در همین حال، یک مامور ویژه افبیآی اعلام کرد دو مظنون تیراندازی که هر دو نوجوان بودهاند کشته شدهاند؛ هر سه فرد کشتهشده نیز مردان بزرگسال هستند.
هنوز هویت مظنونان و کشتهشدگان اعلام نشده است.
رییس پلیس سن دیگو گفت: «پلیس در حال بررسی این تیراندازی بهعنوان یک جنایت ناشی از نفرت است.»
پیشتر پلیس سن دیگو اعلام کرده بود پس از دریافت گزارشهایی از یک تیراندازی مرگبار در بزرگترین مسجد این منطقه، «تهدید را خنثی کرده است».
این مرکز که محل برگزاری نمازهای روزانه است، در محوطه خود یک مدرسه نیز دارد. امام جماعت این مرکز در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که مدرسه در امنیت کامل است.
روزنامه نیویورکتایمز نوشته است که این تیراندازی در شرایطی رخ داده که شمار فزایندهای از مراکز مذهبی در سراسر آمریکا هدف خشونت قرار گرفتهاند و همین امر به افزایش تدابیر امنیتی منجر شده است. در ماه مارس، مردی با یک کامیون به کنیسهای در نزدیکی دیترویت حمله کرد و در نهایت در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد.
اداره پلیس سندیگو اوایل بعدازظهر دوشنبه ۲۸ اردیبهشت، حدود یک ساعت پس از گزارش تیراندازی، اعلام کرد که «تهدید در مرکز اسلامی خنثی شده است.»
در بیانیه منتشرشده توضیحی درباره بازداشت یا کشته شدن فرد یا افراد دخیل ارائه نشده است.
طه حسین، امام این مرکز اسلامی در حالی که والدین دانشآموزان در خیابانی نزدیک محل تجمع کرده بودند، با انتشار ویدیویی در شبکههای اجتماعی به آنها اطمینان داد: «ما در امنیت هستیم. کل مدرسه امن است. همه بچهها، کارکنان و معلمان در امنیت هستند.»
احمد شبایک، رییس مسجد، نیز اعلام کرد یک نگهبان امنیتی در این حادثه جان خود را از دست داده است. او افزود که مسئولان مسجد هنوز نمیدانند آیا تیراندازی روز دوشنبه هدفمند بوده یا نه.
گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که در جریان تیراندازی قرار گرفته است.
تاد گلوریا، شهردار شهر، از مردم خواست از نزدیک شدن به محل حادثه خودداری کنند.
او گفت اطلاعات بیشتر بهزودی منتشر خواهد شد.
براساس گزارشها ماموران از لسآنجلس به محل حادثه اعزام شدهاند و دفتر افبیآی در سن دیگو اعلام کرده است که در حال کمک به تحقیقات است.