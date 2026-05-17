نماینده مجلس: کشتیهای حامل محموله نظامی برای دشمنان مجاز به عبور از تنگه هرمز نخواهند بود
علیرضا عباسی، نماینده مجلس، اعلام کرد طرح «اعمال حاکمیت قانونی جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز» آماده شده است.
او گفت: «بر اساس این طرح، نحوه ورود، خروج، عبور و مرور کشتیها و اینکه چه شناورهایی میتوانند از این آبراهه استراتژیک عبور کنند و چه شناورهایی مجاز نیستند، قاعدهمند خواهد شد.»
عباسی ادامه داد: «کشتیهایی که محمولههای نظامی به نفع کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی حمل میکنند، اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. همچنین برای کشتیهای عبوری عوارضی تعیین و قاعدهگذاری دقیقی اعمال میشود.»
او اضافه کرد: «منتظر هستیم تا جلسات رسمی مجلس آغاز شود و این طرح به تصویب برسد.»