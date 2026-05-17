او قراردادی چهار ساله از تابستان امسال با چلسی دارد که به نوشته بی‌بی‌سی، برخلاف قراردادهای شش‌ساله‌ای که چلسی در سال‌های اخیر ارائه می‌کرد، نسبتاً عادی توصیف شده است.

چلسی به تغییرات عمده‌ای نیاز دارد و بسیاری می‌گویند آلونسو می‌تواند فردی باشد که روند این تیم را تغییر دهد.

او پیش از دوره‌ای ناکامی در رئال مادرید، سه سال هدایت بایر لورکوزن را برعهده داشت و این تیم آلمانی را دو سال پیش به نخستین قهرمانی بوندس‌لیگا در تاریخ باشگاه رساند و همچنین جام حذفی آلمان را نیز فتح کرد.

تأیید حضور آلونسو یک روز پس از شکست چلسی مقابل منچسترسیتی در فینال جام حذفی انگلیس منتشر شد.

آبی‌های لندن امیدوارند او پس از فصلی که در آن دو سرمربی دائمی، انزو مارسکا و لیام روزنیور، روی نیمکت تیم نشستند، ثبات را به باشگاه بازگرداند. در حال حاضر کالوم مک‌فارلین دومین دوره حضورش به‌عنوان سرمربی موقت را سپری می‌کند و این نقش را در دو بازی پایانی لیگ برتر نیز ادامه خواهد داد.

آلونسو گفت: «چلسی یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های فوتبال جهان است و این‌که سرمربی این باشگاه بزرگ می‌شوم، باعث افتخار فراوان من است.

او گفت: «از گفت‌وگوهایی که با مالکان و مدیران ورزشی باشگاه داشتم، مشخص است که بلندپروازی مشترکی داریم. ما می‌خواهیم تیمی بسازیم که بتواند به‌طور مداوم در بالاترین سطح رقابت کند و برای کسب جام بجنگد.»

سرمربی جدید چلسی گفت: «استعداد زیادی در این تیم وجود دارد و این باشگاه ظرفیت بسیار بالایی دارد و هدایت آن افتخار بزرگی برای من خواهد بود. حالا تمرکز روی کار سخت، ایجاد فرهنگ درست و کسب جام است.»

آلونسو پنج سال در لیگ برتر انگلیس برای لیورپول بازی کرد و در سال ۲۰۰۵ همراه این تیم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. او همچنین سابقه بازی در رئال سوسیداد، رئال مادرید و بایرن مونیخ را دارد.

او ۱۱۴ بازی ملی برای اسپانیا انجام داد و همراه این تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ و دو دوره جام ملت‌های اروپا شد.

در هفته‌های اخیر نام آلونسو به بازگشت احتمالی به لیورپول، جایی که پنج فصل در آن بازی کرده بود، نیز مطرح شده بود؛ آن هم در شرایطی که فشارها بر آرنه اشلوت پس از فصلی ناامیدکننده افزایش یافته بود.

چلسی در فصل آینده احتمالا در هیچ رقابت اروپایی حضور نخواهد داشت؛ این تیم فعلا در رده نهم جدول لیگ برتر فوتبال انگلستان قرار دارد و برای رسیدن به لیگ کنفرانس اروپا باید حداقل هشتم شود؛ آن هم پس از آن‌که فرصت صعود به لیگ اروپا از طریق قهرمانی در جام حذفی را از دست داد.