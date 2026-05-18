برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا، در واکنش به خبر اکسیوس در مورد خریداری ۳۰۰ پهپاد و حضور مشاوران جمهوری اسلامی در هاوانا، آمریکا را به جعل یک پرونده دروغین برای توجیه تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور و مداخله نظامی احتمالی متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنان وزیر خارجه کوبا پس از انتشار گزارشی در اکسیوس در روز یکشنبه ابراز شد که در آن به «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» استناد شده و گفته شده بود هاوانا بیش از ۳۰۰ پهپاد نظامی خریده است.

رودریگز در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «کوبا نه تهدید به جنگ می‌کند و نه خواستار جنگ است» و افزود که این کشور «خود را برای مقابله با تجاوز خارجی در اعمال حق دفاع مشروع از خود که توسط منشور سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، آماده می‌کند.»

با این همه، او به صراحت به موضوع خرید پهپادها اشاره نکرد.

یک مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفته بود اطلاعات مربوط به خریداری پهپادها، نشان می‌دهد که دولت ترامپ تا چه حد کوبا را به دلیل تحولات در جنگ پهپادها و حضور مشاوران نظامی جمهوری اسلامی در هاوانا، یک تهدید می‌داند.

رویترز نوشت که نتوانسته است گزارش اکسیوس را تأیید کند.