هم به سمت مردم شلیک میشد و مجروحان در درون بیمارستان هم امنیت نداشتند.
منابع آگاه همچنین اعلام کردند دوربینهای مداربسته بیمارستان الغدیر پس از این وقایع بررسی شده تا رفتوآمدها و انتقال مجروحان و کشتهشدگان، تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار بگیرد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده» گزارش داد: «آمریکاییها برخلاف متون پیشین خود، در متن جدید پذیرفتهاند که در طول دوره مذاکره، تحریمهای نفتی ایران را waive کنند.»
تسنیم نوشت: «ویو کردن تحریمها به معنای معافیت یا اسقاط موقت تحریمهاست.»
این رسانه حکومتی افزود: «ایران تاکید دارد که لغو همهی تحریمهای ایران باید جزو تعهدات آمریکا باشد. آمریکا اما اسقاطی اوفک را تا زمان تفاهم نهایی مطرح کرده است.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، به پیامدهای اقتصادی محاصره دریایی آمریکا اذعان کرد و گفت: «کشور امکان صادرات نفت و تامین دلار برای واردات بنزین را ندارد.»
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت بر اساس سخنان پزشکیان، مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۱۵۰ میلیون لیتر است، در حالی که تولید داخلی تنها ۱۰۰ میلیون لیتر را پوشش میدهد.
به گفته کاظمیان، این شکاف به معنای ناتوانی در تامین حدود یکسوم نیاز بنزین کشور است؛ در شرایطی که بهدلیل کمبود منابع ارزی، امکان واردات بنزین نیز وجود ندارد.