همزمان با به بنبست رسیدن مذاکرات و تشدید تهدیدهای ترامپ علیه جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی از وقوع آتشسوزی ناشی از حملات پهپادی در یک نیروگاه هستهای در این کشور خبر داد. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز اعلام کرد که سه پهپادی را بر فراز آسمانش رهگیری و منهدم کرده است.
آتشسوزی حوالی شامگاه یکشنبه ۲۷ اردیبهشت به وقت محلی در نزدیکی نیروگاه هستهای براکه در منطقه الظفره امارات متحده عربی گزارش شد و وزارت امور خارجه این کشور حملهای را که منجر به این آتشسوزی شد، «تروریستی» اعلام کرد.
عبدالله بن زاید آلنهیان، وزیر امور خارجه امارات، پس از این حملات گفت که این کشور حق خود برای پاسخ به «این حملات تروریستی» را برای خود محفوظ میداند.
مقامهای اماراتی گفتند در حال تحقیق درباره منشأ این حمله هستند و امارات حق کامل دارد به چنین «حملات تروریستی» پاسخ دهد. یک مشاور دیپلماتیک رئیسجمهوری امارات گفت این حمله، چه از سوی «عامل اصلی» انجام شده باشد و چه از سوی یکی از نیروهای نیابتی آن، نشاندهنده تشدید خطرناک تنشهاست.
وزارت دفاع امارات اعلام کرد با دو پهپاد دیگر نیز «با موفقیت» مقابله شده و این پهپادها از «مرز غربی» پرتاب شده بودند. این وزارتخانه توضیح بیشتری ارائه نکرد.
ساعاتی پس از اعلام این خبر، وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیهای اعلام کرد که صبح یکشنبه ۲۷ اردیبهشت سه پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند، رهگیری و منهدم کرد.
ترکی المالکی، سخنگوی این وزارتخانه، گفت که عربستان سعودی حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ میدارد و تمام اقدامات عملیاتی لازم را برای پاسخ به هرگونه تلاشی برای نقض حاکمیت، امنیت کشور و ایمنی شهروندان و ساکنان آن در خاک خود اتخاذ و اجرا خواهد کرد.
از سوی دیگر، رسانههای رسمی امارات متحده عربی گزارش دادند که وزیر امور خارجه این کشور، با همتایان خود از دیگر کشورهای منطقه، از جمله وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفتوگو کرد. هرچند روابط ابوظبی با ریاض بهتازگی بر سر نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی دچار تنش بوده، اما ریاض حمله پهپادی به نیروگاه هستهای امارات را محکوم کرد.
وزارت دفاع امارات اعلام کرد پهپادی که نیروگاه براکه را هدف قرار داد، یکی از سه پهپادی بود که «از سمت مرز غربی وارد کشور شدند».
دفتر رسانهای ابوظبی که نهاد رسمی اطلاعرسانی و ارتباطات رسانهای امارت ابوظبی به شمار میآید، اعلام کرد پهپادی که از سد پدافند امارات عبور کرد، به یک ژنراتور برق در بیرون از محدوده داخلی نیروگاه هستهای براکه برخورد کرد.
این نهاد افزود که سطح تشعشعات در این نیروگاه در محدوده ایمن باقی ماند و کسی زخمی نشد. سازمان فدرال نظارت هستهای امارات نیز بعدتر تایید کرد که این نیروگاه همچنان ایمن است و در پی این حمله، هیچ ماده رادیواکتیوی منتشر نشده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد ژنراتورهای اضطراری دیزلی در حال تامین برق «واحد ۳» این نیروگاه هستند. این نهاد همچنین خواستار «حداکثر خویشتنداری نظامی» در نزدیکی هر نیروگاه هستهای شد.
انور قرقاش، مشاور رییس امارات متحده عربی، که در هفتههای گذشته موضعگیریهای تندی علیه جمهوری اسلامی داشته است، در شبکه اجتماعی ایکس نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حملات معرفی کرد.
