علی‌رضا عباسی، نماینده مجلس، اعلام کرد طرح «اعمال حاکمیت قانونی جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز» آماده شده است.

او گفت: «بر اساس این طرح، نحوه ورود، خروج، عبور و مرور کشتی‌ها و اینکه چه شناورهایی می‌توانند از این آبراهه استراتژیک عبور کنند و چه شناورهایی مجاز نیستند، قاعده‌مند خواهد شد.»

عباسی ادامه داد: «کشتی‌هایی که محموله‌های نظامی به نفع کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی حمل می‌کنند، اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. همچنین برای کشتی‌های عبوری عوارضی تعیین و قاعده‌گذاری دقیقی اعمال می‌شود.»

او اضافه کرد: «منتظر هستیم تا جلسات رسمی مجلس آغاز شود و این طرح به تصویب برسد.»