او استدلال می‌کند که دولت ترامپ اکنون باید به جای تمرکز بر پیروزی در جنگ، بر مهار خسارت‌ها و بازسازی موقعیت آمریکا تمرکز کند.

به نوشته هارمن، نشست اخیر دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ با وعده‌های مبهم درباره نقش احتمالی چین پایان یافت، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد ۳۷ روز حملات شدید هوایی تنها به سخت‌تر شدن مواضع جمهوری اسلامی انجامیده و تنگه هرمز - که پیش از جنگ باز و باثبات بود - اکنون تحت کنترل ایران قرار دارد.

او می‌نویسد: «پرسش امروز دیگر این نیست که آمریکا چگونه می‌تواند در این جنگ پیروز شود، بلکه این است که چگونه می‌تواند جلوی وخامت بیشتر اوضاع را بگیرد و بخشی از موقعیت از دست‌رفته را بازپس گیرد.»

هارمن برای خروج از وضعیت کنونی، سه اولویت اصلی را پیشنهاد می‌کند.

اولویت نخست: ایجاد ائتلاف بین‌المللی برای بازگشایی تنگه هرمز

به باور نویسنده، مهم‌ترین اقدام فوری باید تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برای تضمین باز بودن تنگه هرمز باشد؛ گذرگاهی که بخش بزرگی از انرژی جهان از آن عبور می‌کند.

او هشدار می‌دهد تا زمانی که این مسیر حیاتی به‌طور پایدار باز نماند، اقتصاد جهانی همچنان تحت فشار جنگ خواهد بود و ایران نیز می‌تواند شرایط هرگونه مذاکره را تعیین کند.

هارمن تاکید می‌کند اروپا و آسیا بیش از آمریکا به انرژی خلیج فارس وابسته‌اند و کشورهای اروپایی با توانایی‌های مین‌روبی، اسکورت دریایی و نظارت می‌توانند در این ماموریت نقش ایفا کنند.

او همچنین می‌گوید چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران و مهم‌ترین حامی خارجی تهران، منافعی مستقیم در باز ماندن تنگه هرمز دارد و باید در این روند مشارکت کند.

به نوشته او «این جنگ نباید مانند آغازش پایان یابد؛ یعنی با اقدام یک‌جانبه آمریکا.»

اولویت دوم: بازگشت به کنترل تسلیحات و مذاکرات هسته‌ای

نماینده پیشین کنگره آمریکا معتقد است جنگ اخیر خطر رقابت هسته‌ای در منطقه را افزایش داده و جلوگیری از آن مستلزم بازسازی روند دیپلماتیک است.

او ضمن تایید موضع ترامپ مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، می‌نویسد دستیابی به توافقی جامع در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.

به گفته هارمن، ایران امروز نسبت به پس از حملات ژوئن گذشته [خرداد ۱۴۰۴] به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر نشده، اما هم‌زمان نیز هیچ نشانه‌ای از واگذاری ذخایر اورانیوم غنی‌شده یا پذیرش محدودیت‌های واقعی بر غنی‌سازی دیده نمی‌شود.

او پیشنهاد می‌کند آمریکا در کوتاه‌مدت تحریم‌ها، نظارت و بازدارندگی را حفظ کند و در میان‌مدت برای تشکیل یک میز مذاکره جدید با حضور آمریکا، ناتو، روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران تلاش کند.

به اعتقاد او، هر توافق احتمالی باید موضوعاتی مانند محدودیت غنی‌سازی، نظارت‌های گسترده، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و همچنین برنامه موشکی، پهپادی و حمایت از نیروهای نیابتی را در بر بگیرد.

اولویت سوم: گسترش توافق‌های ابراهیم

هارمن سومین محور راهبردی را توسعه توافق‌های ابراهیم می‌داند؛ توافق‌هایی که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ میان اسرائیل و چند کشور عربی شکل گرفت.

او می‌نویسد منطق این توافق‌ها بر عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل و در مقابل، حمایت اسرائیل از مسیر تشکیل کشور فلسطین استوار بود.

به باور نویسنده، جنگ اخیر با [حکومت] ایران ضرورت گسترش این توافق‌ها را افزایش داده و کشورهایی مانند امارات متحده عربی و بحرین، که در جریان درگیری‌ها هدف حملات [حکومت] ایران قرار گرفتند، مواضع سخت‌گیرانه‌تری علیه تهران اتخاذ کرده‌اند.

او همچنین می‌گوید عربستان سعودی می‌تواند رهبری یک بلوک منطقه‌ای گسترده‌تر را بر عهده بگیرد.

هارمن پیشنهاد می‌کند همگرایی جدید منطقه‌ای به همکاری امنیتی بیشتر، مسیرهای تجاری جایگزین، خطوط لوله زیر دریایی و گسترش توافق‌های ابراهیم به عربستان و دیگر کشورهای عربی منجر شود.

با این حال، او هشدار می‌دهد بدون پیشرفت واقعی در مساله فلسطین، چنین روندی پایدار نخواهد بود: «هیچ توسعه‌ای بدون پیشرفت معنادار در مسیر فلسطین دوام نخواهد آورد؛ این نیمه دیگر توافقی است که توافق‌های ابراهیم بر پایه آن بنا شده‌اند.»

انتقاد از دولت ترامپ و کنگره آمریکا

هارمن در ادامه می‌نویسد دولت ترامپ احتمالاً به‌تنهایی چنین راهبردی را دنبال نخواهد کرد و به همین دلیل نقش کنگره آمریکا تعیین‌کننده است.

او با بازی زبانی بر اصطلاح TACO (ترامپ همیشه عقب‌نشینی می‌کند)، از عبارت CACO (کنگره همیشه عقب‌نشینی می‌کند) استفاده کرده و از نمایندگان هر دو حزب می‌خواهد از اختیارات خود در زمینه جنگ، بودجه و نظارت برای واداشتن دولت به تدوین برنامه‌ای واقعی استفاده کنند.

او همچنین خواستار احیای ابزارهای قدرت نرم آمریکا از جمله بودجه آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID)، بودجه سفارتخانه‌ها و رسانه‌های بین‌المللی شده و آن‌ها را بخشی ضروری از اجرای راهبرد جدید آمریکا دانسته است.

هارمن در پایان تاکید می‌کند تصمیم‌هایی که آمریکا را به وضعیت کنونی رسانده قابل بازگشت نیست، اما واشینگتن هنوز می‌تواند مانع از تشدید بیشتر بحران شود.

او می‌نویسد: «آمریکا هنوز می‌تواند جهانی بهتر از آنچه این جنگ تاکنون بر جای گذاشته ایجاد کند. پرسش این است که آیا می‌توانیم در حد این لحظه عمل کنیم یا نه.»