او نوشت نوشت: «هدف قرار دادن نیروگاه هستهای براکه که عملی تروریستی است، چه از سوی عامل اصلی انجام شده باشد و چه از طریق یکی از مزدوران آن، نشاندهنده تشدید خطرناک تنشهاست.»
قرقاش این حادثه را «صحنهای تاریک که ناقض همه قوانین و هنجارهای بینالمللی است» خواند و عاملان آن را به بیاعتنایی به جان غیرنظامیان متهم کرد.
در روزهای گذشته، بهویژه پس از انتشار خبر سفر محرمانه نخستوزیر اسرائیل به امارات حین جنگ ایران و گزارشهایی از حملات ابوظبی به اهدافی در جنوب ایران، تنشها میان امارات و جمهوری اسلامی تشدید شده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در اجلاس بریکس در دهلینو با تاکید بر اینکه «امارات متحده عربی مستقیما در جنگ علیه ما دخیل بود»، این کشور را با عنوان «شریک فعال جنگ» علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت: «این همدستی با اسرائیل غیرقابل بخشش است.»
او افزود: «اماراتیها اجازه دادند از سرزمینشان برای شلیک توپخانه و تجهیزات علیه ما استفاده شود. امارات متحده عربی شریک فعال جنگ علیه ماست و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد.»
همان روز شش کشور عربی خلیج فارس در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل ادعای تهران درباره اداره یا وضع قواعد جدید برای تنگه هرمز را محکوم کردند. امارات متحده عربی نیز در نامهای جداگانه به همین نهاد، جمهوری اسلامی را به حملات «عامدانه» به زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی متهم کرد.
ادمه بنبست دیپلماتیک و پیامرسانی مبهم و غیررسمی ترامپ از طریق شبکههای اجتماعی
این تحولات با تشدید پیامرسانی غیررسمی دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به جمهوری اسلامی همراه بود.
او از بعد از ظهر یکشنبه به وقت شرق آمریکا انتشار پستهایی در شبکههای اجتماعی درباره مساله ایران را از سر گرفت و در اولین پست خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ساعت برای ایران در حال تیکتاک کردن است. بهتر است آنها خیلی سریع دستبهکار شوند، در غیر این صورت چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. زمان بسیار حیاتی است!»
پس از آن تا پایان روز یکشنبه در یک بازه زمانی دو ساعته، ۹ پست درباره ایران، جنگ علیه جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز در شبکههای اجتماعی منتشر کرده که همه آنها حاوی پیام تصویری بود. ترامپ عکسهای هوش مصنوعی از شلیک به کشتیهای تندرو با پرچم جمهوری اسلامی و همچنین نمودار مدتزمان جنگ ایران در قیاس با دیگر جنگهای آمریکا را برای چندمین بار باز نشر کرد.
همزمان با انتشار این تصاویر، رسانه آمریکایی اکسیوس گزارش داد که ترامپ شنبه ۲۶ اردیبهشت، در زمین گلف خود در ویرجینیا با مشاوران امنیت ملی دیدار کرد و انتظار میرود روز سهشنبه نیز برای بررسی گزینهها با تیم امنیت ملی خود دیدار و گزینههای اقدام نظامی درباره ایران را بررسی کند.
رییسجمهوری ایالات متحده همچنین پیش از نشست کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی تحولات ایران، لبنان و غزه، با بنیامین نتانیاهو گفتوگو کرد؛ آن هم در شرایطی که در اسرائیل گمانهزنیها درباره احتمال از سرگیری جنگ با ایران، در صورت نبود نشانهای از پیشرفت دیپلماتیک، شدت گرفته است.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یکشنبه در واکنش به اظهارات رییسجمهوری آمریکا گفت اگر تهدیدهای ترامپ عملی شود، آمریکا «با سناریوهای جدید، تهاجمی و غافلگیرکننده روبهرو خواهد شد و در باتلاقی خودساخته فرو خواهد رفت».
