لیست نهایی تیم ملی برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است؛

دروازه‌بانان

آلیسون، ادرسون، ویورتون

مدافعان

الکس ساندرو،‌ برمر، دانیلو، داگلاس سانتوس، گابریل ماگالیاش، ایبانز، لئو پریرا، مارکینیوش،‌ وسلی

هافبک‌ها

برونو گیمارش، کاسمیرو، دانیلو، فابینیو، لوکاس پاکتا

مهاجمان

اندریک، گابریل مارتینلی، ایگور تیاگو، لوئیز هنریکه، ماتیوس کونیا، نیمار،‌ رافینیا،‌ رایان، وینی جونیور.

تیاگو سیلوا و ژوائو پدرو از لیست کارلتو خط خوردند.

بر اساس برنامه‌ای که کارلو آنچلوتی و مدیران ارشد کنفدراسیون فوتبال برزیل تنظیم کرده‌اند، مراسم رسمی معرفی ۲۶ بازیکن و کادر فنی در تاریخ ۶ خرداد در کمپ تمرینی گرانجا کوماری در ترزوپولیس، ریو دو ژانیرو برگزار خواهد شد.

دیدار دوستانه خداحافظی سلسائو با هواداران برزیلی در ۱۰ خرداد در ورزشگاه ماراکانا برابر پاناما برگزار می‌شود.

سپس در ایالات متحده، برزیل آخرین بازی تدارکاتی خود را برگزار خواهد کرد؛ این بار برابر مصر در ۱۶ خرداد.

تیم ملی برزیل در گروه C جام جهانی با مراکش، هاییتی و اسکاتلند همگروه است.