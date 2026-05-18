دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی گفت: «اگر بتوانیم به توافقی برسیم که آنها به سلاح هستهای دست پیدا نکنند، احتمالاً راضی خواهیم بود.»
رییسجمهوری آمریکا در مورد به تعویق انداختن حمله به ایران گفت: «من این کار را برای مدتی به تعویق انداختم، امیدوارم برای همیشه، اما احتمالاً برای مدتی کوتاه، چون ما مذاکرات بسیار مهمی با ایران داشتهایم و خواهیم دید که به چه نتیجهای میرسند.»
او اضافه کرد: «عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و برخی دیگر از من پرسیدند که آیا میتوانیم آن را برای دو یا سه روز، یک دوره کوتاه، به تعویق بیندازیم، زیرا آنها فکر میکنند که به توافق بسیار نزدیک شدهاند و اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، به نظر من هیچ سلاح هستهای به دست ایران نمیرسد و اگر آنها راضی باشند، احتمالاً ما هم راضی خواهیم شد.»
ترامپ اشاره کرد: «ما به اسرائیل اطلاع دادهایم، به افراد دیگری در خاورمیانه که با ما در ارتباط بودهاند نیز اطلاع دادهایم و این یک تحول بسیار مثبت است، اما خواهیم دید که آیا به نتیجهای میرسد یا خیر.»
او افزود: «ما دورههایی داشتهایم که فکر میکردیم تقریباً به توافق نزدیک شدهایم و به نتیجه نرسیدیم، اما این کمی متفاوت است.»
ترامپ ضمن تاکید دوباره بر این موضوع که تهران نباید به سلاح هستهای دست یابد، در پاسخ به پرسش شبکه خبری سیانان درباره ایران گفت: «ما کشوری را که قرار بود به سلاح هستهای دست پیدا کند متوقف کردیم و عملا ارتش آن را نابود کردیم. آنها دیگر نیروی دریایی ندارند. نیروی هوایی ندارند. تقریبا از نظر نظامی نابود شدهاند. این موضوع کوچکی نیست. مسئلهای بسیار بزرگ است.»
او افزود: «ما همین حالا هم میتوانیم منطقه را ترک کنیم. بازسازی آن وضعیت برای آنها ۲۵ سال زمان خواهد برد. فکر میکنم آخرین چیزی که اکنون به آن فکر میکنند مسئله هستهای است. حالا باید این موضوع را به صورت مکتوب ثبت کنند.»
رییسجمهوری آمریکا اضافه کرد: «ما کاملا ارتش آنها را نابود کردهایم. رهبری آنها را از بین بردیم. همانطور که میدانید رهبرانشان دیگر وجود ندارند. رهبران رده اول از بین رفتهاند. رهبران رده دوم هم از بین رفتهاند و اکنون با نیمی از رده سوم درگیر هستیم.»
ترامپ همچنین گفت: «فکر میکنم پیشرفت بسیار زیادی داشتهایم و موضوع بسیار ساده است. ما نمیخواهیم وارد چنین وضعیتی شویم.»
او افزود: «من گفتم یک سفر کوتاه به خاورمیانه خواهیم داشت و با ایران روبهرو خواهیم شد چون آنها به شدت دنبال دستیابی به سلاح هستهای هستند و تنها دلیلی که آن را میخواهند استفاده از آن است. گفتم از انجام این کار خوشم نمیآید، چون اوضاع برای ما بسیار خوب پیش میرفت اما این مهمترین کاری است که میتوانیم انجام دهیم. ما نمیتوانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
ترامپ اضافه کرد: «پس این کار را انجام دادیم و وقتی انجامش دادیم با مقداری مقاومت روبهرو شدیم اما در نهایت آنها را نابود کردیم.»
او همچنین گفت: «ما یک دیوار فولادی عظیم داریم که هیچ قایقی نمیتواند از آن عبور کند، محاصرهای که هیچ قایقی قادر به عبور از آن نیست، و حتی یک قایق هم نتوانسته از محاصره ما عبور کند.»
ترامپ گفت: «ما بزرگترین ارتش جهان را داریم. ما اجازه نخواهیم داد ایران سلاح هستهای داشته باشد، بنابراین این سه کشور به علاوه کشورهای دیگر با من تماس گرفتند و آنها به طور مستقیم با مردم ما و در حال حاضر با ایران در ارتباط هستند و به نظر میرسد احتمال بسیار خوبی وجود دارد که بتوانند به نتیجهای برسند. اگر بتوانیم این کار را بدون بمباران وحشتناک انجام دهیم، بسیار خوشحال خواهم شد.»