ترامپ به فاصله چند دقیقه چندین تصویر مرتبط با ایران را در تروثسوشال بازنشر کرد. ترامپ همچنین یک تصویر جدید از پرچم آمریکا را منتشر کرد که در پسزمینه آن نقشه خاورمیانه به مرکزیت ایران قرار دارد و از همه کشورهای همسایه فِلِشهایی به سمت ایران نشان داده شده است.
او همچنین چند تصویر و پویانما را بازنشر کرد که ناوها و پهپادهای آمریکایی را در حال هدف قرار دادن پهپادها و قایقهای تندرو جمهوری اسلامی نشان میدهد.
ترامپ در یک پست نموداری را نیز بازنشر کرد که مدتزمان جنگهای مختلف آمریکا را نمایش میدهد. در این نمودار جنگ کنونی ایران با ۶ هفته به عنوان کوتاهمدتترین و جنگ افغانستان با ۵۴۳ هفته به عنوان بلندمدتترین جنگ نمایش داده شده است.
رییسجمهوری آمریکا همچنین دو تصویر مقایسهای را بازنشر کرد که ناوگان کشتیهای نظامی جمهوری اسلامی را در حال حرکت روی آب در زمان ریاستجمهوری اوباما و همین ناوگان را غرق شده در کف دریا در زمان دولت ترامپ نشان میدهد.
روزنامه تلگراف در گزارشی تحقیقی خبر داد یک شرکت رسانهای مستقر در لندن مرتبط با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، از مجوز حمایت مالی ویزای نیروی «کار ماهر» برای انتقال برخی افراد به بریتانیا استفاده کرده است.
این موضوع به گفته کارشناسان امنیتی میتواند خطر سوءاستفاده اطلاعاتی و فعالیتهای خصمانه در خاک بریتانیا را افزایش دهد.
به گزارش تلگراف، شرکت «راد مدیا ورلد» (RAD Media World) که در شمال غرب لندن ثبت شده، با نهادهایی از جمله پرستیوی، رسانه دولتی جمهوری اسلامی، و هیسپان تیوی، شبکه اسپانیاییزبان وابسته به حکومت ایران، ارتباط دارد و از طریق حمایت مالی از ویزای نیروی کار ماهر، افرادی را بهطور قانونی وارد بریتانیا کرده است.
منابع دولتی بریتانیا در پاسخ به این روزنامه تایید کردهاند که این شرکت توانسته برای تعدادی از افراد، ویزای کاری دریافت کند، هرچند گفته شده شمار این افراد محدود بوده است.
ویزای نیروی کار ماهر در بریتانیا میتواند تا پنج سال اعتبار داشته باشد و دارندگان آن امکان انتقال اعضای خانواده خود را نیز دارند. تنها کارفرمایانی که از سوی وزارت کشور بریتانیا تایید شدهاند، اجازه حمایت مالی از این نوع ویزا را دارند.
هشدار کارشناسان: خطر ایجاد «درِ باز» برای فعالیتهای جمهوری اسلامی
به نوشته تلگراف، کارشناسان اطلاعاتی هشدار دادهاند که چنین سازوکاری ممکن است به «دری باز» برای ورود افرادی تبدیل شود که احتمال دارد به نمایندگی از جمهوری اسلامی فعالیتهای اطلاعاتی یا خصمانه انجام دهند.
این هشدارها پس از افزایش سطح تهدید تروریستی در بریتانیا به سطح «شدید» و در پی موجی از حملات علیه یهودیان، کنیسهها و موسسات خیریه مطرح شده است.
جاناتان هکت، افسر سابق اطلاعاتی آمریکا و متخصص عملیات پنهانی ایران، به تلگراف گفته است جمهوری اسلامی از رویکرد نسبتا سهلگیرانه بریتانیا سوءاستفاده میکند و بخشی از فعالیتهای خود را از طریق نهادهای رسانهای و فرهنگی پیش میبرد.
