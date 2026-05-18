بری روزن، گروگان پیشین آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از نزدیک شدن به یک «جنگ فاجعه‌بار دیگر» بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هراسان است.

او نوشت به عنوان یک گروگان سابق آمریکایی در ایران از سال ۱۹۷۹تا ۱۹۸۱ و به عنوان کسی که دهه‌ها تاریخ، سیاست و فرهنگ ایران را رصد کرده است، افزود: «این خطر دیگر در حد تئوری نیست. ممکن است قریب‌الوقوع باشد.»

روزن اضافه کرد: «هم واشینگتن و هم تهران در حالی که به خواسته‌های افراطی و حداکثری پایبند هستند، در مسیر نظامی پیش می‌روند. ایالات متحده اصرار دارد که ایران قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی خود را از بین ببرد و در عین حال تهدید به حملات مجدد می‌کند. ایران از تسلیم آنچه که دفاع مستقل می‌نامد، خودداری می‌کند و همچنان از تنگه هرمز به عنوان اهرم استراتژیک بر اقتصاد جهانی استفاده می‌کند.»

او اشاره کرد که به نظر نمی‌رسد هیچ یک از طرفین مایل باشند که اول عقب‌نشینی کنند، و نوشت در حال حاضر هیچ راه خروج مشخصی وجود ندارد. روزن نوشت: «برخی از محققان، لحظاتی مانند این را به عنوان یک تله توسیدید مدرن توصیف می‌کنند؛ زمانی که ترس، غرور، اشتباه محاسباتی و افزایش رویارویی، درگیری را تقریباً اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌دهد. حتی زمانی که جنگ می‌تواند هر دو طرف را نابود کند.»

او با اشاره به اینکه تاریخ نشان می‌دهد که چگونه ملت‌ها می‌توانند به جنگ‌هایی کشیده شوند که هیچ‌کدام واقعاً نمی‌دانند چگونه به پایان برسند، بر اهمیت دیپلماسی تاکید کرد.

روزن نوشت: «دیپلماسی ضعف یا مماشات نیست. اکنون تنها مسیر واقع‌بینانه برای جلوگیری از یک جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر است که می‌تواند فراتر از کنترل هر کسی باشد.»