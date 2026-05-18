استانداری خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بنا بر مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای این استان، با توجه به ورود توده گرد و غبار با منشأ خارجی از سمت غرب، و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، روز سه‌شنبه فعالیت اداره‌ها در ۱۵ شهر استان به صورت دورکاری انجام می‌شود.

بر اساس اطلاعیه استانداری خوزستان، این شهرها شامل اندیمشک، دزفول، شوش، کرخه، اهواز، حمیدیه، کارون، باوی، شوشتر، گتوند، هویزه، دشت آزادگان، شادگان، آبادان و خرمشهر هستند.

در این اطلاعیه، اشاره نشده است که کارخانه‌ها در این استان تعطیل خواهند بود یا خیر.

پیش از این، فعالان و تشکل‌های کارگری نسبت به ادامه فعالیت کارخانه‌ها و واحدها در استان خوزستان، به‌رغم بدی آب و هوا انتقاد کرده بودند.