او گفت: «این سازمانها میتوانند پوششی برای ورود ماموران اطلاعاتی ایران به بریتانیا فراهم کنند؛ افرادی که ممکن است برای نظارت، شناسایی، انتقال مخفیانه پول یا دیگر فعالیتهای پنهانی وارد شوند.»
او همچنین گفت: «اهداف جمهوری اسلامی در بریتانیا شامل جامعه یهودیان و مخالفان ایرانی هستند و وجود چنین نهادهایی میتواند امکان اجرای این اهداف را فراهم کند.»
راجر مکمیلان، متخصص مقابله با تروریسم مرتبط با ایران و رییس سابق امنیت شبکه ایراناینترنشنال، نیز هشدار داده که افرادی ممکن است با ویزاهای صادرشده، با هدف «شناسایی خصمانه، تهدید، آزار و حتی اقدامات تروریستی علیه ایرانیان مهاجر و جامعه یهودیان در بریتانیا» وارد کشور شوند. او خواستار بازنگری کامل در سیاستها و روندهای صدور ویزا شده است.
درخواست برای لغو مجوز حمایت مالی از ویزا تلگراف گزارش میدهد از وزارت کشور بریتانیا خواسته شده مجوز موسسه راد برای حمایت مالی از ویزا لغو شده و بررسی جامعی درباره سیاستهای صدور ویزا آغاز شود.
دیوید تیلور، نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا، گفته است: «حق حمایت مالی این شرکت از ویزا باید فورا لغو شود و این شرکت باید بلافاصله تحت تحقیق قرار گیرد.»
او همچنین خواستار بررسی فوری افرادی شده که با حمایت این شرکت موفق به دریافت ویزا شدهاند.
ارتباط با پرستیوی، هیسپان تیوی و استودیوهای تولید در لندن
به نوشته تلگراف، شرکت راد مدیا ورلد با «راونور فارم استودیوز» (Ravenor Farm Studios)، استودیویی در غرب لندن، نیز ارتباط دارد؛ جایی که برنامه «Palestine Declassified» متعلق به پرستیوی فیلمبرداری شده بود.
تلگراف میگوید هنگام بازدید از محل شرکت در هفته جاری، با یک واحد خالی در شهرک صنعتی مواجه شده که تحت حفاظت یک شرکت امنیتی حرفهای بوده است؛ شرکتی که گفته هدف حضورش جلوگیری از استقرار افراد بیخانمان یا مسافران در آن محل بوده است.
ماه گذشته، این استودیو نامهای از دولت بریتانیا دریافت کرده که در آن به احتمال اقدام حقوقی بر اساس قانون امنیت ملی اشاره شده بود.
بر اساس اسناد ثبت شرکتها، سید مهدی میرطالب تنها مدیر فعلی راد مدیا وورد و حمید خیرالدین مدیر پیشین آن بودهاند. هر دو پیشتر با شرکت منحلشده UK Press TV Ltd و همچنین هیسپان تیوی همکاری داشتهاند.
اسناد رسمی همچنین نشان میدهد یکی از مالکان ثبتشده راونور فارم استودیوز، شرکت «لندن برادکاستینگپارتنرز» (London Broadcasting Partners Limited) است که سید مهدی میرطالب تنها مدیر آن محسوب میشود.
تلگراف میگوید آدرس ثبتشده راد مدیا ورلد در ومبلی لندن، با شرکتهای مرتبط از جمله لندنبرادکاستینگ پارتنرز و هیسپان تیوی مشترک است.
اتهامهای پیشین علیه پرستیوی به گزارش تلگراف، پرستیوی از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا تحریم شده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود این رسانه «برای جذب نیرو توسط سرویسهای اطلاعاتی ایران، از جمله جذب شهروندان آمریکایی، مورد استفاده قرار گرفته است.»
