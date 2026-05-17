سیبیاس: از هر ده آمریکایی، هفت نفر از عملکرد اقتصادی دولت ترامپ ناراضی هستند
نظرسنجی جدید شبکه خبری سیبیاس میگوید از هر ده آمریکایی، هفت نفر میگویند که از رویکرد اقتصادی دولت دونالد ترامپ ناامید یا عصبانی هستند.
۶۵ درصد میگویند سیاستهای ترامپ، دستکم در کوتاهمدت، اقتصاد را بدتر میکند و تنها ۲۷ درصد میگویند که مدیریت او در مورد تورم را تأیید میکنند.
بر اساس این نظرسنجی، آمریکاییها همچنین اقتصاد را «نامشخص» توصیف میکنند و این نشان دهنده نگرانیهای کوتاهمدت و بلندمدت آنها است.
سیبیاس نوشت همزمان با فشار ناشی از افزایش قیمت بنزین بر مردم، آنها احساس نمیکنند که شفافیتی در مورد آنچه در ایران یا تنگه هرمز بهطور روزمره اتفاق میافتد، وجود دارد.