هیسپان تیوی نیز از چندین ماهواره اروپایی و آمریکایی حذف شده، اما گفته میشود همچنان در آمریکای لاتین مخاطبان قابل توجهی دارد.
واکنش متهمان و دولت بریتانیا سید مهدی میرطالب، مدیر فعلی شرکت لندن برادکاستینگپارتنرز، اتهامات مطرحشده را «مزخرفات توطئهمحور» خوانده است. پرستیوی و هیسپان تیوی از اظهارنظر درباره گزارش خودداری کردهاند.
در مقابل، سخنگوی وزارت کشور بریتانیا به تلگراف گفته است: «ما تهدید ناشی از ایران را بسیار جدی میگیریم و حفاظت از منافع و جان شهروندان بریتانیا اولویت نخست ماست.»
او افزود دولت بریتانیا تاکنون سپاه پاسداران و بیش از ۵۵۰ فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرده و در هفتههای آینده قوانین جدیدی برای مقابله با فعالیتهای خصمانه دولتهای خارجی و نیروهای نیابتی آنها تصویب خواهد شد.
به نوشته تلگراف، جزئیات ارتباطات راد مدیا ورلد با نهادهای مرتبط با حکومت ایران در قالب پروندهای به واحد مقابله با تروریسم پلیس لندن و وزارت کشور بریتانیا ارائه شده است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «فعالانه» از وکلای تسخیری برای تسهیل و تسریع سیستماتیک اعدام معترضان بازداشتشده بهره میگیرد. این سازمان افزود این وکلا با خودداری از برقراری ارتباط با خانواده متهمان آنان را از روند دادرسی بیاطلاع نگه میدارند.
به نوشته این سازمان، مستندات نشان میدهد وکلای تسخیری بلافاصله پس از صدور حکم، با ثبت درخواست تجدیدنظر، موکلان خود را از مهلت قانونی محروم میکنند و با ایجاد موانع عامدانه در مسیر دسترسی به وکلای مستقل، زمینه اجرای سریع احکام اعدام را فراهم میسازند.
این سازمان نوشت بازداشتشدگان اعتراضات بدون دفاع موثر میمانند؛ وکلای تسخیری اعترافات اجباری و ادعاهای شکنجه را به چالش نمیکشند و مدارک تبرئهکننده ارائه نمیدهند. در نتیجه دادگاهها بر اساس شواهد بدون اعتراض حکم اعدام صادر و دیوان عالی کشور نیز احکام را بدون بررسی حقوقی واقعی تایید میکند.
این سازمان هشدار داد این اقدامات نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه است و اعدامها را براساس حقوق بینالملل در زمره اعدامهای خودسرانه قرار میدهد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات صادق ساعدینیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» و از حامیان اعتصابها و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در دادگاه انقلاب قم خبر داد.
بر اساس این گزارش، ساعدینیا با اتهاماتی از جمله «فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی در راستای فراخوانهای گروههای معاند برای برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» روبهرو است.
انتشار استوری، فعالیت در فضای مجازی، حضور در تجمعات اعتراضی، تعطیل کردن کافهها و مغازههای متعلق به خود و تشویق برخی کارکنانش به حضور در اعتراضات از مصادیق اتهامات مطرحشده علیه او عنوان شده است.
نماینده دادستان، مواردی از جمله فعالیتهای ساعدینیا در فضای مجازی، تهیه کلیپی از یکی از کارکنانش با نوشته «جاوید شاه» روی دست، ایجاد و مدیریت گروه واتساپی کارکنان کافهها، انتشار پیام صوتی درباره خاموش کردن گوشی برای جلوگیری از ردیابی، حضور برخی کارکنان در اعتراضات و برنامهریزی برای تعطیلی کافهها و کارخانهها همزمان با فراخوانهای اعتراضی را از مصادیق اتهامات مطرحشده علیه او عنوان کرد.